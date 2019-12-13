2019-12-13T18:44:30+03:00
Общество

Председателям ТСЖ придется сдавать экзамен: эксперт объяснил, чего ждать от изменений в Жилищном кодексе

Виктор Часовских рассказал, как изменится документ, и чем нововведения грозят простым самарцам
Ольга НОВИКОВА
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Некоторые пункты коммунальной квитанции могут поменять "прописку"Некоторые пункты коммунальной квитанции могут поменять "прописку"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство РФ подготовило изменения в Жилищный кодекс страны. Главная цель изменений – очистить документ от устаревших нормативов и правил. Сейчас проект поправок выслан экспертам – те должны изучить их и вынести свой вердикт. Предполагается, что уже в начале 2020 года новая редакция Жилищного кодекса будет утверждена, а с января 2021 года обновленный документ вступит в силу.

О каких же изменениях идет речь?

Защита от роста цен

Во-первых, содержание общего имущества вернется в категорию коммунальных услуг.

- Изначально платежи за электричество, воду и тепло, используемые вне квартир, в подъездах относились к категории коммунальных. Позднее их перевели в разряд жилищных услуг. А по новым изменениям они возвращаются в категорию коммунальных платежей, - объяснил председатель комитета по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских . – Это хорошо: цены на коммунальные услуги регулируются государством, кроме того, устанавливается предельный индекс, выше которого эти цены расти не могут. Так что таким образом жители дома страхуются от необоснованного повышения стоимости содержания общего имущества.

Муниципалитеты – без контроля

Вторая поправка предлагает упразднить муниципальный жилищный контроль. Аргумент – его функции дублируются с ГЖИ (государственная жилищная инспекция). Но эксперт уверен, что с упразднением лучше повременить.

- Муниципальный контроль занимается теми домами, где есть муниципальные квартиры. Эта структура работает в городах, а районах. ГЖИ далеко, а они близко, - говорит Виктор Часовских. – Нужно не упразднять, а развивать эту структуру, и она станет хорошим подспорьем для ГЖИ.

Аттестат для председателя

Еще одна поправка обязует председателей ТСЖ сдавать квалификационный экзамен и получать специальный аттестат.

- Эта правильная инициатива, - убежден Виктор Часовских. – Председатель ТСЖ должен знать хотя бы основы управления домом, понимать, по каким принципам начисляется плата за те или иные услуги. В последнее время к нам поступает немало жалоб на неграмотные действия председателей ТСЖ. Сертификат решит эта вопросы.

МинЖКХ разработало для такого экзамена 200 вопросов, из них надо будет отвечать на 100. Если неправильных ответов меньше 14 - экзамен сдан. Испытание длится до двух часов, но специалисты говорят, что те, кто реально ежедневно работает на должности председателя, в состоянии справиться с ответами за полчаса. Сам экзамен бесплатный, количество попыток и пересдач не ограничено.

А жалобу кому?

В новой редакции Жилищного кодекса предполагается отменить п.1.1 ст.165. В статье говорится об обязанности органов местного самоуправления предоставлять жителям по их требованию информацию по ценам и тарифам, а также реагировать на жалобы на управляющие компании. Кроме того, там прописано право муниципалитета инициировать собрание собственников жилья.

- Это важная и нужная статья, - считает Виктор Часовских.

Еще одно изменение связано с обязанностью жильцов отправлять оригиналы протоколов собраний собственников в ГЖИ. Их разрешили заменить копиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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