Полное расписание трансляций и всех стартов Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

В швейцарском Давосе 14-15 декабря стартует третий этап Кубка Мира по лыжным гонкам 2019/2020. На выходных зрители смогут увидеть такие старты, как спринтерские гонки свободным стилем, гонки на 10 километров у женщин и 15 километров у мужчин, "КП" представляет полное расписание трансляций всех стартов этапа Кубка Мира по лыжным гонкам 2019/2020. В России транслировать эти соревнования будут только Eurosport. Также посмотреть гонки - правда, без российской комментаторской дорожки, можно на телеканале NRK, Норвегия. Достоинство: бесплатно. Недостаток: придется обойтись без звукового сопровождения.

Сейчас в топ-10 общего зачета у мужчин - Устюгов и Большунов, у женщин в десятке по общему зачету россиянок нет.

Расписание стартов на этапе Кубка Мира 2019/2020 по лыжным гонкам в Давосе

(время московское)

Суббота, 14 декабря

13:30 Мужчины, женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

16:00 Мужчины, женщины. Спринт, свободный стиль. Финалы

Воскресенье, 15 декабря

12:45 Женщины, 10 км, свободный стиль

16:55 Мужчины, 15 км, свободный стиль

Расписание трансляций на этапе Кубка Мира 2019/2020 по лыжным гонкам в Давосе (время московское)

Суббота, 14 декабря

17.30 Прямая трансляция. Мужчины и женщины. Спринт. Свободный стиль. Евроспорт

Воскресенье, 15 декабря 12.45

12.45 Кубок мира.10 км. Женщины. Свободный стиль. Евроспорт 2.

19.45 Кубок мира. 15 км. Мужчины. Свободный стиль . Евроспорт