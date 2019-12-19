Ремонтировать будем больше: в «Т Плюс» рассказали, чего ждать потребителям тепла в 2020 году

Инвестируем еще больше

В развитие теплоснабжения в России компания Т Плюс готова инвестировать до 150 млрд рублей. Сделать это позволит перевод на модель ценообразования по методу «альткотельной». Уже сейчас решение о переходе принято в Ульяновске, а во Владимире, Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти уже подписали предварительные соглашения с местными администрациями. Об этом рассказал генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер в ходе селекторной пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам 2019 года.

- Переход на новую модель рынка тепла будет для нас определяющим на ближайшие годы. Если ничего не делать, то через 2 года износ сетей достигнет 90%, и это будет борьба за выживание, - отметил Андрей Вагнер. - Мы обновляем не более 2-2,5% наших теплосетей в год. Для сохранения нынешнего уровня нужно перекладывать 4%, а для того, чтобы в обозримой перспективе избавиться от проблем с теплоснабжением, требуется 8-10%.

Конечно, сейчас компания тоже не стоит на месте. Андрей Вагнер отметил, что Самара – важный город для Т Плюс. В этом году здесь проведены большие работы по модернизации Безымянской ТЭЦ и Привокзальной отопительной котельной, в планах – работы на Самарской ТЭЦ, где необходимо заменить несколько блоков. Это – длительная программа, на которую запланированы инвестиции.

- Эти работы настолько масштабны и объемны, что, по сути, мы строим новые станции, - говорит Андрей Вагнер.

Рабочие увеличили диаметр трубыФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Ремонтировать будут кварталами

Также итоги работы и ожидания от следующего года прокомментировали руководители самарского филиала компании. Заместитель директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов отметил, что в отопительный сезон компания вошла хорошо.

- В этом году была реализована массовая программа по перекладке тепловых сетей. Большой объем работ мы выполнили по ул. Ташкентской, где в январе этого года было повреждение. Теперь мы здесь увеличили диаметр и про эту трубу можно забыть на 20-30 лет. При этом здесь теперь можно подключать новых потребителей или увеличивать мощность существующих, - говорит он.

В дальнейшем планы по реконструкции системы еще более обширные. Причем в Т Плюс намерены делать ремонт поквартально. То есть внимание обратят не только на магистральные сети, но и на внутридворовые – такого давно не делали.

- Это нужно для того, чтобы люди чувствовали, что система начала работать лучше, чтобы могли быть уверенными в качестве теплоснабжения. И в Самарской области уже в следующем году три города могут перейти на новую модель ценообразования для того, чтобы мы могли увеличить инвестиции в развитие системы, привести все теплосети в нормативное состояние, - дополнил Дмитрий Смородинов.

Он отметил, что сегодня в трех городах подписаны предварительные соглашения – это основополагающий документ, своеобразная декларация о намерениях. Теперь проверить это соглашение должны в ФАС, Минстрое и Министерстве энергетики Российской Федерации. В Т Плюс ожидают, что уже в феврале такие разрешения могут быть получены. И уже с июля может заработать новая система.

- И если сейчас мы планируем инвестиции на 1-5 лет, то будет делать это на 15 лет, - говорит Дмитрий Смородинов. Он уточняет, что после того, как решение будет принято и утверждено законодательно, нужно будет перезаключить договоры теплоснабжения со всеми потребителями. Изменения в подходе жители увидят довольно скоро: масштабные перекладки начнутся по всему городу.

Объем перекладок еще увеличится

А с долгами нужно рассчитаться

Пока же масштабному развитию мешают не только старая система ценообразования, но и немалые долги. Сейчас компания Т Плюс продолжает разбираться с крупнейшим должником, сызранским МУП «ЖЭС». Задолженность этого посредника перед энергокомпанией достигла 1 млрд рублей. Введение внешнего управления ситуацию не улучшило – долги только выросли. Сейчас решения найдены. В Сызрани «Т Плюс» был присвоен статус ЕТО – Единой теплоснабжающей организации. Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил тариф на тепловую энергию в зонах деятельности ПАО «Т Плюс», где раньше действовал тариф МУП «ЖЭС». Уже с 1 декабря текущего года жители и юридические лица Монгоры, Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир, где производство тепловой энергии осуществляется на Сызранской ТЭЦ, будут получать платежные документы напрямую от ПАО «Т Плюс». Теперь стоимость Гкал будет составлять: 2 136 рублей - для населения, что на 102 руб. ниже, чем предыдущий тариф. Большинство юридических лиц и бюджетных организаций, которые раньше покупали тепло у МУП «ЖЭС» в указанных районах аналогично увеличат свою эффективность с 1 декабря 2019 г. Эксплуатацию и ремонт муниципальных тепловых сетей, которые необходимы для доставки тепла от Сызранской ТЭЦ до потребителей, продолжит осуществлять МУП «ЖЭС», не занимаясь в указанных районах сбытом тепловой энергии.

Но случившаяся ситуация заметно затормозила развитие рынка теплоснабжения в этом городе, большие долги отсрочили модернизацию системы теплоснабжения Сызрани еще на один год.

В целом же сегодня УК, ТСЖ и обычные пользователи должны теплоснабжающей организации более 8 млрд рублей, с прошлого года эта цифра только выросла. Самые крупные должники – МП г.о. Самара «Универсалбыт», МП г.о. Самара «Жилсервис», УК «Ассоциация».

- Сегодня к таким людям и организациям мы применяем все рычаги для взыскания задолженности, помогает перевод на прямые договоры, стимулирование ТСЖ подарками и акциями. Также мы обращаемся в региональную комиссию по лицензированию с жалобами на управляющие компании. А для жителей действует акция «В новый год – без долгов». Те, кто оплатил квитанцию с авансом – участвуют в розыгрыше призов, - отметил директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.