Продукт "Мягкой кровли" вошел в сотню лучших товаров России

АО «Мягкая кровля» и его дочернее предприятие «ЕТ-Пласт» на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» представляют регион не первый год. В этом году в номинации «Промышленные товары для населения» самарские строительные материалы также стали лучшими.

«Мягкая кровля» представила свою новинку, получившую диплом лауреата: профессиональный рулонный шумоизоляционный и гидроизоляционный материал ТихоROOM. Этот материал используется для всех типов зданий в качестве звукоизолирующей подложки под выравнивающей армированной стяжкой при устройстве «плавающих полов» или других конструкций. Помимо высокой акустической эффективности, ТихоROOM обеспечивает качественную гидроизоляцию помещения. Наличие битумного покрытия позволяет укладывать стяжку непосредственно на материал без применения дополнительного разделяющего слоя.

Формованные плиты из пенополистирола от АО «ЕТ-Пласт» признаны дипломантом конкурса - они используются для эффективной теплоизоляции стен, подвалов, перекрытий и крыш. Этот продукт обладает главными достоинствами теплоизолирующего материала: низкой теплопроводностью, а также минимальным водопоглощением, высокой прочностью, долговечностью и монолитной структурой. Теплоизоляционные плиты имеют строгие геометрические параметры, что во многом упрощает монтаж. Еще одна особенность - наличие паза - ступенчатого профиля кромки плиты, исключающего возникновение «мостиков холода» в местах стыковки, что формирует непрерывный тепловой контур. На предприятиях действует многоуровневая система контроля качества - именно оно стало залогом неизменной популярности продукции у жителей Самары и региона. В подтверждение почетные знаки «Отличник качества» получили начальник смены АО «ЕТ-Пласт» Елена Киндюхина и технолог кровельных и гидроизоляционных материалов АО «Мягкая кровля» Екатерина Кузьмичева.

- Чтобы разработать материал ТихоROOM, провести исследования в Научно-исследовательском институте строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук Москвы и выйти с ним на рынок, у нас ушло около года, - рассказала Екатерина Кузьмичева. - Уникальные шумоизоляционные свойства ему придает акустический войлок. Возраст нашего завода внушительный - 87 лет, поэтому мы с уважением относимся к традиционным способам производства и продуктам. Вместе с тем постоянно разрабатываем новые виды продукции по итогам мониторинга рынка. Прогресс не стоит на месте, и мы идем с ним в ногу!