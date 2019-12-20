«Мы учим детей применять знания в реальной жизни»: Виктор Акопьян подвел первые итоги реализации нацпроекта.

Самарская область стала одним из передовых регионов, в котором в 2019 году активно реализовывали национальный проект «Образование». Благодаря участию в федеральной программе школы региона получили новое оборудование, сельским школьникам стали доступны самые современные технологии. О том, насколько успешно в регионе выполняли поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи, рассказал журналисту «КП-Самара» министр науки и образования региона Виктор Акопьян.

В этом году началась реализация нацпроекта «Образование» в России. Насколько удачно наш регион приступил к работе? Какими успехами мы можем гордиться?

- Я могу сказать, что в этом году мы очень многое сделали для изменения системы образования в регионе. В «Южном городе» мы открыли второй корпус образовательного центра. В 45 сельских школах появились центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - и это не предел, работу мы продолжим и в 2020 году. А на базе СамГТУ в этом году открылся Дом научной коллаборации имени лауреата Нобелевской премии Н.Н.Семенова. В нем школьники знакомятся с разработками студентов, сами становятся участниками научных проектов. Все для того, чтобы дети начиная с самого юного возраста могли познакомиться с технологическим инновациями раскрыть в себе инженерные способности.

Большое внимание мы уделяем обновлению материально-технической базы всех образовательных учреждений: это делается как за счет средств нацпроекта, так и на деньги регионального бюджета. В 24 школах мы оснастили современным оборудование кабинеты технологии. Я считаю, что только так, заинтересовав ребят сегодня, мы сможем в дальнейшем сориентировать наших выпускников на получение профессий и специальностей, востребованных экономикой области.

В сельских районах уже в этом году начали работать детские мини-технопарки, которые внедряют успешные практики «Кванториума». Дети могут попробовать свои силы в «Робо-квантуме», «IT-квантуме», «Квантуме виртуальной реальности», а созданные проекты воплотить в жизнь в малом хайтек -цехе.

Одна из главных задач нацпроекта – помочь талантливым ребятам проявить себя. Как в Самарской области выявляют будущих гениев?

- В июле этого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой. В августе 2019 года региональный центр для одаренных детей начал работать по модели сочинского центра «Сириус». Каждые 21 день в нем проходят профильные смены, с детьми математикой, физикой и химией занимаются ведущие ученые губернии.

Хочу подчеркнуть, что наш регион вошел в число 42 субъектов РФ, где с 1 января 2019 года внедряется новая модель дополнительного образования, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Мы разработали и запустили навигатор дополнительного образования, на котором ребёнок и родители могут посмотреть все возможные детские кружки, сделать свой выбор и сразу записаться на занятия.

Также в нацпроекте делают особенный упор на изменение содержания образования. В чем заключается работа в этом направлении?

- Нацпроект «Образование» преследует две основные цели. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. Чтобы их достичь, нам нам важно обеспечить единство образовательного пространства на территории страны. Эту задачу ставит и наш президент. В ближайшее время министерство просвещения планирует принять изменения в государственный стандарт общего образования. Это позволит одновременно во всех школах по всем предметам проходить одинаковые темы, но при этом никто не ограничит учителя в вариативности методов преподавания. Выбор средств и методов обучения останется за конкретным учителем и школой.

Не изменится и содержательная часть предметов, а вот над развитием функциональной грамотности будем работать. И главная цель здесь - научить наших детей применять в реальной жизни все полученные в школе знания!

Сегодня много говорят о цифровизации образования. Как в Самарской области происходит процесс внедрения цифровых технологий?

- Действительно, в рамках одного из направлений в национальном проекте «Образование» идет работа над созданием цифровой образовательной среды. Уже сейчас в открытом доступе действует Российская электронная школа. Это мощный ресурс, который помогает ребятам в освоении школьных предметов. Он создан ведущими педагогами нашей страны и, что немаловажно, в точном соответствии со школьной программой.

В начале следующего года начнет работу образовательный маркетплейс, аккумулирующий на одной платформе максимальное количество образовательных ресурсов в нашей стране. И он также будет открыт для всех пользователей.

Наконец, цифровую образовательную среду невозможно создать без скоростного интернета. Уже в этом году 75% школ и техникумов подключены к широкополосному интернету. К 2022 году этот показатель будет равен 100%.

Каких новых изменений ждать в 2020 году благодаря нацпроекту «Образование»?

Мы стали участниками конкурсного отбора и смогли привлечь в регион федеральные средства в рамках нацпроекта на 2020-2022 годы. На эти деньги мы за три года создадим два новых детских технопарка «Кванториум», два центра цифрового образования детей «IT-куб», 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точек роста», центр опережающей профессиональной подготовки, центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов и 2 центра непрерывного повышения профмастерства педагогов.

В 279-ти учреждениях общего и среднего профессионального образования создадим цифровую образовательную среду, а в 7-ми коррекционных школах появится новое оборудование, мебель и другие необходимые предметы.

Все эти проекты реализуются при непосредственной поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Кроме того, глава региона поддержал нашу инициативу по созданию мини-технопарков и переоснащению кабинетов технологии в сельских школах. На все эти цели предусмотрены средства в областном бюджете, так что работа будет продолжена.