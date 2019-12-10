Мочекаменная болезнь – терпеть нельзя, лечить!

Стрессы, плохая экология, малоподвижный образ жизни – все это может спровоцировать появление мочекаменной болезни. Это хроническое заболевание, которое проявляется в виде камней в почках, мочеточниках, мочевом пузыре. Тот, кто хоть однажды столкнулся с этим заболеванием, перетерпел боль, точно не будет откладывать борьбу с этой проблемой на потом. Как не запустить болезнь, можно ли избежать операции? На эти и другие вопросы читателей «Комсомолки» в нашем пресс-центре ответили урологи Клинического госпиталя ИДК Михаил Мурушиди и Юлия Пинкус.

- Здравствуйте, меня зовут Наталья. Слышала, что есть новые варианты лечения мочекаменной болезни, якобы все проходит без операции и боли. Правда ли это? Подойдут ли эти методы для людей старше 70 лет?

Юлия Пинкус:

- Действительно некоторые камни можно удалить безоперационными методами и даже медикаментозно. Для пациентов любого возраста подходит дистанционно-волновая литотрипсия. Но такой способ применим не ко всем видам камней. Также активно используется контактная литотрипсия, перкутанная нефролитотрипсия. Выбор метода зависит от многих факторов, в том числе плотности камней, их размера и места положения. Точно определить эти параметры можно с помощью компьютерной томографией. Выбрать подходящий способ удаления камней поможет врач после комплексного обследования. В нашем отделении применяют все методы лечения мочекаменной болезни.

Уролог Клинического госпиталя ИДК Юлия Пинкус.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

-Скажите, правда ли пациенты с мочекаменной болезнью должны раз в год делать УЗИ?

Михаил Мурушиди:

- Даже если камни уже удалили, пациенту необходимы дальнейшая профилактика и регулярное наблюдение у врача. На наш взгляд эффективнее делать компьютерную томографию почек, чем УЗИ. Томография - это золотой стандарт диагностики мочекаменной болезни. Проходить такое исследование необходимо не реже раза в год.

- Что делать, чтобы мочекаменная болезнь не повторилась?

- Самое главное, что нужно сделать – извлеченный камень оправить на химический анализ, чтобы узнать его состав. Зная состав камня, врач уролог сможет подобрать оптимальную терапию для профилактики мочекаменной болезни. Сделать этот анализ можно в нашей лаборатории.

- Скажите, пожалуйста, как лечится цистит? Несколько недель тянет внизу живота и есть небольшая температура.

Юлия Пинкус:

- Чтобы начать лечение вам необходимо сдать общий анализ мочи, крови, УЗИ почек и мочевого пузыря. С этими данными стоит прийти к урологу. Если там будут выраженные изменения, то уролог назначит лечение или дополнительное обследование. Ни в коем случаи с такой патологии нельзя не лечиться. Инфекция может подняться выше и привести к серьезным последствиям. Приходите к нам в Клинический госпиталь ИДК на Волжском шоссе, 70. Записаться можете по телефону.

- Здравствуйте, расскажите, как выбрать лечебное учреждение, в котором точно помогут избавиться от мочекаменной болезни?

Михаил Мурушиди:

- Очень важно чтобы в лечебном учреждении были все методы лечения мочекаменной болезни. Иногда для полного удаления одного камня приходится использовать разные инструменты. У нас в клинике ИДК замкнутый круг оказания помощи. Есть все методы лечения, которое могут помочь. Также мы может провести все виды диагностики. Есть у нас и своя лаборатория. Еще один важный момент – обследование и операцию у нас можно сделать, в том числе по полису ОМС. А после операции врач продолжает консультировать и вести своего пациента, что тоже очень важно.

- При камнях в почтах обязательно делать операцию или можно без этого обойтись?

Михаил Мурушиди

- Нужна ли операция, врач может сказать только после диагностики. Первое что нужно сделать - компьютерную томографию почек, чтобы определить расположение и плотность камней. По результатам этого исследования, врач может назначить терапевтические методы лечения. Некоторые камни под влиянием определенных аппаратов могут раствориться без операции. Камни диаметром до 5 мм в 80% случаев отходят самостоятельно.

Уролог Клинического госпиталя ИДК Михаил МурушидиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Добрый день. Скажите, если часто начал ходить в туалет - это цистит?

Юлия Пинкус:

- Если у человека внезапно возникает учащенное и болезненное мочеиспускание малыми порциями - это не обязательно цистит. Чтобы верно поставить диагноз, необходимо сдать общий анализ мочи. Если анализы без изменений, но учащенное мочеиспускание сохраняется, необходимы более подробное обследование, в том числе анализ на флору и чувствительность к антибиотикам. Также есть такое состояние как гиперактивный мочевой пузырь. Проблемы со спиной также могут сказаться на частоте мочеиспускания. Самолечением лучше не заниматься, правильный диагноз может поставить лишь врач.

- Скажите, как избежать мочекаменной болезни?

Михаил Мурушиди:

- Для этого необходимо употреблять в сутки не менее двух литров обычной воды, не считая супа и других жидкостей. Вести активный образ жизни и следить за разнообразием питания. В рационе не должна доминировать белковая пища, в том числе мясо. Чередуйте белковые продукты с едой богатой клетчаткой, фруктами и овощами.

- Подскажите, правда ли простатит может привести к аденоме простаты?

Михаил Мурушиди:

- Это взаимно не исключающее заболевания. У тех, кто не страдал простатитом, тоже может возникнуть аденома предстательной железы. Как правило, у мужчин к 70 годам аденома предстательной железы возникает примерно в 80% случаев. Чтобы избежать этого, необходимо заранее обратить внимание на здоровье предстательной железы. В первую очередь избежать инфекции мочевых путей, исключить малоподвижный образ жизни и обеспечить регулярную половую жизнь.

- Скажите, пожалуйста, появление крови в моче - это признак болезни почек? Куда обращаться?

Юлия Пинкус:

- Кровь в моче может быть признаком геморрагического цистита, пиелонефрита или симптомом рака мочевого пузыря или рака почки. Поэтому необходимо сделать УЗИ почек, УЗИ с полным мочевым пузырем, чтобы убедится, что нет опухоли.

- Здравствуйте, меня зовут Елена. Недавно я прошла лечение от мочекаменной болезни в клинике ИДК. Большое спасибо Юлии Пинкус и Михаилу Мурушиди. После того, как камни раздробили, в течение двух недель были неприятные ощущения, сейчас стало лучше.

- Здравствуйте Елена, спасибо за приятные слова. Приходите к нам на консультацию. После операции необходимо повторно сделать УЗИ и анализ мочи.

КАК НАС НАЙТИ?

Сайт: samara.mamadeti.ru

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИДК

Тел.: 8 800 600-90-06

Адрес: Волжское шоссе 70

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