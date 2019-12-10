Лишь бы «газелистов» за руль не посадили: к чему приведет передача скорой помощи на аутсорс

«Водители помогают спасать людей»

Сотрудники Самарской городской станции скорой помощи не на шутку обеспокоены возможным переводом транспортного обслуживания на аутсорсинг. По сути эти услуги хотят передать на откуп частному бизнесу, с которым руководство скорой заключит госконтракт. Врачи и водители написали открытое письмо в адрес руководства страны и региона.

- Мы призываем отказаться от планов коммерциализации службы скорой помощи. Движение в этом направлении угрожает надежности организации экстренной медицинской помощи жителям города. Руководством взят курс на отказ учреждения от собственного автопарка для линейных бригад скорой помощи и отказ от собственного штата опытных водителей. Мы решительно возражаем против такой реформы, - заявляют медики.

Медики в письме отмечают, что на «скорой» работают не простые водители - их опыт, умение ориентироваться в переполненном транспортом городе, парковаться, искать объездные пути играют важную роль в спасении людей. Кроме того, они опасаются, что в отличие от штатных водителей скорых, которые всегда готовы прийти на помощь врачу и фельдшеру (это прописано в их должностной инструкции), водители частных структур будут обязаны предоставлять только транспортные услуги.

- Формы организации службы скорой медицинской помощи не могут определяться исключительно задачами экономической целесообразности. Ведь здесь речь идет об одном из ключевых элементов системы общественной безопасности РФ! – считают врачи.

«Автопарк изношен на 50%»

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями к главному врачу Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеславу Малахову. Он подтвердил, что вопрос перехода на аутсорсинг действительно прорабатывается, но заявил, что делается это с целью переоснащения парка транспорта и медооборудования, то есть для улучшения экстренной медицинской помощи жителям города.

- Аутсорсинг позволяет одномоментно оснастить учреждение скорой медицинской помощи новыми автомобилями и новым медицинским оборудованием. Также позволяет организовать четкий контроль за расходом ГСМ. Проект направлен, прежде всего, на кардинальное улучшение ситуации с оказанием скорой медицинской помощи жителям. Поймите, нам нужны новые машины. Сейчас автопарк у нас изношен на 50%. А частник придет со своим новым, хорошо оснащенным транспортом, - прокомментировал Вячеслав Малахов. Но ответить на вопрос, что будет с существующим парком автомобилей, приобретенных на бюджетные средства, главврач затруднился – сначала заявил, что никто их частнику не отдаст, потом - что передадут, но частично.

От профессионализма водителя скорой помощи нередко зависит жизнь человекаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот водители, как уверяет руководство скорой, пострадать не должны – их обещают попросту перевести в штат компании, которая выиграет торги на аутсорсинг.

- Все водители, желающие трудоустроиться, будут трудоустроены. Администрация станции будет взаимодействовать с организацией по вопросам сохранения существующего в учреждении уровня зарплаты, со всеми доплатами. В техническом задании отражена организация работы водителей строго по КЗОТу. - Оформлять ИП не планируется. Большинство водителей готовы работать в новых условиях, на новых автомобилях. Особенности работы будем объяснять совместно с будущим исполнителем, когда это будет разрешено по закону, по процедуре.

А как сэкономить?

Пока публично на проблему отреагировал только депутат Госдумы Александр Хинштейн, пообещав разобраться в ситуации. Но эксперты уже говорят о том, что к передаче транспортного обеспечения «Скорой» частникам нужно подходить с осторожностью. Как минимум – хорошо просчитать возможный экономический эффект, ведь, как утверждают авторы открытого письма, в Уфе аналогичный опыт никакой выгоды не принес. Управляющий директор Представителя АО «ФИНАМ» в Самаре Антон Ларионов отмечает: госпредприятиям выгодно передавать часть своих функций коммерсантам либо когда бизнес обладает узкой специализацией и бОльшим опытом в данной отрасли, либо когда существенно снижаются затраты.

