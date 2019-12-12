Праздник к нам приходит: улицы и площади Тольятти активно украшают к Новому году

Разноцветные огни, нарядные деревья и елочные базары - Тольятти преображается к Новому году. Во всех районах города уже чувствуется приближение праздника. Ключевую роль в украшении улиц, скверов и площадей играют городские предприятия. В частности, ПАО «КуйбышевАзот» по уже сложившейся традиции украсил кольцевую развязку на пересечении улиц Ульяны Громовой и Ярославской в Комсомольском районе. Там появились огромные сверкающие новогодние шары и праздничная инсталляция - лилия.

Световая композиция у проходной. Фото: КуйбышевАзот

На площади перед магазином «Весна» на улице Горького в Центральном районе силами специалистов «КуйбышевАзота» было смонтированы украшения и световые гирлянды.

В новогоднюю сказку погрузилась и часть улицы Новозаводской, где расположены предприятия Северного промышленного узла. Особенно празднично и красиво в районе центральной проходной «КуйбышевАзота», где сотрудников и гостей встречают множество украшенных деревьев. Новогоднюю красоту наводят и на территории предприятия, где в каждом подразделении будет чувствоваться приближение праздника.

Дорога к проходной стала праздником. Фото: КуйбышевАзот

В прошлом году предприятие стало участником городского конкурс на лучшее новогоднее украшение и заслуженно получило награду от администрации города. В этом году «КуйбышевАзот» также подал заявку на участие. Оценивать украшения будет специальная комиссия.

Праздничная композиция на развязке улиц Ульяны Громовой и Ярославской. Фото: КуйбышевАзот

- Благодаря усилиям наших мастеров по иллюминации улица в районе центральной проходной погрузилась в новогоднюю сказку. Теперь путь на работу и с работы для наших сотрудников – красивое напоминание о предстоящем Новом годе. Традиционно держим уровень главных магов и волшебников, помогая городу сделать праздник запоминающимся! – отмечают на «КуйбышевАзоте».