"Промерзли до костей, думали, нас не спасут": шесть человек провели ночь на острове из-за отмены речной переправы в Самаре

Самарчанка Алина Яшина вместе с мужем и знакомыми отправилась утром в субботу на Проран. В 8.15 они сели на "Омик" - было темно, даже Волгу за окнами видно не было. Впереди целый день, самарцы намеревались вдоволь подышать свежим воздухом, прогуляться, хорошо провести время и уже в четыре часа вернуться домой. Но планам не сужено было сбыться.

- Мы уже на полпути узнали о неблагоприятной ледовой обстановке, в кассе никто ничего не говорил. Да и тогда никаких рекомендаций не дали - мол, не высаживайтесь, возвращайтесь с нами. И вот в четыре часа мы пришли на причал, всего шесть человек нас было, а никто за нами не приехал. Стали звонить диспетчерам на речной вокзал, они сказали, что попытаются нас забрать, - вспоминает Алина.

Но за компанией из шести человек так никто и не приехал. В тот день и правда на реке становился лед и проехать было невозможно. Два "Омика" застряли, за ними пришлось ехать с тягачом. За людьми никто даже не поехал.

- Мы позвонили в МЧС сразу, те сказали, что сейчас не приедут. Потом позвонили частникам - те уже закончили работу. И мы поняли, что ночевать будем здесь, - с содроганием вспоминает женщина.

Двое рыбаков сразу остались на берегу. Мужчины развели костер и стали греться рядом с ним, травили байки. Двое мужчин и двое женщин ушли на турбазу, в холодные домики.

- Там было -10 вечером, к утру прогрели до +5 и ладно. Пили чай горячий. До утра дотянули. А рыбаки все это время на берегу сидели, было где-то -15 градусов, - говорит женщина.

Утром все снова пошли на берег Волги, звонили частникам и в МЧС, там дали телефон тягача, но его водитель ехать на Проран отказался.

- Дождались только к 10 утра, а из домиков вышли в 7.30. За эти 2,5 часа промерзли до костей буквально, приехали МЧС на судне на воздушной подушке, это был их первый выезд этой зимой, - рассказывает Алина. - Мы уже были готовы идти на турбазы, к сторожам, но думали, что вот-вот нас заберут. Хорошо, что так и случилось.

Сотрудников МЧС уже хорошенько замерзшие люди встречали как Деда Мороза. Больше всего несчастные скитальцы обижаются на сотрудников Самарского речного пассажирского предприятия: в тот день не было объявлений на сайте организации, да и кассиры могли бы предупреждать об опасности.

Ледовая обстановка на Волге сейчас не самая лучшая. Фото: РЕЧФЛОТ-63

- Если бы нам сказали, что за нами не приедут, мы не поехали бы никуда. За извинениями и компенсацией не хочется обращаться, нервы мотать.Просто на будущее хотелось бы, чтобы внимательное было отношение к людям у СРПП, - говорит Алина.

У нее с мужем все закончилось хорошо, даже не заболели: дома приняли горячий душ, наелись чеснока. В СРПП же рассказали, что ситуация этого года оказалась действительно нехарактерной.

- В прошлые выходные Волга затянулась, потом вскрылась, судна на воздушной подушке пустить нельзя, - отметили в компании. А в МЧС сообщили, что всю ночь держали связь с пострадавшими и пришли на помощь, как только смогли.