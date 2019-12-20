С Днем энергетика: почему Безымянскую ТЭЦ называют живым музеем?

Почти 70 лет работы на благо города

Безымянская ТЭЦ начала строиться в 1938 году, а в эксплуатацию была введена в 1941 году. Она снабжала энергией 30 промышленных и оборонных заводов, эвакуированных в Куйбышев из других регионов страны. За самоотверженный труд в годы войны станция заслужила высокие награды - ордена Ленина и Красного знамени Государственного комитета обороны. Это знамя, как знак признания вклада куйбышевских энергетиков в Победу, было оставлено коллективу ТЭЦ на вечное хранение. На проходной Безымянской ТЭЦ до сих пор работает трофейный немецкий телефон Siemens, а в 2010 году в честь 65-летия Победы и в память о тех, кто своим трудом ковал энергию для обороны Родины, на Самарской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ были установлены мемориальные таблички. Поэтому именно это предприятие Игорь Станкевич выбрал для предпраздничного визита.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/750834" frameborder="0"></iframe> Безымянскую ТЭЦ.

- Предприятие имеет богатую историю, - отметил депутат. - Оно фактически вступило в войну, как и вся страна в 1941 году. И само предприятие во многом может считаться символом тех заводов, которые были построены и запущены в тыловом Куйбышеве, работавшем на оборону СССР. Не приехать сюда я считал невозможным, потому что людям надо сказать «спасибо» за работу, поддержать их, отметить.

Социальная ответственность

Лучшим сотрудникам Игорь Станкевич вручил благодарственные письма. В их числе и директор станции Виктор Яшин, и простые рабочие.

- Мне хотелось поблагодарить коллектив Безымянской ТЭЦ за надежную круглосуточную работу. И, в частности, за поддержку 108-й школы имени трижды героя социалистического труда Ильюшина. В период сложных ремонтных работ в январе этого года ребята учились в теплых классах благодаря помощи коллектива станции. Уверен, что школьники смогли оценить, насколько важна и интересна профессия энергетика. Возможно, кто-то из них в будущем тоже станет энергетиком.

В неформальной беседе с рабочими, депутат рассказал, что его сын тоже связал свою жизнь с энергетикой, окончив профильный факультет Самарского государственного технического университета.

«Горжусь, что здесь работаю»

Один из награжденных – Виталий Феоктистов – потомственный энергетик. На Безымянской ТЭЦ много лет работал его дед, отсюда он ушел на пенсию. Сам Виталий уже 13 лет является частью большого и дружного коллектива предприятия, проделав немалый путь от дежурного электромонтера до старшего начальника смены Безымянской. ТЭЦ. О родном предприятии Виталий говорит с искренней любовью.

- Это действительно легендарное предприятие. Про высокие достижения все знают, тут люди действительно совершали трудовые подвиги во время Великой Отечественной войны. Но этот объект интересен и специалистам. Здесь можно писать историю развития энергетики – от самых примитивных устройств до самых совершенных, современных, которые сейчас применяются в энергетике. Это музей, но при этом музей действующий, работающий на благо города. Мы до сих пор обеспечиваем людей теплом. И я горжусь, что здесь работаю.

Действительно, в послевоенные годы именно на Безымянской ТЭЦ осваивались многие новинки энергетической техники: котлы ТП-230, водогрейные котлы, воздушные выключатели, автоматы горения, системы АСУ.

Была станция, будет - котельная

Современные энергетики продолжают славные традиции своих предшественников. Предприятие развивается и меняется в соответствии с духом времени

- На Безымянской ТЭЦ сегодня реализуется большой инвестиционный проект - перевод Безмянской ТЭЦ в отопительную котельную с модернизацией водогрейных котлов, - рассказывает заместитель директора – главного инженера по эксплуатации Безымянской ТЭЦ Андрей Кожин. Он, кстати, тоже удостоен Благодарственного письма от депутата Государственной Думы РФ. - Уже модернизированы четыре водогрейных котла - два котла мощностью по 100 гектокалорий и два котла мощностью по 180 гектокалорий. В дальнейшем запланирована реализация обновления насосного парка. Самарцы от реорганизации только выиграют – работа системы теплоснабжения станет более качественной и стабильной.