Расписание трансляций этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря. Первый этап прошел в шведском Эстерсунде. С соревнований россияне привезли только одну медаль - бронза досталась Матвею Елисееву в спринте.

Состав российской сборной на 2 этап Кубка мира в Австрии по биатлону:

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.

13 декабря

Спринт, женщины

13.30 «Матч ТВ», Eurosport. Онлайн

10.00 Eurosport, повтор

Спринт, мужчины

16.20 «Матч ТВ», Eurosport. Онлайн

19.55 Eurosport, повтор

14 декабря

07:00 Спринт, женщины, Спринт, мужчины. Eurosport. Повтор

11.20 Спринт, мужчины, спринт, женщины. Матч ТВ. Повтор.

Эстафета, женщины

13.30 «Матч ТВ», Eurosport. Онлайн

Гонка преследования, мужчины

16.55 «Матч ТВ», Eurosport. Онлайн.

15 декабря

Гонка преследования, женщины

13:55 «Матч ТВ», Eurosport. Онлайн.

Эстафета, мужчины

15:55 «Матч ТВ», Eurosport. Онлайн

20:45 Гонка преследования, женщины. Эстафета, мужчины. Eurosport. Повтор