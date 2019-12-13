2019-12-13T11:21:45+03:00
Общество

Рояль гамбургский: в самарскую филармонию прибыл STEINWAY

Ценный подарок к Новому году храм искусства получил в рамках национального проекта «Культура».
Анна ФЕДОРОВА
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Музыкальный "парк" Самарской государственной филармонии существенно омолодился.Музыкальный "парк" Самарской государственной филармонии существенно омолодился.Фото: Елена СБОРНОВА
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Сегодня, 13 декабря, в Самарскую государственную филармонию из Гамбурга прибыл новый концертный рояль высочайшего класса знаменитой компании «Steinway&sons».

В 2020 году учреждение культуры отметит 80-летие со дня своего образования, программа предстоит насыщенная, и новый рояль пришелся очень ко времени.

- Для нас это очень знаменательное и важное событие, - отметила директор Самарской государственной филармонии Елена Козлова. – Срок службы нашего рояля вышел, и возникла насущная необходимость приобретения нового инструмента, поскольку музыкальная жизнь у нас кипит и даже есть абонемент «Steinway приглашает». К нам приезжают звезды мирового фортепианного олимпа, и, конечно, уровень филармонии и Самарской области обязывает иметь рояль достойного музыкального качества. Именно таков инструмент фирмы «Steinway» - уже полтора века лучшего производителя роялей в мире.

Старый рояль продолжит свою концертную жизнь после капитального ремонта – замены молоточков. В это время его успешно подменит новый «коллега» – с участием этого инструмента в филармонии проходит более 100 концертов в год. Филармония знакомит слушателей с именами выдающихся пианистов мирового уровня, таких как Денис Мацуев, Александр Гиндин, Даниил Крамер, Николай Луганский, Борис Березовский и др. Международная элита пианистов ценит «Steinway» как эталон качества и звука. Произведением искусства его делает особенность производства - 80 процентов работ в этой компании выполняется вручную.

Новый концертный рояль зазвучит в Самарской филармонии уже в январе. Впереди концерты выдающихся мастеров фортепианного искусства - Бориса Березовского, Николая Луганского, Даниила Крамера и других звезд мировой сцены.

В этом году национальный проект «Культура», который курирует лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, уже внес положительные изменения в материально-техническую базу Самарской государственной филармонии. Для Академического симфонического оркестра были приобретены музыкальные инструменты - саксофон альт, саксофон тенор, бас-тромбон, гобой, флейта пикколо, ударная установка, тарелки, концертный ксилофон. В ближайшие дни ожидается доставка и других музыкальных инструментов в концертный зал филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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