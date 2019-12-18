Женщин бить по плечам, мужчин по холке: как правильно париться и что пить в бане

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню...» — фразу Жени Лукашина из самого новогоднего фильма в нашей стране знают все. Для миллионов людей это действительно традиция. Но сейчас столько новомодных устройств появилось. Хочешь — установи в ванной кедровую бочку и парься хоть каждый день.

— Удобно, конечно. Но с традиционной баней это не сравнить, — защищает обычаи предков специалист парного дела (пармейстер) Вера Петракович из Самары.

Спроси себя, зачем ты в бане?

— Мы теряем культуру бани. Изначально это очищение и тела и души. Раньше гостей сначала в баню приглашали, а потом в дом. Чтобы человек в дом входил уже чистым во всех смыслах. Это ведь и очищение ауры. Это медитация и отстройка всех биополей? — говорит Вера. — Вот смотри, ты молодой. Потеешь? Конечно. Зарабатываешь на квартиру-машину, бегаешь. А появляется машина, садимся за руль, или в такси, двигаемся мало. А если человек не потеет, организм загрязняется.

Вера Петракович занимается телесной терапией и управляет "Баней для души"

Сейчас в баню идут как в развлекательный клуб, выпить, погулять. Это один формат. Оздоровиться? Это другое. Совместить это вряд ли получится. Сразу нужно спросить себя, зачем я в бане? Если цель все-таки не разврат и гульба, а оздоровление, то зовите профессионального банщика. Чтобы он подобрал правильную температуру, следил за вашим состоянием. Сейчас это искусство активно развивается. Вот на курортах Турции почему банные процедуры популярны? Потому что все по уму делается. И специалист сопровождает клиента в одну парилку, другую.

Лежать!

Итак, вы решили попариться для здоровья. За час-полтора нужно поесть. В самой бане лучше больше пить и есть фрукты, овощи, что-то легкое. После окончания процедур тоже лучше не объедаться. Организм после парения продолжает свою работу, выделительную деятельность. Если вы напарились, хорошо завернулись, легли под теплое одеяло, то потеть будете еще часа два-три активно, и в этот момент лучше не перегружать организм.

А еще банщики не любят, когда к ним ходят поздно. Все посещения должна быть закончены до десяти часов вечера. Лучше, если есть возможность посвятить себе день. С утра встали, прогулялись, пошли в баньку, намылись и отдыхайте. Нормальная банная программа занимает часа три-четыре.

В парилке нужно лежать, а ни в коем случае не сидеть, как у нас привыкли. Иначе ноги мерзнут, голова перегревается, давление подскакивает. Нужно ложиться и ножки вверх поднимать. Тогда, даже если вы пришли с повышенным давлением, оно стабилизируется, голова болеть не будет.

Пейте травяной чай или воду, но только не газированную и не холодную, а комнатной температуры. Ведь когда холодное питье поступает в желудок, оно не усваивается. Вам очень жарко, вы пьете холодное, живот раздувается. Но пока вода не прогреется, кишечник ее не усвоит. И не пейте алкоголь. Это «привет инсульт». Можно стакан пива себе позволить после бани, но не более.

Ложка дегтя о кедровой бочке

— Появились сейчас кедровые, сосновые и прочие бочки. Тело париться, а лицо, голова «на свободе». Есть в бочке и плюсы и минусы. Наши основные рецепторы — это лицо и руки. Когда сидите в бочке, вы не чувствуете, что происходит с телом, — объясняет специалист. — Самый главный рецептор отключен. Голове и лицу комфортно, но вы можете не почувствовать, как поднимется давление и вам может стать плохо. Но если вы делали мезотерапию, кололи ботекс, то нагревать лицо не рекомендуют. Тут больше бочка подойдет, но в любом случае, нужно, чтобы за вами внимательно следил специалист.

Натираться снегом можно только после того, как хорошо прогреешьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В классической бане основное воздействие — температура и веник. Веник — это вибрация, это массаж, следовательно, это очень хорошая отстройка тела. Напряжение уходит. Происходит перераспределение и тело приходить в тонус. В капсулах и бочках это невозможно. Там работает только температура.

Профессиональный банщик знает, что мужчин и женщин нужно парить по-разному. У них разные точки прогревания. Женщинам, например, надо греть плечи, мужчинам — «холку».

Парься в несколько этапов

Не нужно спешить. Жар в тело заходит постепенно. Зашла порция тепла, надо телу дать привыкнуть к этому. Потом следующая порция, еще одна и так далее. Когда тело сильно нагрелось, можете использовать контрастное парение — пробежать по снегу, обтираться снегом, обливаться ледяной водой, есть даже специальные ледяные шарики для обтирания. Это не вредно, главное — все сделать правильно. Чем выше нагрето тело, тем сильнее можно его остужать.

Первый прогрев в бане не бывает сильно ярким — он мягкий, постепенный, надо, чтобы тепло вошло, чтобы вы не обожглись. Хорошая баня — это 60 градусов тепла, не выше. Так вы потихоньку прогреваетесь. Когда высокая температура и мало влажности, ваша кожа горит, но вы не прогреваетесь. Наша задача, чтобы тепло вошло внутрь. Первый заход в парную 10-15 минут, максимум 30. Потом отдыхаете минут 15-20: нужно выпить чай, съесть фрукт можно. Снова идем париться и опять греться. В бане нужно чувствовать себя, делать то, что тебе хочется. Захотелось зайти в парилку, заходи, захотелось выйти отдохнуть — иди. Зависит от пола, возраста, физической формы человека. Если паришься самостоятельно, не делай ничего стоя — всегда ближе к лежачему положению, лежа, на четвереньках.

НА ЗАМЕТКУ

Что должно быть в хорошей бане

Вода, печка с камнями, которые можно поливать, полки хорошие и удобные, чтобы можно было лежать на них. Правильные полки — 120 сантиметров шириной. Это минимум. Можно больше.