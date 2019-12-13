Воспитанники тольяттинского яхт-клуба «Дружба» могут претендовать на попадание в олимпийскую сборную

По итогам отборочных соревнований 2019 года в сборную команду России по парусному спорту от Самарской области вошло 25 яхтсменов, 18 из которых – воспитанники тольяттинского яхт-клуба «Дружба». Об этом стало известно, после заключительного этапа в Сочи, где прошли всероссийские соревнования «Черноморская регата» и чемпионат России в международных классах яхт.

- К такому результату мы стабильно шли последние три года. За это время у нас сформировалась сильная команда претендентов на место в сборной России, - отметил капитан-наставник Алексей Козлов. – Наши победы – это в том числе, результат всесторонней поддержки со стороны «КуйбышевАзота».

Фото: Ольга Ильина

Парусный спорт очень многогранен. Есть несколько разновидностей и классов яхт, поэтому и спортсменов, вошедших в сборную, много. Все претенденты на место в олимпийской сборной разного возраста и специализируются на разных дисциплинах.

Яхт-клуб «Дружба» сегодня – это современный спортивный комплекс, на базе которого не только работает спортивная школа по парусному спорту, но и на протяжении года проводятся соревнования самого высокого уровня. Благодаря успешному выступлению в Сочи и хорошей материальной базе у его воспитанников есть все шансы побороться за место в олимпийской сборной.

Фото: Ольга Ильина

- Наше предприятие традиционно поддерживает парусный спорт и активно развивает материально-техническую базу яхт-клуба «Дружба», где ежегодно проводятся соревнования самого высокого уровня, - рассказал директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Константин Рачин. - Эта спортивная площадка, ставшая одним из знаковых мест Тольятти, привлекает не только признанных гуру яхтинга, но и дает возможность раскрыться юным талантам из числа тольяттинских мальчишек и девчонок.

- Отбор в олимпийскую сборную – это очень жесткие соревнования в каждом классе, но шанс у наших спортсменов есть, - отмечает Алексей Козлов. – Тем более, многие из них уже имеют опыт выступлений на международном уровне.

Остается лишь пожелать ребятам удачи и попутного ветра!