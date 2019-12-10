2019-12-10T11:04:22+03:00
Экономика

Продукция НЗМП вошла в "100 лучших товаров России"

Масла и присадки, произведенные предприятием, вновь подтвердиливысокие стандарты качества
Анна ФЕДОРОВА
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Знак «Отличник качества» получили два сотрудника НЗМП: Сергей Лукша (слева) и Сергей Турсин.Знак «Отличник качества» получили два сотрудника НЗМП: Сергей Лукша (слева) и Сергей Турсин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новокуйбышевский завод масел и присадок в очередной раз подтвердил высокое звание производителя качественной продукции. В этом году еще восемь наименований вошли в список «100 лучших товаров России», будучи отмеченными в двух конкурсных номинациях: «Промышленные товары для населения» и «Продукция производственно-технического назначения». Дипломантами и лауреатами конкурса стали масла гидравлические, редукторные и трансмиссионные, а также присадка Детерсол-300.

НЗМП производит широкую линейку смазочных масел для коммерческого и легкового транспорта, масла промышленного назначения, которые применяются как в автомобильной, сельскохозяйственной и другой технике, так и в промышленном оборудовании, станках. Они имеют огромное значение для обеспечения надежной работы оборудования в различных сферах производства, эксплуатации машин и механизмов. Так, выпускаемые предприятием гидравлические масла серии RosneftRedutek применяются в системах гидроприводов и гидроуправления специальной техники. Они обеспечивают улучшенную защиту от коррозии, высокие противоизносные свойства и соответственно продлевают срок службы механизмов. Редукторные масла серии RosneftRedutek содержат улучшенный пакет противоизносных присадок и гарантируют надежную защиту механизмов даже в условиях воздействия неблагоприятных факторов, в том числе высокой влажности.

RosneftKineticHypoid - современные всесезонные масла этой линейки продлевают срок службы трансмиссий легкового и коммерческого транспорта, обладают улучшенными противоизносными и противозадирными свойствами. Масла серии RosneftKineticCatran специально разработаны для дорожно-строительной и карьерной техники. Они повышают ресурс работы агрегатов гидравлической и тормозной систем, обладают высокими антиокислительными, противоизносными и антикоррозионными свойствами, а благодаря превосходным типологическим характеристикам обеспечивают бесшумную работу приводов. Отдельно стоит сказать о присадке Детерсол-300. Продукт улучшает свойства моторных масел и обладает высокотемпературными, моющими и диспергирующими свойствами, что позволяет обеспечивать чистоту двигателя.

По итогам конкурса сразу два сотрудника НЗМП удостоены персональных почетных знаков «Отличник качества»: начальник цеха №41 Сергей Турсин и начальник Центральной заводской лаборатории Сергей Лукша.

- Всему коллективу очень приятно, что наша продукция признана лучшей, - говорит Сергей Лукша. - Лаборатория НЗМП ведет контроль качества продукции в круглосуточном режиме, каждые сутки проводя около двух тысяч испытаний по показателям качества. Ассортимент на сегодняшний день насчитывает более 150 наименований. Но для нас не важно, масло это в канистре или присадка в вагонцистерне - каждый продукт должен отвечать самым высоким стандартам.

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