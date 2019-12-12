2019-12-13T10:07:56+03:00
Общество

«Здесь школа, как корабль»: педагог-психолог рассказала, как она помогает детям разобраться в себе и почему переехала в район «Кошелев»

Юлия Сухомлинова приехала в Самару из Севастополя и сразу влюбилась в новый дом
Роман АБРАМСКИЙ
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Психолог в "Кошелев-проекте": "В этот район я влюбилась сразу".Юлия Сухомлинова переехала в "Кошелев-проект" вместе со своей семьей и сразу же нашла здесь работу. Она устроилась педагогом-психологом в школу №7 района "Крутые Ключи" и привела учиться сюда свою дочь. В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Юлия рассказала, зачем переехала в "Кошелев-проект", почему стала проводить сеансы психологии в школе и кто приходит к ней на встречи.

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В школе №7 в Крутых Ключах есть человек, который всегда готов выслушать и помочь советом. Это Юлия Сухомлинова. Фото: "Волга Ньюс".

В школе №7 в Крутых Ключах есть человек, который всегда готов выслушать и помочь советом. Это Юлия Сухомлинова. Фото: "Волга Ньюс".

В 21 веке профессия психолога стала как никогда актуальной. В нашей жизни появляется больше стресса, люди становятся более восприимчивы к нему. Самыми уязвимыми в новых условиях становятся дети. Часто им просто необходимо поделиться своими сомнениями и переживаниями, а с родителями говорить о личном готов не каждый. Тогда на помощь приходит психолог.

В школе №7 в Крутых Ключах есть человек, который всегда готов выслушать и помочь советом. Это Юлия Сухомлинова – педагог-психолог учебного заведения. Она стала новым героем программы «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс».

Юлия переехала в Самару из Севастополя. Когда встал вопрос о поиске нового жилья, выбор пал на район «Кошелев». Ключевым фактором стала школа.

- Мы приехали из Севастополя. Нужно было срочно устраивать ребенка в школу. Когда я увидела эту школу, я в нее влюбилась. Она как корабль – большая, красивая, разноцветная. Когда впервые перешагнула порог - увидела диваны апельсинового цвета, четыре спортзала, бассейн, коррекционные классы, поняла, что это мое, я хочу приходить сюда каждый день, - вспоминает Юлия Сухомлинова.

И женщина действительно стала приходить сюда каждый день, не только, чтобы привести ребенка. Юлия устроилась в школу на работу.

- Я сказала, что я кандидат наук, что мне очень нравится, что хочу помочь. И меня сразу взяли. С этой школой и этим районом мы нашли друг друга сразу, - улыбается Юлия.

Теперь она помогает школьникам справляться со своими проблемами, разобраться в себе, найти свой путь в жизни.

- Я одновременно даю детям настройки, например, по системе ценностей. Любой ребенок может прийти на частную консультацию: один или с родителями. Сегодня суббота – день, когда родители и дети приходят на консультацию. Это семейный день, когда мы проводим игры, - рассказывает Юлия.

Занимается педагог-психолог и с группами. Занятия проходят в игровой форме. Дети учатся взаимодействовать друг с другом и работать в команде.

- Во время интерактивных игр и происходит понимание того, кто я, - отмечает Юлия. - Происходит обыгрывание разных ролей, которые ребенок хотел бы отыграть, но они не связаны с его идентичностью. Для него, по разным причинам, важно это сделать.

Школа №7 в Крутых Ключах выделяется своей толерантностью. Она инклюзивная. То есть, приспособлена в том числе и для детей с особенностями развития. Школа открыта для всех. Поэтому в учебном заведении психолог занимается и с группой детей с ограниченными возможностями здоровья. Это колоссальный шаг вперед в том, что касается человечности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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