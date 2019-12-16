Думать проще, но ноги отваливаются: до чего меня довела работа за столом и компьютером стоя

Весь прогрессивный мир называет сидячую работу вторым курением. И одна за другой крупные компании поднимают своих сотрудников на зарядки, оборудуют рабочие места специальными столами даже с беговыми дорожками. Отзывы, правда, разные. Кто-то сразу втягивается в клуб Homo stans, а у кого-то то хвост ломит, то лапы отваливаются.

Я решила испытать новый образ жизни на себе. Ведь даже чтобы стандартные 10 тыс. шагов в день пройти, нужно покидать транспорт на остановку раньше. А тут обещают и сжигание калорий, и тренировку мышц спины. В общем, сплошные плюсы. И, кстати, еще Хемингуей работал именно так, говорил, что пишется лучше. В общем, классики советуют – я отправляюсь за столом.

День 1: найди, за чем стоять

Сделать это оказалось не так-то просто. Сначала я по привычке полезла на сайт ИКЕА. Столы там многофункциональные, цена кусачая. Те, кто уже попробовал, советуют покупать стол-трансформер, за которым можно работать хоть стоя, хоть сидя. Самый дешевый стоит около 32 тыс. рублей. Есть, кстати вариант подешевле – всего-то за 18 тыс., но его придется трансформировать вручную, подкручивая ручку. Столики для ноутбука предлагают на Алиэкспрессе. Найти можно за 3-5 тыс. рублей, но хлипкая конструкция доверия не вызывает.

В итоге решили вопрос дешево и сердито: коллеги-парни собрали стол сами. Купили столешницу (мебельный щит нужного размера) и заказали у мастера в ближайшем автосервисе сварить из двух металлических труб ножку и основание. Пара болтов, лак для мебели – и стол готов. Цен вопроса: 7 тыс. рублей - самый дешевый вариант из надежных.

День 2: Стул, выйди вон

И вот стол торжественно водружен посреди редакции, и я сталкиваюсь с первой проблемой: ноутбук то на нем устроить легко, а вот чтобы найти место для системного блока по старинке нужно постараться. Выручает высокая тумбочка. Я регулирую высоту стола, чтобы локти лежали перпендикулярно полу, и устраиваюсь удобнее.

Первые ощущения окрыляли. Круто, я стала гораздо мобильнее! Мне легче подойти к коллегам, для этого же не нужно вставать. И еще одно интересное открытие: когда ты стоишь, легче воспринимать себя на работе. Развалившись в кресле, постоянно отвлекаешься, потому что тебе комфортно. Теперь же все по-другому: встал за стол – значит, работаешь, стараешься поскорее выполнить все задачи и уйти домой.

Отстоять все девять часов в первый день не смогла. Сидела на диванчике в фойе, в столовой, в кабинете у директора на планерке. Засчитала себе пять часов работы стоя. Осталась довольна собой и решила прибавлять по полчаса каждый день.

Такой стол вызывает желание встать и у коллегФото: Светлана МАКОВЕЕВА

День 3: У меня есть ноги, и они болят

Проблемы подоспели на второй день. Почему-то уже с самого утра у меня стали ныть ноги. Продуктивность улетучилась, попробуй поработать, если все болит. Вечером я еле добралась до дивана и упала, вытянув ноги вверх. Ванночки с морской солью меня немного приободрили, а в интернете я нашла рецепты от напасти. Оказывается, есть специальные эргономические коврики (10-20 долларов на алиэкспрессе, от 3000 рублей в магазинах, в зависимости от функций). Как это работает: коврик с гелиевым или другим наполнителем позволяет стопе принять удобное положение, где-то выше, где-то ниже. В итоге снижается нагрузка на мышцы. Помогут также удобные эргономичные кроссовки. Смысл – распределить нагрузку на стопу.

Нашла кроссовки. Плюс 3500 рублей к моему эксперименту (оправдают же, в них и в спортзал можно, и вообще – красивые).

Следующие день работалось легче. Из девяти часов в сидячем положении решила проводить час-полтора максимум на работе и час закладывала на дорогу – благо с утра и поздним вечером с нужных станций метро отправляются полупустые вагоны.

