2019-12-10T15:26:55+03:00
Спорт

Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019: прогноз на матч шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов

Представляем прогноз на игру шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов Атлетико - Локомотив, которая пройдет в Мадриде 11 декабря 2019 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Локомотив" хотел бы победы в Мадриде, но шансы не так уж велики"Локомотив" хотел бы победы в Мадриде, но шансы не так уж велики
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Прогноз на игру Атлетико Мадрид - Локомотив 11 декабря 2019: 2:0 (победа хозяев поля)

Московский "Локомотив" 11 декабря едет в столицу Испании, третьей строчки россиянам не видать.

А вот у "Атлетико" на руках все козыри: уровень игроков у клуба выше, мотивация сильнее. Сейчас у клуба 7 очков, победа нужна для стопроцентного попадания в плей-офф, иначе обойти испанцев может "Байер. "Матрасники" вряд ли дадут соперникам шанс, тем более команда Симеоне умеет хорошо концентрироваться перед важными матчами. Да и поражения в последних играх обязывают показать класс своим фанатам. И сделать это будет несложно, учитывая форму "Локо" прямо сейчас.

01.10.2019 Локомотив - Атлетико - 0:2. Обзор матча.

С каким счетом закончится матч Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019 года, предсказать сложно. Скорее всего, хозяева не ограничатся одним забитым мячом в ворота соперника, а вот "Локомотив" может и не забить вообще. Последняя игра с "Арсеналом" из Тулы закончилась с разгромным счетом 4:0, и москвичи были не победителями. Сможет ли команда с таким настроем победить мадридцев? Сомневаюсь.

Букмекеры считают, что больше всего шансов на победу у "Атлетико". Коэффициент на их триумф - 1,22, на "Локо" ставят с кэфом 15,5 - 23.

У "Атлетико" не сыграют Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Диего Коста. У "Локо" на скамейке запасных Жоау Мариу и Лука Джорджевич.

Команды встретятся в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов 11 декабря в 23.00 (мск). Игра пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

ИСТОЧНИК KP.RU

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