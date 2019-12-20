2019-12-20T08:49:28+03:00
Общество

Труду научат по-новому: в Чапаевске обновили кабинеты технологии

В чапаевской школе №4 школьники работают на станках с программным управлением и изучают физику при помощи виртуальной реальности
Александра БЕЛОВА
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Школьники увлечены робототехникой.Школьники увлечены робототехникой.Фото: Ирина ИСАЕВА
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24 кабинета

Что вы делали в школе на уроках технологии, или труда, как раньше назывался этот предмет? Девочки в основном резали салаты, готовили борщ и шили халаты, а мальчишки мастерили кособокие табуретки и разделочные доски для мам на 8 марта. Но нацпроект «Образование» внес коррективы в учебный процесс.

- Еще весной мы узнали, что можем поучаствовать в проекте «Современный кабинет технологии». Мы подали заявку, защитили проект в региональном министерстве образования, - говорит директор чапаевской школы №4 Ирина Филатова

Результат не заставил себя ждать: уже в сентябре в школе появилось новое оборудование и оснащении для кабинета технологии. И как следствие, новые образовательные возможности для учеников. В этом году в рамках региональной составляющей национального проекта «Образование» в Самарской области за счет средств областного бюджета переоснастили 24 кабинета по предмету «Технология».

Ранняя профориентация

1 сентября ребят ждали перемены. Ремонт помещений взяли на себя муниципалитеты. В Чапаевской школе преобразились кабинет технологии для девочек и столярные мастерские для мальчиков.

- Мастерские у нас существуют еще со времен Советского Союза, и мы от них не отказывались. Мальчики занимались в столярных и слесарных мастерских: учились работать на фрезерных, токарных и слесарных станках, - продолжает Ирина Филатова. – В этом году нам подарили еще один фрезерный станок уже нового поколения, а также лазерный станок. Оба они с программным управлением, что позволяет вырезать более точную деталь. Ребята видят, как много надо знать, чтобы работать на таком станке, но как это интересно и полезно. Конечно, это позволяет нам более эффективно выстраивать профориентационную работу со школьниками. Это не просто технология, как раньше, когда ребята просто работали руками, а это уже урок технологии в эпоху цифровизации. Тяжелый ранее труд становится легче, «умнее».

Кстати, помимо станков для мальчиков, в школе появились удобные и многофункциональные швейные машинки для девочек, набор Lego для занятий робототехникой и шлем виртуальной реальности.

- Когда в школе появилось новое оборудование, уроки технологии, информатики и физики стали особенно интересными, - говорит девятиклассник Антон Кириллов. – Я больше всего люблю конструировать роботов. Вот эта модель умеет ездить, вращаться на месте, вращать башни. У нее есть дисплей, на котором можно задавать команды, или роботом можно управлять через компьютер. Он может просто двигаться по прямой, можно запрограммировать на остановку в пяти сантиметрах от стены, мебели или человека, а можно научить его «думать» самостоятельно – мы стремимся к созданию все более и более сложных моделей.

Антон Кириллов: «Уроки технологии, информатики и физики стали особенно интересными». Фото: Ирина ИСАЕВА

Антон Кириллов: «Уроки технологии, информатики и физики стали особенно интересными».Фото: Ирина ИСАЕВА

Наглядность и безопасность

Работа по оснащению кабинетов технологии в Самарской области будет продолжена. В следующем году новое оборудование получат еще 25 школ региона. Поэтому педагоги из школы №4 поделилась своим опытом с коллегами из школ Южного образовательного округа, которым еще только простоит осваивать новое оборудование. На семинар приехали учителя из Безенчукского, Красноармейского, Пестравского, Хворостянского и Приволжского районов. Темой беседы стали «Возможности использования шлема

виртуальной реальности при проведении лабораторных работ». Очки виртуальной реальности открывают новые образовательные возможности в изучении любых предметов, особенно физики, химии, биологии. Надев очки, маленькие исследователи могут собственными глазами увидеть, например, как расщепляется атом или как выглядит броуновское движение или как выглядит ядерный врыв. А как интересно посмотреть на увеличенные растительные клетки, или побывать на экскурсии в столичном музее?

- Ребенок находится внутри процесса, и эта наглядность играет очень большую роль: он не прочитал о том или ином явлении, а увидел его сам и, конечно, запомнил намного больше, чем при традиционном обучении. При этом все это абсолютно безопасно: ученик не работает с реактивами, электричеством, какими-то режущими предметами. Операция на сердце? Управление поездом? Да все, что угодно и все это без малейшего риска, - уверена Ирина Филатова. Самый большой плюс очков виртуальной реальности – они не оставляют равнодушным ни одного ребенка. Учителя из школы №4 рассказывают, что даже самые хулиганистые мальчишки с удовольствием грызут гранит науки с помощью инновационного метода. На семинаре семиклассник Никита Анашкин показал и практическое применение очков виртуальной реальности – за считанные минуты он сконструировал и построил 3D- модель кухонного гарнитура.

Семиклассник Никита Анашкин показывает, как очки виртуальной реальности можно применять на уроке технологии. Фото: Ирина ИСАЕВА

Семиклассник Никита Анашкин показывает, как очки виртуальной реальности можно применять на уроке технологии.Фото: Ирина ИСАЕВА

- Надев очки, ребенок погружается в виртуальное пространство, и ему никто не мешает, ничего не отвлекает, что дает возможность сосредоточиться на лабораторной работе, которую нужно выполнить, - объясняет учитель технологии из школы №4 Галина Зинина. По ее мнению, заинтересованность и вовлеченность в процесс огромная. И это особенно важно для школьников среднего звена, которые зачастую утрачивают интерес к занятиям, находя себе более увлекательное хобби, чем учеба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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