Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь - 2020 в Тольятти

Общественный транспорт в новогоднюю ночь 2020 в Тольятти будет ходить до четырех утра. Продленный график работы действует и для коммерческих маршрутов. Жители автограда смогут добраться до дома после всех праздничных мероприятий без особых проблем. Транспорт подадут к площадям, где будут проходить новогодние гуляния. Так что и взрослые, и дети могут смотреть салют и наслаждаться встречей нового года, не думая о житейских проблемах.

Изменения коснутся работы транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. В это время до 4.00 будут работать автобусы №№ 2, 40, 73, 84 и троллейбусы №13, 14.

Время отправления автобусов:

Автобус №2 ул. Белорусская 1:10; Западный пляж 2.40

Автобус №40 ул. Белорусская 2:05; "Бетонная" 3:10

Автобус №73 ул. Белорусская 00:45; стадион "Торпедо" 2:30

Автобус №84 ул. Есенина 2:19; Олимпийская 3:14

Время отправления троллейбусов:

№13

С 8 Квартала 23:00, 23:57, 00:54, 1:51, 2:48

№14

С театра Дилижанс 23:00, 23:57, 00:54, 01:51, 02:48

Также до утра будут передвигаться по городу коммерческие перевозчики.

№102 до 22.00 31 декабря

№91, 126 до 23.00 31 декабря

№99 до 00:00 1 января 2020

№127 до 01:00 1 января 2020

№134 до 03:00 1 января 2020

№93, 95, 96, 108, 116, 117, 118, 124, 131, 136, 211 до 04:00 1 января 2020

Также власти рассказали, что по городу будут дежурить специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти.

С вопросами о работе общественного транспорта с 2 по 9 января 2020 года звонить можно по телефону горячей линии 54-47-44. Номер работает круглосуточно.