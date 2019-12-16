Поддержка, внимание и забота тем, кто нуждается

Пять лет - 122 благотворительных проекта

ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» - дочернее общество крупнейшего в России и мире нефтетранспортного предприятия ПАО «Транснефть» - растет и развивается. Предприятие работает в европейской части страны, в том числе в Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Брянской, Тамбовской, Орловской областях и Краснодарском крае.

За годы своей деятельности общество доказало - команде профессионалов по плечу любые, самые амбициозные задачи и проекты. Успешно решая их, «Транснефть - ТСД» как социально ответственное предприятие не забывает помогать тем, кто нуждается в поддержке. С 2014 по 2019 год общество оказало благотворительную помощь более чем 120 социальным учреждениям: детским садам, школам, больницам, реабилитационным центрам, школам-интернатам, расположенным в районах, где ведутся строительные работы. Главный принцип благотворительной политики ООО «Транснефть - ТСД» - оказание помощи адресно.

Сотрудники «Транснефть — ТСД» превращаются в Деда Мороза и Снегурочку для малышей, которым так нужно их внимание

Такая нужная помощь

За первые пять лет - с 2014 по 2019-й - сделано немало. Были оказаны пожертвования областным и городским организациям в 12 областях Российской Федерации - школам, социальным центрам, детским садам, которым требовались ремонты и покупка мебели. Обществом закупались и устанавливались пластиковые окна, материалы для ремонта, приобретались мебель и бытовая техника. Для развития детей - учебная литература, музыкальное оборудование, интерактивные доски, ноутбуки и спортивный инвентарь. Так в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями Крымска (Краснодарский край) при содействии «Транснефть - ТСД» появилось специальное оборудование для реабилитации, физиотерапевтического и психолого-педагогического лечения детей.

На средства, выделенные «Транснефть - ТСД», в Самарской городской больнице № 10 была оборудована двухместная палата интенсивной терапии. Закуплены медицинские кровати с противопролежневыми матрасами, небулайзер, шприцевой одноканальный дозатор и пульсоксиметры и кислородный концентратор. По словам главного врача больницы Валерия Карпенко, только за три первых месяца функционирования новой палаты врачи спасли в ней более 60 жизней.

Далеко - не значит, неважно

В 2019 году адресную благотворительную помощь получили 26 учреждений социальной инфраструктуры. В сложную жизненную ситуацию нередко попадают несовершеннолетние. В «Транснефть - ТСД» понимают, как важно своевременно протянуть им руку помощи. Большая часть всех средств - около 70% - идет на помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Особое внимание уделяется приютам и школам-интернатам, удаленным от больших городов. Например, в этом году «Транснефть - ТСД» помогло двум учреждениям в Пензенской области. В Городищенском центре социального обслуживания воспитываются дети в возрасте от 3 до 14 лет. Для них закупили компьютерную технику, сантехнику для душевой и санузла и мебель для комнаты отдыха. В Мокшанском детском доме-интернате постоянно живут 116 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 23 лет. На выделенные предприятием средства сюда были приобретены компьютеры, стулья для обеденного зала и центрифуга для прачечной.

И, конечно, доброй и всеми любимой традицией с 2016 года стали новогодние волонтерские акции «Новый год - детям». В этом году сотрудники предприятия в роли Деда Мороза и Снегурочки снова отправятся в гости к ребятам с подарками - их выбирали по рекомендациям педагогов. Акция пройдет в Саратовской, Владимирской, Нижегородской, Брянской областях,

- В благотворительных волонтерских акциях всегда много желающих поучаствовать, - говорит заместитель генерального директора по общим вопросам Олег Хартонюк. - Одна из любимых - новогодняя елка. Готовя приятные сюрпризы для детей из школ-интернатов, мы стараемся подарить им не только игрушки, но и праздник.