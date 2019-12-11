Газобетон – яркий представитель блочных строительных материалов

С большим отставанием от лидеров рейтинга идет применение каменных, панельных, деревянных материалов. Высокая востребованность блоков объясняется несколькими базовыми моментами. С ними удобно работать в процессе строительства, их стоимость находится на демократичном уровне, а показатели теплоизоляции соответствуют требованиям регионов даже с жесткими климатическими условиями.

На сегодняшний день в данном сегменте востребованы следующие материалы:

- газобетонные блоки;

- газосиликатные блоки;

- пеноблоки:

- строительные блоки в нескольких форматах.

Первый вариант является одним из наиболее популярных в свете своей универсальности, возможности применения не только для малоэтажного строительства, но и для более серьезных, высотных проектов. Все чаще именно с помощью газобетона возводятся бескаркасные загородные дома и самые разнообразные сопутствующие постройки.

Особенности газобетона

Газобетон представляет собой ячеистый материал, в котором на пористую структуру приходится около 85% от всего объема. Именно эта особенность обеспечивает такие преимущества продукта, как небольшой вес, отличная теплоизоляция, легкость обработки не только электрическими, но и ручными инструментами. Дополнительными преимуществами этого предложения можно считать долговечность, экологическую безопасность, стойкость к открытому огню. Эти три характеристики имеют место быть за счет самого состава блоков: производство идет с использованием цемента, извести, кварцевого песка и воды.

Газобетонные блоки высоко ценятся за счет их удобства монтажа. Укладка идеально ровных «кирпичей» настолько проста, что доступна даже непрофессионалам. К тому же, параметры самого материала позволяют существенно снизить расходы на строительство. Прежде всего, за счет небольшого веса продукции отпадает необходимость в формировании дорогостоящего мощного фундамента. Далее важно то, что здесь доступна кладка методом тонких швов, которая относительно традиционных технологий позволяет сократить количество монтажного раствора примерно в шесть раз. Кроме того, из-за малого объемного веса блоков нет нужды использовать специальное подъемное оборудование. Важно и то, что один лишь элемент способен заменить собой около двадцати обычных кирпичей, что позволяет свести к минимуму время возведения здания: сокращение периода идет примерно в четыре раза. Если к работе привлекаются профессиональные строители, то за счет этого момента идет снижение оплаты труда.

Производители выпускают газобетон с различной плотностью и соответствующим разбросом технических характеристик, стоимости. Различаются предложения рынка и своими размерами. Это позволяет с большой точностью подобрать блоки в ориентире на свои потребности и размеры бюджета.

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