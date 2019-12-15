«Децла отравили, но... не физически»: экстрасенс из Тольятти разбирался в тайне смерти известного рэпера

До финала 20 сезона самого мистического шоу страны осталось совсем немного. За место в числе сильнейших участников продолжает бороться молодой экстрасенс из Тольятти Дмитрий Матвеев.

В очередной серии проекта, 14 декабря, ему и его соперникам задали непростую задачу — раскрыть тайну смерти известного рэпера Кирилла Толмацкого, которого миллионы поклонников знали под псевдонимом Децл. Музыканта не стало 3 февраля этого года. После концерта в Ижевске у него остановилось сердце.

Узнать причину гибели музыканта пришел его друг Роберт Елизарьев.

Экстрасенсам предстояло работать в слепую. У них были лишь очки и фото Децла в черном конверте, и они не знали, о ком рассказывают.

Тольяттинский экстрасенс Дмитрий Матвеев приступил к испытанию последний, но произвел самое сильное впечатление. Он абсолютно точно описал внешность Кирилла Толмацкого, а затем начал подробно описывать личные моменты жизни музыканта.

Говоря о Децле, тольяттинский экстрасенс не ошибся ни в чем Фото: скриншот с видео

- Человек как-будто раздвоенный. Такое бывает когда человек меняет вероисповедание.

Друг рэпера кивал.

- Можно сказать, что менял, он говорил, что ему буддизм ближе.

А Дмитрий продолжал.

- Человек явно увлекался эзотерикой. Смерть недавняя и очень неприятная.

И тут ведущий Сергей Сафронов задал главный вопрос.

- Вы можете увидеть причину смерти?

Ответ тольяттинского экстрасенса сначала шокировал всех.

- Его убили, отравили - заявил Матвеев но потом объяснил, что не имеет ввиду уголовное преступление. - Его отравили люди своими мыслями. Его раздирали со всех сторон. Человека довели. Вокруг него был токсичный мир. Он всегда говорил правду и многих людей задел. Многие его не любили.

А друг Толмацкого все продолжал соглашаться.

- Довели! Точно. У него была очень сложная жизнь.

Роберт приготовил для Дмитрия Матвеева еще одно свое испытание.

- У меня при себе есть еще один предмет, который связан с Кирей. Что это за предмет.

- Куртка, - ответил экстрасенс и попал в точку.

- Кирилл мне ее подарил, когда мы были в Нью-Йорке и ходили по магазинам. И это единственное, что у меня осталось от Кири. Дима прошел испытание блестяще. Он обладает способностями, которые не доступны ни мне, ни вам, - с восторгом отзывался Роберт о тольяттинском экстрасенсе.

Однако на совете Дмитрий стал кандидатом на вылет. Сергей Сафронов был против тольяттинца. Периодически на испытаниях у них случались стычки и недовольство ведущего витало в воздухе. Но даже в этот раз он вынужден был согласиться Дмитрий Матвеет успешно прошел эту проверку.

- Ну он хороший парень. Его, конечно иногда накрывает, но хороший, - сказал Сафронов.

Дмитрий оказался еще и романтиком. На всю страну с экрана он признался в любви еще одной участнице битвы. Экстрасенсу из Китая, Астрид на двух языках на русском и на китайском.

Он готов был покинуть проект ради возлюбленной, но по факту им чуть не пришлось уйти вместе.

Правда создатели проекта и ведущие решили иначе и добавили испытание только для Дмитрия и Астрид. Еще один черный конверт и два вопроса: чья в нем фотография, жив человек или мертв.

По мнению Астрид, конверт был пуск, а Дмитрий предположил, что в нем фото неживого мужчины и снова оказался прав. Там была фотография известного китайского политического деятеля Мао Цзедуна.

Таким образом Дмитрий Матвеев вошел в число финалистов 20 сезона «Битвы экстрасенсов» и теперь борется за главый приз.