2019-12-13T11:40:24+03:00
Спорт

Арсенал – Манчестер Сити 15 декабря 2019: прямая трансляция матча 17 тура АПЛ

Футбол, прямая трансляция игры 17 тура Английской премьер-лиги Арсенал – Манчестер Сити, которая пройдет 15 декабря 2019 на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Фото: facebook.com/mancity.Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Фото: facebook.com/mancity.
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Центральным матчем 17 тура в Английской премьер-лиге будет противостояние на «Эмирейтс» между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Игра завершит воскресную программу.

Команды подходят к этому матчу в разном статусе. «Арсенал» делит 8-11 места с «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом», а «Ман Сити» продолжает погоню не только за «Ливерпулем», но и за «Лестером». Сейчас подопечные Пепа Гвардиолы расположились на 3 месте в турнирной таблице АПЛ. Они отстают от «красных» на 14 очков, а от «лисов» - на 6. При этом на расстоянии одной победы от «горожан» идет «Челси», который набрал 29 очков и в этом туре играет с одним из аутсайдеров – «Борнмутом».

У «Арсенала» недавно сменился тренер. Боссы «канониров» отправили в отставку Унаи Эмери. Временно его место занял экс-игрок лондонского клуба Фредди Юнберг. Швед у руля «Арсенала» уже одержал первую победу в АПЛ – в прошлом туре «канониры» обыграли «Вест Хэм».

Статистика личных встреч

Здесь цифры на стороне хозяев. В 197 матчах 97 раз сильнее был «Арсенал». «Манчестер Сити» праздновал победу 55 раз. Ее 45 встреч завершились вничью.

Однако в последнее время «канониры» никак не могут переиграть «горожан». В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» уступил «Сити» 0:2 на «Эмирейтс» и 1:3 на «Этихаде».

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают фаворитом противостояния «Манчестер Сити». Коэффициент на победу «горожан» - 1.4 – 1.5. На победу «Арсенала» дают 6.3 – 6.4. На ничью – 5.6 – 5.7.

Прямая трансляция матча 17 тура АПЛ Арсенал – Манчестер Сити 15 декабря 2019, где посмотреть

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-кинотеатр «Okko спорт». Трансляцию игры смотрите на сайте kp.ru.

Арсенал Манчестер Сити 15 декабря 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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