День 6: Стой не перекашивайся

На шестой день я поймала себя на мысли, что стою как-то не так. Посмотрела в зеркало – и правда, одно плечо выше, другое ниже. Так и сколиоз недолго заработать. Кстати, когда стоишь неправильно, то и устаешь быстрее. Я вспоминаю советы эксперта по ходьбе русских странников: выпрямить спину, копчик поджать – втянуть, прогиб в пояснице убрать, плечи – расслабить и опустить, освободив шею. Кстати, те же самые принципы выпрямления позвоночника пропагандируют на йоге. И это помогает, заодно и работаю над осанкой: лопатки втянуть, не горбиться. К вечеру чувствую, что спина не болит. Уже победа.

День 10: Верните мне мой стул!

После главных откровений стоять становиться легко. А вот на десятый день случился какой-то перелом. Через час после начала рабочего дня я буквально падала с ног, не могла думать о работе. Тогда я и порадовалась столу-трансформеру, вернула его в обычную форму и села. Бодрила себя: речь идет о работе, терять в продуктивности нельзя. Два часа стоя, полчаса сидя. Подкручивание ножки – тоже зарядка. Пытаюсь привыкнуть к такой схеме работы.

На 11 день коллеги отметили, что я стала успевать гораздо больше и почти ничего не откладываю на завтра. На досуге прочитала, что все дело в «сильных позах», в которых тело производит больше тестостерона и меньше кортизола – гормона стресса. Дома тоже радовались: я стала возвращаться с работы пораньше. Правда, с усталостью в ногах все равно приходится бороться. Купила специальный массажер для ног (+600 рублей к эксперименту): он помогает снять напряжение с мышц.

Специальные коврики позволяют снизить нагрузку на суставы и колени

День 20: Жизнь становится веселее

Еще одно открытие: за «стоячим» столом постоянно хочется пританцовывать, двигаться. Мне теперь не сложно сходить лишний раз за водой – и я стала больше пить, как давно планировала. В результате настроение даже к концу рабочего дня - лучше. Сесть по-прежнему иногда хочется, но я себя и не заставляю этого не делать.

Для того, чтобы не болели ноги и спина, начала делать зарядку, 3 раза в день. Особенно это важно, говорят врачи, чтобы не было варикоза. Ну и вообще для здоровья полезно. И вставать лишний раз не надо.

День 30: Садиться буду, но ненадолго

В целом эксперимент удался. Работать стоя мне понравилось, но, думаю, это должно «объединяться» с сидячей работой. Буду пробовать и дальше. В результате мне еще пригодилась подставка для монитора – чтобы он был повыше, прямо на уровне глаз. Ну и без коврика, конечно, не обойтись. Я вообще решила работать в специальных мягких тапочках – не в ботинках, чтобы ногам было свободнее. А еще работа «стоя» заставила меня ценить возможность присесть: уходить на обед или важные переговоры. А значит, появляется больше возможностей все для того же движения (которое, как известно, и есть жизнь).

У меня даже последователи появились. Решила заказать еще пару столов.

Правда, похудеть не удалось. Для этого должен быть другой план.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Станислав Боринский, заведующий стационарным отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции опорно-двигательной системы и периферической нервной системы:

- Появление боли, онемения, дискомфорта в различных сегментах - повод смены настроек рабочего места. Конечно, не обязательно сразу вставать. Сначала можно отрегулировать высоту стола, стула, монитора, расположение и тип клавиатуры, мышки, поработать с освещением. Руки должны быть всегда на опоре. Работа за столом стоя имеет как плюсы, так и минусы.

Минусы

Повышенная статичная нагрузка на опорно-двигательную систему, сердечно-сосудистую систему. Противопоказания: Плоскостопие, остеоартрозы высокой степени, гипертоническая болезнь, повышенный индекс массы тела, острые фазы любых заболеваний, атеросклероз, варикозная болезнь, нейропатии, остеопороз.

Плюсы

Это эффект как от тренировки, мобилизация рабочего режима на короткое время, повышение тонуса сосудов, стимуляция работы мозга, лучшая работа лёгких, желудка и кишечника, мочеполовой системы в вертикальном положении, гравитационное улучшение микроциркуляции, усиление обмена веществ.

КАК РАБОТАТЬ ПРАВИЛЬНО (хоть стоя, хоть сидя)

- Меняйте положение тела,

- проветривайте помещение,

- делайте легкую гимнастику несколько раз в день,

- носите одежду и обувь без зажатых сегментов,

- Соблюдайте питьевой режим,

- Ионизируйте воздух.

- Нужна гигиена зрения, упражнения для глаз.

- Проводите дезинфекцию клавиатуры, мышки.