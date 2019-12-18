Школьники Самарской области стали “агентами безопасности”

Нарисуй и узнай

С малых лет мы приучаем детей к тому, как важно соблюдать меры безопасности и бережно относиться к природе. И лучше всего в этом помогают не привычные для взрослых инструкции или лекции - детям нужно самим разобраться, почему стоит быть внимательными и осторожными.

17 декабря в учебном центре Средневолжской газовой компании состоялась церемония награждения лауреатов и финалистов областного конкурса детских рисунков-плакатов «Берегись и береги», посвященного теме безопасного и экономного использования энергоресурсов в быту.

Тему конкурса выбрали не случайно. Слишком часто в новостях мы слышим о происшествиях, связанных с неправильным, а зачастую и откровенно халатным обращением с газовым оборудованием и электроприборами. Каждый год к трагедии приводит вопиющее нарушение, когда ради пары лишних градусов тепла хозяева дома включают все конфорки газовой плиты или духовки. А в итоге - отравление угарным газом и в лучшем случае все заканчивается госпитализацией.

Кроме того, до сих пор многие относятся к энергоресурсам, как к чему-то, возникающему буквально из воздуха, не понимая, что это не только сказывается на сумме в квитанции, но и просто вредит экологии.

Наградили не только учеников, но и учителейФото: Антон ЧЕРЕПОК

Газ может быть опасен

Чтобы новое поколение было ответственнее, ООО «Средневолжская газовая компания» выступила организатором конкурса для школьников младших классов, а министерство образования и науки Самарской области и музей «Детская картинная галерея» активно поддержали инициативу.

- Я нарисовал горящий газ, чтобы показать, насколько он может быть опасен, - рассказал один из финалистов конкурса, Денис Разин из Новокуйбышевска, - Никто не задумывается, что на кухне нужно тоже быть осторожным.

Тема соблюдения техники безопасности при обращении с газом стала одной из главных среди представленных работ. Ребята предупреждали в своих рисунках о необходимости проветривания помещений при работе газовых приборов, много работ художники посвятили угарному газу, который не имеет ни цвета ни запаха, но представляет угрозу жизни и здоровью.

В конкурсе приняли участия ребята самых разных возрастовФото: Антон ЧЕРЕПОК

Девятилетний Антон Наумов из Суходола нарисовал грузовик, который сминает газовую трубу и подписал предупреждение, чтобы водители были осторожнее. С этой работой Антон тоже стал победителем.

Чтобы ребятам было проще подготовиться к конкурсу, организаторы, ООО «Средневолжская газовая компания» и министерство образования и науки Самарской области, подготовили пакет обучающих материалов, которые стали основой для уроков безопасности в школах. И то, что тема оказалась интересной, говорит количество представленных работ - 425 рисунков из 62 учебных учреждений Самарской области поступило в оргкомитет. Притом во многих школах были и свои отборочные этапы, а самое большое количество работ пришло из школы №20 города Новокуйбышевск.

- Ребята работали с удовольствием, им очень интересна тема, - поделилась с журналистами педагог Ольга Литвинова, - Как сберечь газ, электричество, как сохранить свою жизнь и здоровье.

Кстати, за такую активную работу со школьниками организаторы отметили Ольгу Александровну специальным призом.

Председателю Правления ООО «СВГК» Ивану Аветисяну на время проведения конкурса «Берегись и береги» пришлось совместить свою работу с должностью председателя оргкомитета.

- Проблема неосторожного обращения с газовым оборудованием существует. Мы используем большое количество каналов коммуникации с жителями губернии, чтобы разъяснить ее и, в идеале, исключить негативные последствия такой безответственности . Конкурс «Берегись и береги» – одно из действенных мероприятий, которое помогает поднять вопросы безопасного поведения еще раз. Детям очень нравится принимать участие в подобных действах, осознавать свою важность. Я думаю, что и их родителям, и педагогам было полезно заинтересоваться этой темой.

Для всех участников конкурса “Берегись и береги” компания СВГК приготовила подарки, дипломы и сувенирыФото: Антон ЧЕРЕПОК

Руководитель департамента общего образования и проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области Татьяна Евгеньевна Лапшова объяснила, почему конкурс вызвал такой интерес среди детей:

- Форма, которая выбрана, природосообразна детям, потому что есть возможность проявить свои способности в творчестве и отразить все те знания о безопасности, которыми ребятам хочется поделиться. Поэтому такое количество желающих поучаствовать в конкурсе. Сейчас вопрос безопасности - один из самых важных в работе учебных заведений. Проводятся специальные уроки и беседы, а в творческой форме, где ребенок может проявить свой талант, такие знания закрепляются намного эффективнее.

Фото участников на память о первом конкурсе “Берегись и береги”Фото: Антон ЧЕРЕПОК

После торжественного награждения победителей ценными подарками и дипломами ООО «Средневолжская газовая компания, и специальными призами АО «Самарская сетевая компания» за раскрытие темы электробезопасности, сотрудники учебного центра СВГК провели для ребят экскурсию по музею компании. Однако цель конкурса - не просто наградить лучших, а привлечь внимание как можно большего количества ребят к теме безопасности и экономного потребления. Поэтому участники даже в самом отдаленном районе Самарской области получат свой диплом участника и памятный сувенир.