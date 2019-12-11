Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

В последнем туре группового этапа в группе D сыграют Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019 года. В Мадрид железнодорожники отправляются в статусе аутсайдеров. Команда выиграла только одинматч, набрав три очка, и сейчас не претендует даже на третье место, чтобы остаться в Лиге Европы. Группа по итогам жеребьевки Локомотиву попалась максимально звездная, при этом команда была близка к тому, чтобы обыграть "Ювентус". Но все получилось так, как получилось.

Для "Атлетико" матч на "Ванда Метрополитано" принципиален: если "Байер" выиграет у "Ювентуса", эти три очка решат судьбу плей-офф. Для "Локомотива" в целом тоже: после разгромного поражения от "Арсенала" в домашней лиге клубу нужно порадовать болельщиков, поэтому бороться команда будет до последнего, чтобы уйти, хлопнув дверью. Для этого поойдет 1-2 забитых мяча. Кстати, сам Симеоне тоже не считает, что матч против команды Семина станет для клуба легкой прогулкой. В предматчевом интервью он отметил, что эта игра - не каникулы и подчеркнул, что москвичи умеют хорошо закрываться.

"КП" рассказывает о главных моментах встречи Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Атлетико

4 раза команды до этого играли между собой. 3 матча выиграл "Атлетико", 1 раз была ничья. Последнее поражение москвичи потерпели дома, во втором туре ЛЧ 2019/2020. Игра закончилась со счетом 0:2.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019

Больше шансов на успех у "Атлетико", на победу "Локомотива" предлагают ставить с коэффициентом от 16.

Прогноз на матч Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019

Самый вероятный исход поединка - победа "Атлетико", которому надо набирать очки, чтобы выйти в плей-офф, иначе же их может опередить Байер. У "Локомотива" мотивация попроще - громко хлопнуть дверью перед уходом в этом году из Еврокубков. То есть, хотя бы разок забить.

Составы команд на матч Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019

У "Атлетико" не сыграют Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Диего Коста. У "Локо" на скамейке запасных Жоау Мариу и Лука Джорджевич.

Время начала матча Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019

Матч Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019 начнется в 23:00 по московскому времени в Мадриде.

Где смотреть матч Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Атлетико можно посмотреть 1 октября и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019

Трансляция матча Атлетико - Локомотив 11 декабря 2019 состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 23:00 по московскому времени.