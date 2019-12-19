Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь - 2020 в Самаре

Общественный транспорт Самары в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в рождественскую ночь будет работать в усиленном режиме. Будут введены дополнительные рейсы, а некоторым маршрутам продлят время работы. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

- 1 января после фейерверка на площади имени В.В. Куйбышева к 1:00 будут дополнительно поданы 22 транспортных средства: 9 трамваев и 13 автобусов, - рассказали в мэрии.

Так, домой после новогоднего праздника самарцев повезут трамваи № 3 «Юнгородок – ул. Чапаевская», № 5 «Стадион «Самара Арена» - ул. Чапаевская», № 20 «ул. Фадеева – ул. Чапаевская», № 22 «15 микрорайон – ул. Красноармейская», а также следующие автобусы:

- № 2 «Автостанция «Аврора – Ул. Высоцкого»;

- № 5д «Губернский рынок – Поселок Сухая Самарка»;

- № 24 «Автостанция «Аврора» - Хлебная площадь»;

- № 34 «Завод «Металлург – Площадь Революции»;

- № 41 «15 микрорайон – Универмаг «Юность»;

- № 47 «Хлебная площадь – Юнгородок»;

- № 50 «Железнодорожный вокзал – Ул. Батайская»;

- № 61 «ТЦ «Колизей» - Хлебная площадь»;

- № 67 «Микрорайон «Крутые Ключи - Железнодорожный вокзал».

Горожан заберут и от стадиона «Самара Арена», где также в небо запустят праздничный салют. К 1:00 туда подадут 18 транспортных средств: 9 трамваев и 9 автобусов. В частности, пассажиры смогут уехать по домам на трамваях № 5 «Стадион «Самара Арена» - Ул. Чапаевская», № 7 «Стадион «Самара Арена» - Станция метро «Победа», который потом переключится на маршрут № 11 «Стадион «Самара Арена» - Автостанция «Аврора»; № 25 «Безымянская ТЭЦ – Стадион «Самара Арена», а также на автобусах: № 1 «Железнодорожный вокзал – Красная Глинка»; № 45 «Автостанция «Аврора» - пос. Жигулевские сады»; № 50 «Железнодорожный вокзал – Ул. Батайская»; № 51 «Станция метро «Кировская – Ул. Батайская»; № 67 «Микрорайон «Крутые Ключи - Железнодорожный вокзал». Кроме того, в новогоднюю ночь до 4:30 продлят работу маршруток №№ 48д, 89, 92, 226, 247, 261, 295, 297.

Что касается рождественской ночи, то самарцев обещают забрать после праздничных богослужений в Покровском кафедральном соборе, храме во имя Петра и Павла, храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевском соборе и в Софийском соборе. Автобусы подадут в 2:00-2:30. Всего будет 5 транспортных средств.