- Расходы на автопарк глобально складываются из заработной платы, затрат на топливо и содержания автопарка. Затраты на зарплату снизить «в лоб» проблематично в принципе – все организации, независимо от формы собственности, платят зарплатные налоги и взносы одинаково. С экономической точки зрения снижение издержек возможно при изменении бизнес-модели - например, при выносе на аутсорсинг каждого водителя, или путем «уберизации» бизнеса, то есть использования цифровой платформы и мобильных приложений. И не всегда частный бизнес опережает госсектор в части инноваций и технологического лидерства, - говорит эксперт. - Затраты на топливо можно снизить за счет выхода из строгих рамок госзакупок, в которых вынуждены работать бюджетные организации. Частник более свободен в выборе поставщиков, и теоретически может найти оптимальное соотношение цена-качество. Затраты на содержание автопарка можно снизить за счет его масштаба – например, если у частника уже есть автопарк на сотни машин, своя ремонтная служба, то еще несколько десятков авто он может принять на обслуживание без особых дополнительных затрат. Но это теория. Насколько она применима к службе скорой помощи, я судить не возьмусь, так как это очень специфическая отрасль.

«Меняем аутсорс на свои авто»

Интересно, что бюджет выделяет немалые суммы на закупку автомобилей «Скорой помощи» - только в 2020 году на эти цели облказна потратит более 200 миллионов рублей, несколько десятков машин купили в 2019 году. Но их все равно не хватает

- У нас в области более 600 машин скорой, по правилам их износ не должен превышать пять лет, но по факту многие работают по 7-10 лет и более, - говорит председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губдумы Марина Сидухина. – Самое главное, чтобы при передаче на аутсорсинг не пострадало качество медицинской помощи, и мы будем за этим очень тщательно следить. В частности, для этого в договорах с компанией-подрядчиком должны быть прописаны четкие должностные инструкции водителя и его обязанности максимально оказывать содействие и помощь врачам.

От грамотной координации действий врачебных бригад зависит многоеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, опыт привлечения частника к перевозке врачей и пациентов скорой помощи в Самарской области уже имеется – например, в ГБУЗ «Самарская областная станция скорой медицинской помощи», обслуживающей Новокуйбышевск, Чапаевск, Безенчукский и Красноармейский районы. С частником здесь работали несколько лет, однако с 2020 года от аутсорсинга откажутся. Главврач Гурбансахат Оразов рассказал, что уже с 2020 года его служба полностью переходит на собственные авто.

- Услугами аутсорсинга мы пользовались несколько лет. Это было связано с нехваткой автомобилей, у нас работало 16 собственных машин и 10 – на аутсорсе, - рассказал он. - Но со следующего года нам поступят новые машины, и мы не будем перезаключать контракт с частником. Но жителям Самары я советую не переживать, что передача транспорта в ведение частника скажется на качестве услуг – машины приедут вовремя!

Случайных людей быть не должно

А вот руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин предлагает альтернативное решение вопроса износа автопарка и нехватки врачебных бригад.

- На мой взгляд, наиболее разумное решение здесь не в том, чтобы передавать имеющиеся машины, купленные на бюджетные деньги, в руки коммерсанта, который посадит за руль вчерашних газелистов-маршрутчиков. Если за рулем машины скорой помощи окажется частник, который будет заинтересован не в жизни и здоровье человека, которого он везет, а только в том, чтобы получить прибыль, это будет катастрофа, - говорит Владимир Марин. - Такие водители действительно могут и отказаться помогать фельдшерам и врачам. Гораздо более удачным мне кажется вариант заключения контрактов с частными службами скорой помощи на обслуживание отдельных участков и территорий по ОМС. Таким образом, будет решаться проблема не только автопарка, но и нехватки самих бригад – врачей и фельдшеров. В результате снизится общая нагрузка на государственные станции скорой помощи. Если же речь пойдет о простом передаче автопарка скорой на аутсорсинг, то мы со стороны ОНФ будем очень тщательно за этим процессом следить – случайные люди в системе здравоохранения работать не должны!