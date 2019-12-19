Весело и интересно: как дети района «Кошелев» учат английский с помощью книг и мини-спектаклей

Юлия Грунина – основатель и преподавательница книжного клуба. Фото: «Волга Ньюс».

Без английского сейчас, как известно, никуда. А скоро он будет просто жизненно необходим. В этом плане детям района «Кошелев» очень повезло. Они могут учиться английский язык весело и интересно. Во многом, это заслуга английского книжного клуба и его основательницы и преподавательницы Юлии Груниной. Она стала героем нового выпуска программы «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс».

- Сначала это было простым увлечением: мы собирались с такими же, как я, англо-мамами и их детьми, говорили на английском и устраивали спектакли. Затем дело начало расти, и меня стали просить заниматься с их детьми незнакомые мне жители «Кошелева», - рассказывает Юлия.

Она переехала в новый район шесть лет назад вместе с мужем. Сначала хотела жить поближе к центру, но потом, уже после переезда, поняла, что в «Кошелеве» есть все для комфортной жизни.

- Мне нравятся мои соседи, мои друзья, мое окружение. Я ничего не хочу менять, - уверяет Юлия. – Меня все поддерживают, здесь много моих единомышленников – по обучению, развлечениям, здоровому образу жизни.

Английский книжный клуб женщина открыла в ноябре прошлого года. За это время у него появились свои завсегдатаи.

- У меня есть, например, один поклонник книжного клуба, который не пропускает ни одно занятие, - улыбается Юлия.

Кто-то приходит, понимает, что это не его, и уходит. А кто-то остается. И таких детей много. И это не удивительно – книжный клуб не только развивает языковые навыки, но и прививает любовь к книгам, раскрепощает. В конце концов, это общение и развлечение. А что еще нужно детям?

- Ребенок понимает, что изучать язык не скучно, - уверяет Юлия.

Все занятия проходят в форме игры. Юлия Грунина не только читает детям книги на английском, но и устраивает мини-спектакли. Из-за этого обучение проходит без использования русского языка, что очень важно для погружения в среду нового языка.

Кроме того, для каждой группы преподаватель подбирает свои книги.

- Я стараюсь подбирать книги по теме, которую они проходят в школе, например. Стараюсь, чтобы было поменьше незнакомых слов, иначе дети могут ничего не понять, - делится секретами Юлия.