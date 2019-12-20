"Дети могли отравиться и умереть!" В Тольятти нашли 40 тонн мяса, которое собирались отправить в школы и детсады

Сегодня стало известно, что самарские следователи возбудили уголовное дело по факту поставки некачественного мяса в детские сады и школы Тольятти.

Собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах сообщили, что нарушение выявили сотрудники регионального УФСБ, свои материалы они передали в прокуратуру.

12 декабря сотрудники прокуратура Самарской области с привлечением специалистов областной службой ветеринарии провели внеплановую проверку и взяли пробы мясной продукции в одном из детских садов Тольятти.

А вчера в соцсети выложили фотографии испытаний, которые провели специалисты "Самарской областной ветеринарной лаборатории". Если документ настоящий, то продукция, изъятая у ООО «Мясной провиант» может быть опасна для потребления: исследования показали не только что мясо несвежее, но еще и то, что компания готовила к поставкам мясо больных животных. Из 233 отобранных проб лишь 24 показали хорошее качество продукта.

Протокол испытаний оказался выложен в интернетФото: Соцсети

По предварительным данным, коммерсанты покупали у фермеров по бросовой цене больных животных, а потом поставляли его детсады и школы Тольятти. Во время проверки изъято более 40 тонн подозрительного товара.

- У нас весь класс на карантине из-за ротовируса, может дело-то не в нем? – тут же начали обсуждать пользователи соцсетей.

- А у меня ребенок с температурой да рвотой домой пришел, думали, грипп. Неделю вылечить не можем, - пишет Елена М. – Воспитательница просила не говорить врачу, что это из детского сада я ее такую забрала. Так, может, там детей гнилью накормили?

По официальной информации, испорченное мясо нашли вовремя, и массовых отравлений удалось избежать:

- В период с 12 по 19 декабря в Тольятти повышенной заболеваемости со стороны желудочно-кишечного тракта у детей не отмечается, - прокомментировала ситуацию главврач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская детская больница № 1» Светлана Гаршина.

Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica

Следователи говорят, что под подозрением пока только две конторы: ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант».

- По версии следствия, в сотрудники этих фирм поставили мясную продукцию в детский сад и школу Самарской области, - объяснила корреспондентам «КП-Самара» старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. – Сейчас мы назначили несколько криминалистических экспертиз, чтобы определить качество поставляемой продукции.

Уголовное дело уже возбудили по факту сбыта товаров, предназначенных для детей, но не отвечающих требованиям безопасности п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ). В городе начались масштабные проверки учреждений, которые могли сотрудничать с конторами, попавшими под уголовное дело.

- Мы организовали собственную проверку качества мясной продукции в детских садах, - сообщили корреспондентам «КП-Самара» в администрации Тольятти. – Заведующие должны передать образцы мяса, которое используется для приготовления пищи, на исследование в ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория». В первую очередь распоряжение касается тех детсадов, работавших с поставщиками, которых проверяла прокуратура.

Между тем, все жители Тольятти считают, что во всем виновата проклятая экономия: мол контракт на поставку мяса выставляли же на торги, выигрывают такие аукционы конторы, которые предлагают цену ниже, чем их конкуренты. Вот вам и результат. Нашли, мол на чем экономить - на детях!.