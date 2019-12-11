"Спасибо никто не скажет": зачем в Самаре повысили цену проезда и что еще изменится с 1 января

В Самаре с 1 января 2020 года вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Дороже всего будет ездить за наличный расчет - в этом случае билет обойдется в 32 рубля, увеличение на 4 рубля - это рост на 14,28 процентов. Но не все так плохо. В департаменте транспорта Самары объяснили, что главная цель сегодня - приучить всех платить с помощью безналичного расчета. Для этого держателям транспортных карт и тем, кто пользуется банковскими картами, сделали поблажку. Для них билет обойдется в 29 рублей. Это рост всего на 3,6% - в рамках инфляции.

- Мы уходим от наличного расчета, это хорошо и для пассажиров, которым не нужно искать сумму без сдачи, и для перевозчиков, которые смогут экономить на инкассации. Кондукторы же при этом смогут не искать сдачу, да и переходить на бескондукторные методы оплаты будет удобнее, - рассказал заместитель начальника департамента транспорта г.о. Самара Юрий Тапилин.

По его словам с начала года прошло практически 10 миллионов транзакций по безналичным расчетам. Чтобы мотивировать переходить на карты тех, кто по старинке рассчитывается с кондуктором звонкой монетой, и внесли эти изменения.

В Самаре снова дорожает проезд в общественном транспорте. Сколько теперь будем платить и куда пойдут эти деньги? 00:00 00:00

Экономить можно будет и приобретая безлимитную карту. Она будет стоить 1865 рублей. При ее использовании 80 раз в месяц поездка будет стоить 23 рубля.

В департаменте транспорта не исключают, что повышение стоимости проезда заставит коммерческих перевозчиков также увеличить цены. Но для таких случаев есть ФАС, именно специалисты этого ведомства должны проверить, насколько обоснованно это повышение. Хотя в этот раз - после того как цены выросли до 35 рублей у всех одновременно - антимонопольщики не помогли ничем.

Сейчас ждать автобус приходится достаточно долгоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Единый билет на метро и автобус

Повышение цены проезда - это не единственное новшество грядущего года. Пересадочных билетов в 2020 году пока в Департаменте транспорта не обещают. Но в первом полугодии в Самаре должны появиться автобусы, которые будут работать по челночному методу, доставляя горожан от популярных остановок до метро и обратно. Например, это коснется жителей Зубчаниновки, которым будет удобно таким образом доезжать в центр города. При этом платить за билет дважды не придется. Цена поездки будет также 29 рублей по карте и 32 - наличкой.

Еще одно нововведение - единая карта для многодетных семей. Сейчас власти думают, как лучше предоставить эту льготу. Возможно, всем детям в таких семьях будут выдавать безлимитную карту школьника, либо же для многодетных выпустят особенную единую карту. Это может случиться уже во 2-3 квартале 2020 года. Для того, чтобы новая система заработала, нужно предусмотреть финансирование и напечатать тираж карточек.

Больше всего самарцы хотят, чтобы повышение пошло на пользу периодичности и качеству перевозокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электробусы и метро из Мытищ

На дополнительно заработанные средства в Самаре рассчитывают сделать многое. Хотя Юрий Тапилин и объяснил, что это повышение не даст глобального роста доходов. В любом случае, по его словам, горожане должны почувствовать изменения. Например, скоро в метро поступит новый четырехвагонный поезд из Мытищ, он совершенно новый.

Уже в декабре в Самару поступит в опытную эксплуатацию электробус, эту модель возьмут на тестирование у трамвайного завода бесплатно, чтобы понять, насколько она выгодна в использовании.

- Электробус поможет нам решить ряд моментов, например, чтобы доставлять пассажиров, если сломалась трамвайная ветка или ее пришлось перекрыть, или же понадобилось отменить троллейбусы, как было в случае со строительством Фрунзенского моста, - говорит Юрий Тапилин.

Также в планах строительство левого поворота на пересечении улиц Ставропольская и Ново-Вокзальная. Это поможет улучшить работу трамвая на Безымянке.

Стоимость проезда в Самаре в 2020 году

Справка "КП"

Сейчас себе это сложно представить, но до 1 января 2010 года самарцы платили за проезд в общественном транспорте 12 рублей. После того Нового года тарифы выросли до 15 рублей.

Столько самарцы платили наличкой за проезд в течение двух лет.

1 июля 2012 года горожан огорошило очередное повышение тарифов с 15 до 18 рублей, а ровно через год - до 20 рублей.

С 1 июня 2015-го самарцы стали платить за проезд 23 рубля, а с октября 2016-го - 25 рублей за поездку.

Следующее повышение заставило ждать себя три года. С 1 января этого года привычные 25 рублей подросли до 28-ми. И теперь оплата за проезд наличными увеличится на рекордные 4 рубля.

Стоит отметить, что все эти годы безналичная оплата была на два рубля дешевле, а по транспортным картам школьников или студентов выгода составляла 5 и 6 рублей.

Сейчас безналичная оплата будет дешевле на 3 рубля - 29 рублей и по транспортным и по банковским картам, которые приспособили для оплаты проезда в этом году.