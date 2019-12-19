Лицом к лицу с крокодилами: появились первые фото из океанариума в Самаре

20 декабря в 15.00 в Самаре в ТРК «Московский» открывается океанариум. Горожане долго ждали, когда откроется океанариум в Самаре, каких речных и морских обитателей там можно будет увидеть и сколько стоит билет в самарский океанариум. И вот наконец-то свершилось! Океанариум в Самару привезла компания, которая строила аналогичное заведение в Казани. Здесь самарцы смогут увидеть в естественной среде более четырех тысяч рыб, а также массу интересных животных.

В океанариуме собрано более 4000 речных и морских обитателейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вход в океанариум в Самаре расположен рядом с аквапарком «Виктория», со стороны Ракитовского шоссе. При входе посетителей встречает стилизованная фигура акулы (настоящие живые акулы поджидают внутри). Вход стоит 700 рублей для взрослых, 500 рублей – для детей, есть возможность проведения школьных экскурсий. Если есть желание покормить рыб или животных, можно купить при входе специальный, подходящий для них корм. Одежду можно оставить в гардеробе. В океанариуме можно бесплатно фотографировать, но придется обойтись без вспышки.

Знакомство с водными обитателями начинается с волжской экосистемыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первым делом посетители океанариума оказываются около большого аквариума с волжской рыбой. В аквариуме кишат карпы и осетры. На «берегу» стоит моторная лодка, а посреди аквариума – автомобильная шина, как напоминание горожанам: нужно заботиться об экологии и поддерживать чистоту окружающей среды.

Лебеди Маша и Женя могут свободно плавать в пруду или гулять по залуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посреди первого зала разбит настоящий пруд с лебедями и пестрыми карпами Кои. Красавцы-лебеди, белый и черный, Женя и Маша, степенно плавают парой по пруду, вылезают обсохнуть на берег, а по ночам любят прогуливаться по залу. Тут же в пруду плавают и греются на берегу под лампой многочисленные водоплавающие черепашки.

В главном зале океанариума в Самаре установлен самый длинный в Европе изогнутый аквариумФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В главном зале океанариума в Самаре установлен самый длинный в Европе изогнутый аквариум – его длина превышает 50 метров. Здесь живут многочисленные и разнообразные рыбы из Амазонки и Африки – гурами, цуиклиды, араваны, пираньи и многие другие. Секции аквариума разделены между собой сетками, то есть вода составляет единую экосистему, поэтому ихтиологам приходится каждый день делать тщательные замеры параметров воды и следить за состоянием обитателей аквариума водоплавающих – ведь если хоть одна рыбка будет себя плохо чувствовать, не поздоровится и всем остальным.

Пираньи могут за пять минут обглодать буйволаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На стенах океанариума висят информационные экраны, где посетители могут самостоятельно почитать про обитателей аквариумов. А этим обитателям есть чем удивить самарцев. Например, уникальные розовые и желтые змееголовые араваны умеют выходить из воды и ползать по земле – в Азии их называют «ползучими монстрами». Рыбы-метинисы относятся к пираньям, но питаться предпочитают растительной пищей. Впрочем, имеются здесь и опасные хищные пираньи – буквально за пять минут стайка таких рыбешек может обглодать целого буйвола. В аквариуме с ними, кстати, уже лежит чей-то скелет…

Разнообразие рыбы впечатляетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы смогут полюбоваться на симпатичную рыбку боцию-клоуна – она одна из немногих умеет лежать отдыхать на камнях. А одна из древнейших ископаемых рыб в мире – протоптер – умеет дышать и в воде, и в воздухе, и во время засухи закапывается в землю. А еще здесь можно увидеть голубую франтозу, которую называют «Королевой озера Танганьика» - на рассвете эта рыбка окрашивается в прелестный голубой цвет.

Вся рыба выращена в неволеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Защитники животных могут спать спокойно – в самарском океанариуме не используют рыб и животных, выловленных в естественной среде обитания. В аквариумах плавают только рыбы, выращенные на американских и азиатских рыбзаводах, а в вольерах – животные из зоопарков России и Евросоюза. Для всех них созданы оптимальные условия для жизни.

В океанариуме есть по-настоящему большие обитателиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экспозиция начинается с небольших рыбок, но по мере продвижения вперед размеры обитателей аквариумов растут. В последнем отсеке можно увидеть гигантских пираний Паку (не бойтесь, они травоядные), краснохвостого сома, который вырастает длиной до полутора метров и четырех очаровательных свиноносых черепах, которые умеют висеть в воде, цепляясь за водоросли когтями.

Тоннель с акуламиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском океанариуме посетители могут прогуляться по тоннелю с акулами. Девять черноперых и белоперы акул приехали в Самару из Азии. Пока они не очень большие – менее метра длиной, но могут вырасти до 2,5 метров длиной. В тоннеле 118 тонн воды, причем она такая соленая, что человеку опуститься на дно без дополнительного груза практически невозможно.

Уже скоро посетители увидят в океанариуме живых пингвиновФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском океанариуме очень ждут четверку пингвинов – нет, не из Мадагаскара, а из Германии. Для них уже готов комфортный вольер с бассейном, но птички пока задерживаются на границе. Зато можно сфотографироваться с их мультяшными тезками. – здесь установлены их симпатичные ростовые фигуры.

Рыба-собака удивляет своей формойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дальше посетители попадают в тоннель с небольшими морскими аквариумами, где живут редкие рыбки Красного моря. Экзотичный окрас и внешний вид рыб-собак, рыб-спинорогов, ядовитой полосатой крылатки или коварной рыбы-ангела с острыми шипами на плавниках впечатлит даже самых невозмутимых посетителей.

Крокодил - свирепый и опасный хищникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Давно ли вы оказывались лицом к лицу с крокодилами? Такой шанс у вас будет в океанариуме. Пробравшись через подземные лазы с наскальными надписями, можно оказаться в стеклянном куполе прямо посреди вольера со свирепыми крокодилами. Здесь живут кубинские крокодилы – одни из самых редких и самых свирепых в мире. Достаточно сказать, что такой крокодил может разорвать собрата другого вида втрое больше себя.

Здесь есть где сделать фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В океанариуме созданы специальные красочные зоны для фотографирования. Можно запечатлеть себя на фоне пещеры со сталактитами и сталагмитами, на мостике с водопадом или на фоне почти настоящего вулкана со скелетом динозавра.

Скаты - необычные рыбы с острыми ядовитыми шипамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В океанариум уже приехала любопытная байкальская нерпа, на днях здесь ждут и морских котиков, и выдр/, для которых готов просторный вольер. А пока посетители могут посмотреть на ядовитых шипастых скатов и прыгучих рыб араванов - в естественных условиях эти рыбы любят выпрыгивать из воды и на лету ловить маленьких птичек. Поэтому аквариум, в котором они обитают, закрыт прочной сеткой – если накрыть его крышкой, рыбки могут ушибиться или пораниться.

Самарцы могут сами выбрать имя для гигантской черепахиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Провожают посетителей океанариума в Самаре игуана и две гигантские сухопутные шпороносные черепахи. Они очень теплолюбивы, поэтому для них в вольерах созданы специальные зоны обогрева до 40 градусов. Эти черепахи живут до 80 лет, самарским пока чуть больше 30. Одну из черепах зовут Маня. А вот у ее друга имени пока нет, и «КП-Самара» объявляет конкурс среди читателей. Предлагайте свои варианты имен для гигантской черепахи в группе «Комсомолки» во "Вконтакте". Победители получат пригласительный в океанариум в Самаре.