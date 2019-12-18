Божовича уволят? Кто может заменить черногорского специалиста в «Крыльях Советов»

Останется или уйдет? Сериал с возможной отставкой главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича тянется уже больше недели и ясности в вопросе нет. С одной стороны далеко не самые лучшие результаты («Крылья» ушли на зимнюю паузу на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ), с другой – высокие отступные за расторжение контракта, который рассчитан до конца следующего года, и желание самого Божовича исправить положение.

Последние новости пока такие – руководство «Крыльев» уже было согласилось оставить черногорского специалиста у руля команды, но потом передумало и снова решило отправить Божовича в отставку. Однако наставник самарцев хочет всю сумму, которую ему полагается за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

- Тренер достаточно долго не мог договориться по условиям расторжения контракта: Божович хочет получить всю сумму, полагающуюся ему по соглашению, рассчитанному до конца 2020 года (это около 700 тысяч евро), волжане намерены снизить выплаты вдвое, - пишет издание.

Сам наставник самарцев сказал спортивному журналисту Сергею Егорову, что остается в клубе.

- В Самаре я общаюсь с болельщиками, и пока у меня не было моментов, когда бы мне говорили: «Миодраг, уходи». Если бы такое скандировали, ушел бы без вопросов. Знаю, что мне доверяют игроки. Хочу продолжить работу с ними, - приводит слова Божовича Егоров.

Миодраг Божович возглавил «Крылья» осенью прошлого года. На посту главного тренера он сменил Андрея Тихонова.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пока же ясности с нынешним наставником «КС» нет, в сети много слухов по возможному приемнику Божовича. Фамилии приводят авторитетные издания – тот же «СЭ», «Чемпионат» и другие. Разбираемся, кто мог бы возглавить «КС», если отставка все-таки случится.

Рашид Рахимов

Экс-тренер «Ахмата» фигурирует в новостях как возможный новый наставник «Крыльев Советов». За свою тренерскую карьеру он успел порулить австрийским клубом «Адмира Ваккер Медлинг», «Амкаром», «Локомотивом» и «Тереком»/«Ахматом». Вместе с последним Рахимов успел побороться за Лигу Европы, но так в еврокубки и не попал. Кроме того, попутно с «Ахматом» главный тренер не дал «Зениту» стать чемпионом России и привел клуб к историческому достижению – пятому месту в чемпионате страны. Все это было в 2017 году.

Рашид Рахимов сейчас без тренерской работы, а до этого возглавлял «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат». Фото: ФК «Ахмат».

В 2018 Рахимов вернулся в «Ахмат», но чего-то серьезного с клубом не достиг и был отправлен в отставку 30 сентября. Сейчас Рашид Рахимов работает экспертом на «Матч ТВ».

Андрей Талалаев

Еще один кандидат на место главного тренера самарской команды – Андрей Талалаев. Тоже, кстати, эксперт «Матч ТВ», а также главный тренер «Химок», которые играют в ФНЛ. Сейчас Талалаев ведет подмосковный клуб в РПЛ, однако на финише осенней части чемпионата «Химки» оступились и пропустили вперед «Ротор», который возглавил турнирную таблицу ФНЛ. А команда из Подмосковья опустилась в зону стыковых матчей – на третье место.

Андрей Талалаев борется с «Химками» за выход в РПЛ. Фото: ФК «Химки».

До «Химок» Андрей Талалаев возглавлял юниорскую сборную России, молодежь «Ростова», московский «Росич», нижегородскую «Волгу», «Тамбов» и армянский «Пюник».

Владимир Кухлевский

Наставник молодежки «Крыльев Советов» пока наиболее вероятный вариант в случае отставки Божовича. В его пользу говорят два фактора. Во-первых, он уже находится в системе клуба и знает, как обстоят дела в команде. В прошлом году Кухлевский уже порулил «Крыльями». Случилось это в матче с «Динамо» после отставки Андрей Тихонова и перед приходом Миодрага Божовича. Тот матч самарцы выиграли 1:0.

Владимир Кухлевский с 2018 года успешно возглавляет дубль «КС».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Второй фактор – Кухлевский обойдется «Крыльям» дешевле Рахимова и Талалаева. В самарском клубе сейчас курс на экономию, поэтому этот фактор может стать решающим для руководства «КС». Однако, сомнительно, когда команда экономит на главном тренере. Хотя, с другой стороны, Кухлевский может стать глотком свежего воздуха в РПЛ, где работают одни и те же специалисты.

Кто еще?

Ранее в СМИ фигурировало имя нынешнего главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова. Однако вряд ли тот станет менять клуб из Екатеринбурга на самарскую команду.

Другой вариант, который не назывался, но вполне может быть – это Роман Шаронов, которого уволили из «Рубина». Экс-наставник казанцев прославился своими пламенными речами в раздевалках и рок-н-ролльным стилем, но результаты «Рубина» не сильно лучше результатов «Крыльев» - казанцы набрали на одно очко больше и идут на две строчки выше самарцев.

Однако главным тренером Роман Шаронов, даже если его назначат на должность и он будет фактически наставником команды, не станет. У него нет соответствующей лицензии. Фото: ФК «Рубин».

Среди возможных наставников «КС» фигугировал и тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. Он еще молод – Галактионову всего 35, однако в Европе уже начался тренд именно на молодых наставников, которые профессионально в футбол не играли, а специально шли по тренерской стезе (Тедеско, Нагельсман). Михаил Галактионов до этого в основном трудился со сборными России разных возрастов и какое-то время возглавлял «Ахмат».