2019-12-17T11:36:54+03:00
Спорт

Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019 года: прогноз на матч 10-го тура испанской Примеры

Прогноз на матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал Мадрид». Игра пройдет 18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Каталонии.
Михаил ГОРЮНОВ
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Месси подходит к "Класико" в хорошей форме ФОТО: БарселонаМесси подходит к "Класико" в хорошей форме ФОТО: Барселона
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Прогноз на «Эль-Класико» «Барселона» — «Реал Мадрид» — 3-1 «Барселона» и «Реал Мадрид» готовятся разыграть очередное «Эль-Класико». Команды лидируют в испанской Примере и в очной встрече решат, кто же закрепится на первой строчке. Перенесенный матч 10-го тура состоится уже завтра.

Хозяева, кажется, набрали форму, хотя по последнему матчу с «Реалом Сосьедад» к ним есть вопросы. «Барса» сыграла вничью 2-2. Впрочем, могла и победить — момент на последних секундах, когда Пике схватили за футболку, но пенальти не был назначен, обсуждают до сих пор.

Среди плюсов то, что форму набирает Антуан Гризманн. Лионель Месси подходит к противостоянию, в котором является лучшим бомбардиром, в отличной форме. Забивает и Луис Суарес. Обороне столичной команды явно придется поработать, чтобы не пропустить. «Реал» ушел от поражения в матче с «Валенсией» на последних минутах. Помог даже Куртуа — голкипер прибежал на угловой и оказал давление на защитников соперника, после чего мяч в убойной позиции отскочил к Кариму Бензема.

У Зидана есть проблемы. У его подопечных меньше времени на восстановление. Если у сине-гранатовых травмированы лишь Дембеле и Артур, то у сливочных в лазарете Азар, Васкес, Марсело, Асенсио и Хамес. Но и остальные футболисты показывают хороший уровень — Бензема, Модрич, Родриго. «Класико» точно будет боевым.

Букмекеры на стороне команды Эрнесто Вальверде. Средний коэффициент на них — 1,78. На ничью ставка — 4,28. На гостей — 4,30.

Предполагаем, что такой расклад не случаен. «Барса» в этом сезоне прекрасно выступает дома и зачастую уже в первом тайме предрешает исход встречи. Впрочем, и «Реал» определенно иметь шансы.

Стартовый свисток прозвучит в 22-00 по московскому времени. Встречу покажут на телеканале «Матч ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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