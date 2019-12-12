«Сын целовал мой животик»: самарчанку после роддома отвезли домой на «Весте»

Екатерина и Владимир Савиновы всегда мечта о большой дружной семье. Супруги уже растят сына Кирилла и мечтали о дочке. И вот мечта сбылась, а день выписки из роддома стал по-настоящему ярким, добрым и запоминающимся праздником. Сюрприз счастливой самарской семьи устроили «Комсомолка» и официальный дилер LADA «Автоцентр на Заводском».

Радостный повод собраться вместе

Семье Савиновых уже 10 лет. Старшему сыну Екатерины и Владимира скоро исполнится 2,5 годика и он, наверное, больше всех хотел увидеть маленькую сестричку. Чудесная Алиса родилась в конце ноября.

- У нас очень дружная семья, - делится Екатерина. - Мы любим путешествовать, бывать на природе в любое время года, а летом стараемся как можно чаще отдыхать и работать на даче. Супруг очень любит рыбалку, и эта любовь передалась от отца сыну. Кирилл всегда с нетерпением ждет папу с уловом и всегда радуется, когда папа берет его с собой посидеть с удочкой.

Счастливые родители получили подарки от «Автоцентра на Заводском».Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Известие о беременности привело обоих родителей в восторг, а когда узнали, что будет девочка, обрадовались еще больше.

- Мы очень хотели дочку, и наша мечта сбылась! Имя для малышки выбирали все вместе. Кирилл заранее полюбил сестренку – всегда целовал мой животик, разговаривал с ним. А когда увидел Алису, восхитился, какая она милая и красивая. Теперь мы по-настоящему счастливы, - улыбается молодая мама.

Появления второго ребенка в семье ждали и многочисленные родственники – дяди, тети, бабушки и даже прабабушки. Вместе с родными поздравить счастливых родителей поспешили и организаторы доброй акции - «Комсомолка» и официальный дилер LADA «Автоцентр на Заводском».

- Когда у вас маленькие дети, не так просто найти время для общения даже с самыми близкими людьми, - признается Екатерина. – Все время отнимают домашние заботы и хлопоты, еще я немного подрабатываю бровистом. Так что выписка из роддома – это замечательный и очень радостный повод собраться вместе всей большой семьей. И мы очень благодарны организаторам акции «Я родился. Еду домой» за положительные эмоции и за то, что были рядом с нами в этот счастливый момент.

Цветы, подарки, профессиональная фото и видеосъемка – чтобы и через много лет подросшая малышка могла убедиться, с какой любовью мама и папа ждали ее появления на свет, каким праздником стала для всех родных ее выписка из роддома.

Организаторы акции «Я родился. Еду домой» — «КП»-Самар» и официальный дилер LADA.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Идеальная машина для молодой семьи

- В нашем роддоме в среднем рождается 250 детей в месяц, – улыбается заведующий 20-м городским родильным отделением Наталья Денисова. - Я очень счастлива, что помогаю им появиться на свет. Сложности встречаются. Акушерство одна из самых сложных профессий, ведь мы отвечаем сразу за две жизни. Ситуации бывают разные, главное вовремя принять правильное решение, и тогда все закончится хорошо. Зато как приятно потом видеть счастливые глаза мамы и папы после рождения ребеночка. Именно такой праздник у нас сегодня.

Домой счастливые родители и малыш отправились на новеньком отечественном авто, предоставленным «Автоцентром на Заводском». LADA Vesta SW Cross - один из наиболее популярных сегодня в России автомобилей. И это вполне понятно.

- Машина пользуется большим спросом, особенно у семей с детьми, - рассказывает директор ООО «Автоцентр на Заводском» Владимир Харьков. – Вместительный и просторный автомобиль легко вмещает даже не одно, а два детских кресла. Это очень удобно. К тому же модельный ряд LADA по сравнению с другими инобрендами значительно дешевле, а в использовании и эксплуатации эти автомобили значительно экономичнее.

LADA Vesta SW Cross пользуется спросом у семей с детьми.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Приобрести машину в «Автоцентре на Заводском» еще выгоднее. В качестве бонуса клиенты получают сервисный пакет – три техобслуживания (через каждый 15 тысяч километров пробега) со скидкой 20%. Выгодно и удобно! О том, как удобна эта машина для родителей и их детей, в автосалоне знают не понаслышке.

- В нашей компании немало молодых сотрудников. В их семьях каждый год появляются дети. У нас есть опыт встречи новорожденных в роддоме – и это всегда большая радость. Надеемся, и семья Савиновых убедилась, насколько этот автомобиль удобен и комфортен, - говорит Владимир Харьков.

Зима не страшна

Новые машины LADA Vesta SW Cross с 25 ноября выпускаются с автоматической трансмиссией. Этим отличается модельный ряд 2020 года. Автоматическая трансмиссия в совокупности с современным двигателем от альянса «Рено-Ниссан» – это давно уже испытанная связка - гарантия надежности авто. Пакет дополнительных опций обеспечит тепло вам и вашему малышу. В новых LADA Vesta SW Cross подогревается не только лобовое стекло и передние кресла, но и руль, и задние сидения. Очень удобны складываемые зеркала. А если добавить к этому клиренс 203 миллиметра, то становится ясно – новому автомобилю не страшны не только морозы, но и сугробы зимней Самары. Бесплатный тест-драйв этой и других моделей LADA можно в любое время пройти в «Автоцентре на Заводском» - и это абсолютно бесплатно. Достаточно прийти с правами, заполнить анкету и… отправиться в путь, чтобы по достоинству оценить все плюсы будущего автомобиля и узнать о его технических характеристиках. А пока глава семьи выбирает себе железного коня, дети могут поиграть, посмотреть кино или мультик, или перекусить в кафе. В «Автоцентре на Заводском» рады большим и дружным семьям!

Не каждую мамочку так встречают на пороге роддома.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА