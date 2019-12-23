Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей

Радость в доме

Елена и Александр уже воспитали сына, но заскучали по детским голосам в доме. Подумали и решили взять девочку из детдома. В очереди семья оказалась трехсотой, но в начале мая раздался звонок: в Чапаевске есть кроха, точнее, две – у них мама в марте умерла, в базе их еще нет, хотите?

Члены семьи решили: где один ребенок, там и два. Органы опеки помогли быстро оформить необходимые бумаги, и вот 13 мая Елена и Александр поехали знакомиться с девочками. Саше – пять, Насте – восемь, светленькие, улыбчивые. Семейная пара показала им фотографии квартиры, своего 15-летнего сына Саши и кошки Буси. Девчонки подумали и согласились стать частью большой семьи.

На то, чтобы уладить все формальности, потребовалась еще пара месяцев. И 17 июля девочки наконец переступили порог своего нового дома.

- С тех пор у нас ни дня без происшествия не проходит: сломали диван, когда прыгали на нем, разбили люстру, когда подушками бросались, а сколько вещей потеряли – уже и не вспомнить! – рассказывает с улыбкой Елена. – С братом подружились, он нам очень помогает: присматривает за девочками, когда мы на работе.

Елена признает: хлопот с сестричками немало. Им пришлось покупать всю одежду вплоть до белья, а потом учить элементарным нормам гигиены. Они не знают времена года, младшая не умеет читать и писать, для обеих пришлось нанять репетиторов. И Настю, и Сашу, регулярно ругают за шалости и за то, что не умеют говорить правду. Старшая иногда с подозрением смотрит на новых родителей: когда же закончится сказка и начнется та жизнь, которой они жили раньше - с пьянками и гулянками до утра, громкой руганью и жизнью впроголодь. Но прошлое постепенно забывается, новых родителей девочки уже называют папой и мамой и начинают привыкать к тому, что их любят, несмотря ни на что.

Девочки раньше жили в не слишком благополучной семье, многие детские радости для них в новинкуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Неприятная неожиданность

Проблемы пришли, откуда не ждали. Как рассказывают супруги, сначала им десятки раз пришлось ездить в Чапаевск и Самару, чтобы сменить девочкам фамилию и отчество – так никто не сможет их обидеть из-за того, что они приемные. Потом выяснилось, что пенсию о потере кормильца им оформили неправильно, плюс не на ту фамилию. Но вишенкой на торте стали огромные долги их умершей матери, которые обнаружились в последний момент.

Когда соцслужбы собирали все документы на девочек, Елене и Александру сообщили, что мама сестричек несколько месяцев не платила за коммуналку в «однушке», в которой жила. Речь на тот момент шла о 50 тысячах рублей. Елена и Александр согласились погасить долг – зато у малышек останется квартира. Потом органы опеки открыли наследственное дело, и вот тут началось самое интересное.

- За несколько дней до того, как девочки должны были вступить в наследство, нам говорят: «А вы знаете, что есть еще одна квартира?» - вспоминают супруги.

– Мы, конечно, были в шоке. Оказалось, что нигде не работавшая женщина взяла в ипотеку «двушку», три года платила, с 2016-го перестала. «Россельхозбанку» она должна чуть больше миллиона рублей, плюс ей выставили штраф в 350 тысяч рублей за просрочку платежей. Кроме того, она, видимо, никогда не платила за коммуналку в той квартире, и там накопился долг еще на 435 тысяч. Итого – почти 2 млн рублей. Ни органы опеки, ни суды, ни судебные приставы, ни сам банк – никто ничего не делал и нам ничего не говорил, пока все не рассказал нотариус.

Елена обратилась в «Россельхозбанк», объяснила ситуацию: женщина, которая брала кредит, умерла, у ее детей денег нет, у них тоже. Что делать? Представители банка пожали плечами: «платить».

Малышки уже начали называть новых родителей "мамой" и "папой"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Банк нам дал на руки только договор с умершей. Ни отметок о ее платежах, ни сведений о страховке – ничего больше, якобы нам эти бумаги видеть не положено, - рассказывает Елена. – Мы обратились в органы опеки, они заявили, что бессильны: мол, детей вы забрали со всеми их проблемами, решайте их теперь сами. Юристы нам говорят – дайте 200 тысяч, и мы проведем процедуру банкротства должницы. Откуда у нас такие деньги? Я работаю кондитером, муж – механиком. Мы не миллионеры.

На просьбу о помощи откликнулся директор Общественной организации «Домик детства» Антон Рубин. По его словам, с проблемами долгов приемные родители сталкиваются регулярно: дети же где-то прописаны, вот на них и начисляют как минимум коммунальные платежи, а разбираться с долгами потом приходится новым папам и мамам.

- Но до этой истории я никогда не сталкивался с таким крупным долгом, - признает Антон Рубин. - Все-таки десятки тысяч за коммуналку и 2 миллиона за ипотеку - это очень разные порядки сумм. Кто в этой ситуации виноват - однозначно сказать не могу. Кажется, тут произошел системный сбой, который начался еще до смерти матери. Почему банк не продал квартиру в счет погашения долгов, когда она перестала платить за ипотеку? Почему управляющая компания позволила ей накопить 400 тысяч долгов за коммуналку и не выходила в суд с исками? Почему судебные приставы несколько лет бездействовали и не сделали ничего, чтобы заставить её погасить хотя бы часть долга? Очень много вопросов.

По словам адвоката Нины Ивановой, в том, что произошло, есть доля вины и органов опеки, и судебных приставов. Первые проявили инициативу и открыли дело о наследстве, не убедившись, что девочки, кроме недвижимости, не получат еще и много головной боли. Вторые – не исполняли очень долгое время решение суда о взыскании с покойной матери девочек долгов по ипотеке.

Новые родители хотят, чтобы у девочек было беззаботное детствоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Мы уже подали в суд исковые заявления об обжаловании бездействия судебных приставов: всего должница не выплатила около 1,5 млн рублей, включая ипотеку и коммунальные платежи, - объяснила корреспондентам «КП-Самара» адвокат Нина Иванова. – По закону они должны были обратить взыскание на ипотечную «двушку», продать ее с торгов и погасить долги. Но они этого не сделали, и теперь появились дополнительные штрафы, которые легли теперь на плечи новых родителей девочек.

Новогодние чудеса

Каждая копейка в семье сейчас на счету: после того, как в доме, кроме папы Саши, мамы Лены и сына Саши появились еще и Настя с Сашей (да-да, теперь в одной квартире на имя «Саша» откликаются сразу трое), в «двушке» им стало тесновато, и родители взяли в ипотеку «трешку». На тот момент, конечно, про крупные долги из прошлого никто еще не знал.

В новую квартиру они переезжают как раз перед Новым годом – там у девочек будет своя комната. Дети радуются и ждут новогодних чудес.

А они уже начались: по дороге в школу Настя с Сашей нашли под елочкой огромного кота. Объявление о найденыше распространили по округе и в соцсетях, но никто так и не откликнулся. Так и остался Пумба жить с ними.

Недавно девочки написали письма Деду Морозу. Настя попросила – машинку на пульте, а Саша – плюшевого мишку. А их мама с папой только надеются, что к ним не нагрянут неожиданно коллекторы, чтобы «выбивать» чужие долги.

Корреспонденты «КП-Самара» отправили запросы к органам опеки и в «Россельхозбанк», но по прошествии недели комментариев так и не смогли получить.

Ипотечная "двушка" стала для семье неприятным сюрпризомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Небольшая пауза

Главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП РФ по Самарской области Елизавета Дорохина:

- Первые исполнительные листы на мать девочек в отдел судебных приставов Чапаевска поступили в 2016 году – речь шла о долгах за потребленные энергоресурсы, в 2017 и 2018 поступали документы о взыскании с нее задолженности по кредиту. Разыскать должницу не удалось, связаться с ней - тоже. На ее квартиру и расчетные счета был наложен арест, плюс ее ограничили в праве выезда за пределы страны. В 2019 году после получения технического паспорта на квартиру и ответа из МФЦ, из которого следовало, что там никто не зарегистрирован, была подана заявка о передаче квартиры на торги. Как только стало известно о том, что должница умерла, а ее несовершеннолетние дети вступили в наследство, исполнительные производства были приостановлены. Поскольку девочкам еще нет 14 лет, погашать долги могут их приемные родители.

КОМПЕТЕНТНО

А про страховку забыли?

Кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов "Базис" Евгений Сапов:

- По закону девочки действительно являются наследницами умершей матери, в том числе и ее долгов. Однако взыскать с них можно не больше, чем стоит их имущество. Скажем, если человек унаследовал имущество стоимостью 100 тысяч рублей и долгов на миллион, то выплаты кредиторам не могут превышать 100 тысяч.

При этом по закону нельзя обратить взыскание на единственное жилье должника. Новые родители девочек, а в особенности органы опеки должны приложить максимум усилий для того, чтобы «отстоять» ту однокомнатную квартиру, которая сейчас, по сути, является единственной собственностью детей. Процедура банкротства умершей при этом может быть крайне невыгодной: поскольку девочки живут с новыми опекунами, то формально за долги у них могут отобрать обе квартиры, причем продадут их за копейки.

Что касается квартиры, приобретенной в ипотеку, то она сейчас в любом случае находится в залоге у банка, и банк должен был продать ее гораздо раньше и тем самым погасить все долги по кредиту. Плюс обычно подобные кредиты не выдаются без страхования жизни. Была ли оформлена подобная страховка? К сожалению, нельзя полностью исключать, что банк мог возместить все издержки по ней, а теперь пытается получить дополнительную выгоду. В этой ситуации надо досконально разбираться.

Плюс отдельные сомнения вызывают долги по коммунальным платежам. Если они в ипотечной квартире не жили, то откуда такие суммы? Возможно, их тоже стоит опротестовать в судебном порядке.