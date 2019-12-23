«Не дворы, а сплошной каток»: из-за гололеда уже больше двух сотен самарцев попали в травмпункты.

«Если вы не Овечкин и не Загитова, то на улицу сегодня лучше не выходить. Натуральный каток!» - такие сообщения от самарцев в соцсетях массово появились уже в выходные. После оттепели подморозило, и асфальт с плиткой покрылись равномерным слоем тонкого льда. При этом песка или реагентов в выходные никто на тротуарах не заметил. Особенно опасно ходить во дворах многоэтажек.

- Ну и где же ваш хваленый бионорд? Когда погода была нормальная, все дороги зачем-то усыпали реагентами, а сейчас, когда шагу нельзя ступить, не поскользнувшись, коммунальщики бездействуют! - возмущаются горожане.

В горадминистрации возразили: коммунальщики не бездействуют, но занимаются только дорогами и прилегающими к ним тротуарами. Как сообщили журналисту «КП» - Самара» в мэрии, за субботу и воскресенье (дневная и ночная смены) на дорогах Самары работали 408 единиц техники, были задействованы 362 рабочих, которые вручную обрабатывали обледенелые поверхности.

- За двое суток мы израсходовали около 80 тонн реагентов, - сообщили в мэрии. - В понедельник в первую смену на дороги вышли 136 единиц техники и 221 рабочий. Но они обрабатывают только проезжую часть дорог, тротуары и остановки. Территория внутри дворов - это компетенция управляющей компании.

А управляющие компании в Самаре, увы, не всегда вовремя бросаются на борьбу со льдом.

Медики учат самарцев падать правильно

Между тем, медики говорят, что пострадавших от гололеда уже немало - в общей сложности жертвами льда за три дня стали уже более двух сотен самарцев. В «скорую помощь» за это время поступило 23 таких обращения, 13 самарцев повредили конечности, 10 - голову, 21 человек попал в больницу. В травмпункте больницы имени Пирогова больше всех обращений за последние три дня связаны с уличными травмами - 211 человек.

- Обращений много, степень травм - от ушибов до переломов, как повезет, - делятся травматологи.

Страдают от гололеда и дети - в травмпункт СОКБ имени Середавина за выходные и в понедельник обратился 41 ребенок с уличной травмой.

КАК ПОГОДКА?

Синоптики предупреждают: в ближайшее время гололед на самарских дорогах сохранится. Температура воздуха следующей ночью составит -5… -10, местами до -17 градусов, днем -2… -7, к четвергу еще немного похолодает.

- 24 - 27 декабря в области на дорогах сохранится гололедица. И только в конце рабочей недели теплый фронт южного циклона вызовет в отдельных районах небольшой снег, - сообщает специалист ФГБУ «Приволжское УГМС» Галина Овечкина.

Поэтому горожанам лучше быть осторожнее: без нужды не выходить из дома, пользоваться снегоступами-«кошками», а если вдруг поскользнулся - падать правильно.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Падать нужно правильно

- По льду идти нужно маленькими, но уверенными шагами, наступая на скользкую поверхность всей стопой сразу, а не перекатываясь с пятки на носок, - советует заведующий травматологией больницы имени Пирогова Александр Галочкин. - Заранее подготовьтесь к возможному падению, сгруппируйтесь - напряженные мышцы смогут защитить кости, связки и внутренние органы. Среди наиболее частых ошибок, приводящих к травмам, - опора на прямую руку, опора на локоть , падение на ягодицы или на колено. Опасен удар затылком при падении назад.

Эксперты советуют при падении постараться освободить руки, отбросив все, что вы в них несете. Если вы падаете вперед, постарайтесь подставить согнутые руки и упереться на ладони. При падении назад прижмите подбородок к груди, согните спину внутрь, разведите в стороны прямые руки.

- При боковом падении не сгибайте локоть, а выпрямите руку и вытяните ее вперед, направив ладонь вниз. Рука должна коснуться земли первой и по всей своей длине. Ногу согните в колене и также отведите в сторону падения, - советует Александр Галочкин.