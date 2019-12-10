Дочке - куклу, папе - мультиварку: к многодетному отцу-одиночке из Самары приехал настоящий Дед Мороз

Главный волшебник страны (тот самый, из Великого Устюга) приехал к многодетной семье из Самары. Антона Рубина, отца четверых приемных детей позвали в музей и устроили для них праздник.

— Нам позвонили из органов опеки и позвали в музей. Дети не очень обрадовались: на выставки у них давно аллергия. Еле уговорил их, сказал, что там ждёт сюрприз. Приехали, ходим, экспонаты смотрим. И тут слышим: «Внимание, заходит!» Оборачиваемся на дверь — а там Дед Мороз. Конечно, неожиданно, но очень приятно, — вспоминает Рубин.

Антону 38 лет, живет в Самаре, работает в айти-компании и воспитывает четверых приёмных детей. Один. Его семьей стали Игорь (16 лет), Леша (15), Антон (10) и Саша (9). Это сейчас на картинке счастливые дети и счастливый отец. Дети радуются и задают наивные вопросы про Деда Мороза. Ещё год назад в этой семьей все было иначе. Да и семьи вообще не существовало.

Внутри системы детей делят вдоль и поперёк

Антон Рубин с 2012 года помогал в приютах и детских домах. Там он познакомился с тремя братьями Игорем, Лешей и Антоном. Позже узнал, что у ребят есть сестра Саша, только живет она не с ними, а в доме ребёнка. Потом ещё одна перетасовка, и ещё... Детей разделили. И бюрократическая машина не делала ничего, чтобы что-то изменить.

Несколько лет Антон пытался отвоевать у системы право детей быть рядом друг с другом. Рубин решил во что бы то ни стало ребят объединить.

— Оказывается, это только усыновлять братьев и сестер можно всех вместе, а внутри системы распиливай хоть вдоль, хоть поперек. Так и началась эпопея: то старших отвезу к младшим, то наоборот. История этих поездок и встреч прошла под прицелом камер. Сюжеты снимали, пресса гудела, люди возмущались, а система скрипела, но стояла на своем — каждый будет жить в своем детском доме, вместе поселить возможности нет, — рассказывает Антон Рубин.

Чтобы общественник замолчал, ему сказали: «Ладно, поселим в одном детском доме». И поселили в Сызрани (200 км от Самары) в детском доме в разных корпусах по разным концам города. Пришлось снова устраивать им встречи, а для этого нужно было каждый год получать специальное разрешение.

Саша попросила у Деда Мороза куклуФото: Личный архив

«Единственный вариант спасти детей — взять себе»

С 2013 года органы опеки спокойно выдавали Антону Рубину заключения: пусть видится с детьми. Рубин постоянно ездил в Сызрань к ребятам и сам был для них как Дед Мороз. Мужчина устраивал им встречи, возил на развлечения. Антон и сам не заметил, как привязался к Игорю, Леше, Антону и Саше.

В 2016 году Антону внезапно запретили встречаться с детьми.

— У меня, оказывается, не было опыта и навыков воспитания детей. «Вы же не знаете, как их кормить, как купать, как одевать» — это, видимо, было сказано про Игоря, которому тогда было 15. Или, не знаю, про 14-летнего Лешу. Дети сильно выросли и уже давно кормили, мыли и одевали себя сами. У меня тогда аж слезы на глазах выступили, — признаётся Антон Рубин.

Потом — долгие судебные тяжбы. Суд обязал органы опеки выдать Антону разрешение на посещение детей, но ему дали понять: дальше жизни не будет. Нужно было срочно что-то решать. Найти приемную семью для четверых детей, которых нельзя разлучать, почти нереально. Отец у детей умер, мать лишена родительских прав. Единственный вариант — взять себе.

С оформлением документов на детей проблем уже не было. Так в Самаре появилась семья из пяти человек — Антон и четверо приемных детей.

Кукла, добок, наушники и мультиварка

Антон Рубин работает в крупной IT-компании, на детей под опекой получает пособия. Живут впятером в съёмной «трешке». Денег много не бывает, но на жизнь хватает. Но подарки от Деда Мороза оказались очень кстати.

— Мне заранее звонили, узнавали что нужно детям. Я думал, что это благотворительная помощь какая-то просто. Не знал про Деда Мороза. Ну и рассказал, что нужно. Антон занимается тхэквондо, ему нужен добок (костюм для занятий). Саша мечтает о кукле, а Лешке нужны беспроводные наушники. Все это и подарили. Это в самом деле долгожданные подарки, без иронии, — уверяет Антон.

Антон воспитывает детей один, без жены. Сам на вопросы о личной жизни отшучивается: кому нужен мужик с четырьмя детьми?

— Вот выращу их, а потом буду про жену думать. Первое время я вообще ничего не успевал, жил в диком ритме, сейчас вспоминаю и удивляюсь, как я ещё не сдох. У меня появилось четверо детей, которых нужно сразу устроить в школы, зарегистрировать в поликлинике, записать в секции, к репетиторам, купить всем одежду. Мне их отдали чуть ли не голыми. Даже трусы и носки, в которых они были, попросили вернуть, — делится приёмный отец.

Сейчас расписание дня в семье стабильное: подъем, утренние сборы, Лешу везут в колледж, Антона и Сашу — в школу. Старший добирается до учебы сам. Потом Рубин едет на работу. Вечером забирает младшую из школы, остальные сами возвращаются домой.

— Потом идём в магазин, готовим ужин, проверяем уроки, стираю, глажу. Готовить мне нравится. Особенно плов. Он больше всего устраивает в плане процесса и результата. Правда, в последнее время я что-то устал готовить. Поэтому, когда звонили и спрашивали, что нам нужно, ответил — мультиварка. Этому я очень рад, — смеётся Антон.

Антон занимается тхэквондо и ему подарок очень пригодитсяФото: Личный архив героя публикации

«А ты точно настоящий?»

Четверо на одного — это непросто. Детей нужно адаптировать, мотивировать учиться, растопить детдомовский кокон и научить ребят доверять людям. Даже в общении с Дедом Морозом, который в Самару приехал вместе с проектом НТВ «Путешествие Деда Мороза», дети были максимально скептичны.

— Для них сейчас очень актуален вопрос, существует ли Дед Мороз. В прошлом году за 20 минут до Нового года мы ушли кататься на коньках. Возвращаемся в час ночи — под ёлкой куча подарков. Спорить начали. «Я же говорила, Дед Мороз есть!» «Блин, правда, что ли существует». Продлили им детство, — улыбается Антон.

Так что, когда встретили волшебника вживую, дети замучили его расспросами: «что ешь?», «в барбершопе давно был?», «Снегурочка где твоя?», «а олени где?». Дед Мороз не растерялся и устроил ликбез: ест ватрушки, а на оленях ездит только Санта Клаус.

— Я не жалею, что взял детей. Младшие называют меня папой. А двое старших просто по имени — Антон. Мне хорошо с ними, надеюсь — им со мной тоже. Надеюсь, и в этом году получится устроить ребятам праздник в новогоднюю ночь.