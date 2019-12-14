Баржи, краны и бетонный завод: как строят мост через Волгу прямо сейчас

Мост через Волгу в районе Климовки - пожалуй, самый громкий строительный проект в Самарской области за последние годы. Многие до последнего не верили, что он найдет свое воплощение, но это всё-таки произошло – региональные власти подписали соглашение с инвестором, компанией "Обход Тольятти". Сумма на строительство моста требуется немалая – около 130 млрд рублей, половину из них инвестор получит от областных властей. Первые группы строителей уже начали осваиваться на волжских берегах. Журналист "Комсомолки" побывала в Климовке и выяснила, что происходит на месте будущего моста.

Сейчас в бухте у Климовки кипят подготовительные работыФото: Ольга НОВИКОВА

Чтобы доехать на автомобиле из Самары до Климовки - небольшого села в Шигонском районе - потребовалось более четырех часов. Когда мост будет готов, время в пути сократится как минимум вдвое. Протяженность Климовского моста составит 3.7 км - это самое узкое место Волги в этом районе. В целом же протяженность нового участка дороги, который сократит путь по М-5 от Тольятти до Сызрани, составит 98 км.

Чтобы не мешать жителям села, строители моста прокладывают отдельную дорогу для подвоза стройматериаловФото: Ольга НОВИКОВА

Кроме самого мостового перехода через Волгу строителям предстоит соорудить 39 вспомогательных мостов и конструкций - через мелкие речки, газопроводы и т.д. - Мы смонтируем 77 тысяч тонн основных металлоконструкций, плюс специальные вспомогательные устройства ещё на 40 тысяч тонн металла, - рассказывает генеральный директор хозяйственного партнерства «Концессионная компания «Обход Тольятти» Александр Афанасьев.- Кроме, того, потребуется залить около 150 тысяч кубометров монолитного железобетона и около 30 тысяч кубометров сборного железобетона. Около 10 млн кубометров будет уложено в насыпь, а 4 млн кубометров земли, напротив, покинет свое место.

Строительная техника уже вовсю трудится на площадкеФото: Ольга НОВИКОВА

14 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал будущую строительную площадку моста и место, где пройдет трасса дороги. Он отметил, что строителям предстоит непростая задача – объект уникальный по сложности, а в Самарской области плотная застройка.

- Регион насыщен объектами инфраструктуры – это газопроводы высокого давления, линии электропередач и так далее. Все это тоже максимально учтено при проектировании, — отметил Дмитрий Азаров. — Но все это создает и дополнительные виды работ на территории региона при прокладке самый трассы и мостового перехода. Помимо моста будет построено 39 переходов через трассы, инфраструктурные, малые водные объекты. Все это будет реализовано. Вот такой масштаб строительства

Кроме самого Климовского моста строителям предстоит возвести еще 39 искусственных сооруженийФото: Ольга НОВИКОВА

Чтобы автомобили могли попасть на новый мост, построят три развязки - в Зеленовке, в Тольятти на повороте на Ягодное и в месте пересечения дороги от Климовки с трассой М-5 под Сызранью. Поскольку мост строит частный инвестор, проезд будет платным. На нем установят три пункта пропуска и взимания платы, а также предусмотрены площадки отдыха.

Рядом со стройплощадкой будущего моста появится бетонный завод и строительный городокФото: Ольга НОВИКОВА

Мост будет состоять из 25 пролетных строений. Из них 20 - по 156 метров, остальные короче, длина зависит от рельефа дна. Судоходные пролеты будут организованы между 10 - 11 и 11-12 опорами моста. Кстати, глубина Волги здесь достигает 36 метров - это в три раза больше, чем в Керченском проливе.

Зима - время подготовительных работФото: Ольга НОВИКОВА

Строить самарский мост будут те же бригады, которые возводили Керченский мост. Сейчас два мостотряда завершают последние работы на юге и частично уже передислоцировались в Самарскую область. Мостостроители, около 70 человек в каждом отряде, осваиваются уже на обоих берегах Волги. Но рабочих будет гораздо больше. Около Климовки строится рабочий городок на 600 человек, под Тольятти - ещё на 400.

Именно здесь два берега Волги свяжут новым мостомФото: Ольга НОВИКОВА

Сейчас основные работы кипят чуть в стороне от будущих опор моста. Прежде чем вбивать сваи и заливать железобетон, нужна серьезная подготовка. Уже почти готова дорога для подвоза материала и проезда строительной техники (чтобы не ездить через село построили отдельную трассу). Готовится место под бетонный завод, который будет снабжать строителей, и площадка, на которой будут собирать металлокаркас будущего моста. Идёт работа по строительству причала, где сваи будут грузить на баржи. Готовятся и сами баржи и буксиры - они уже приплыли в бухту и за зиму будут укреплены, чтобы выдержать необходимый вес.

Вот на этом самом месте будет забита первая опора нового мостаФото: Ольга НОВИКОВА

Первую пробную сваю строители планируют забить в марте. Место, где будет вбита в землю первая опора будущего моста, уже определено. Пока здесь в кустах торчит только воткнутая в землю палка, но уже скоро место изменится до неузнаваемости.