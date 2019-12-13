Арсенал – Манчестер Сити 15 декабря 2019: прогноз на матч 17 тура АПЛ

Прогноз на матч 17 тура АПЛ Арсенал – Манчестер Сити 15 декабря 2019 – 1:2.

В этот уик-энд Английская премьер-лига подарит любителям футбола еще одно любопытное противостояние. «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Манчестер Сити». Игра запланировала на воскресенье, 15 декабря.

Дела у «канониров» в этом году идут не лучшим образом. После 16 туров «Арсенал» расположился в группе команд, которые занимают с 8 по 11 место. В активе лондонского клуба 22 очка.

Все плохо настолько, что руководство клуба решилось на смену главного тренера. Место Унаи Эмери временно занял Фредди Юнберг, пока клуб ищет нового наставника. С приходом Юнберга «Арсенал» наконец-то начал побеждать – в прошлом туре чемпионата Англии «канониры» обыграли в лондонском дерби «Вест Хэм». До этого в АПЛ команда не побеждала с 6 октября, когда был повержен скромный «Борнмут».

Уверенности «Арсеналу» должно придать первое место в группе в Лиге Европы. На заключительный матч группового этапа со «Стандартом» Юнберг выпустил молодняк, который сгонял с бельгийцами вничью 2:2. Это дало возможность основным игрокам отдохнуть перед важной игрой с «Сити», а главный тренер остался доволен игрой своих парней.

У «Манчестер Сити» дела лучше, но не так радужно, как хотели сами «горожане» и их болельщики. Ожидалось, что в этом сезоне «Ман Сити» и «Ливерпуль» снова устроят гонку за чемпионским кубком, однако в это противостояние вклинился «Лестер». «Лисы» снова, как и в чемпионский год, выдают сумасшедшую игру и стабильно набирают очки. Итог – «Лестер» идет на втором месте, сразу за «Ливерпулем», с 38 очками. У «красных» 46 очков, у «Манчестер Сити» - 32.

Неожиданностью стали и недавнее поражение «Сити» в манчестерском дерби от «Юнайтед» 1:2 и ничья с «Ньюкаслом» 2:2. До этого очки подопечные Пепа Гвардиолы потеряли в игре с «Ливерпулем» четыре тура назад - 1:3. Вообще, в этом сезоне «Ман Сити» теряет очки, относительно конкурентов, довольно часто. Здесь и ничья с «Тоттенхэмом», и поражения от «Норвича» и «Вурлверхэмптона». Это в дополнение ко всему выше названному.

Зато в Лиге чемпионов у команды Пепа Гвардиолы все отлично. «Ман Сити» уверенно вышел из группы с «Аталантой», «Шахтером» и загребским «Динамо» и готовится к плей-офф.

Ожидаемо, фаворитом матча букмекеры считают гостей. На победу «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.4 – 1.5. На победу «Арсенала» коэффициент гораздо выше – 6.3 – 6.4. На ничью – 5.6 – 5.7.

Несмотря на подъем из-за прихода нового тренера у «Арсенала» мало шансов обыграть «Манчестер Сити», который сейчас выглядит сильнее «канониров». Однако победа подопечным Гвардиолы дастся тяжело. Скорее всего, матч закончится с перевесом в один мяч в пользу «Ман Сити».