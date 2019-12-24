"Пусть мама и папа бросят пить": жители России просят у Деда Мороза здоровья, идеального мужа и отпуск в 365 дней

Существует ли Дед Мороз - неважно. Дети искренне в него верят, а скептичные взрослые в тайне надеются, что, их желания под Новый год будут услышаны и исполнены. Поэтому все пишут письма Деду Морозу. В этом году их число уже перевалило за 150 тысяч.

- Письма приходит круглый год, но основной поток начинается с октября. К нам уже пришло больше 140 тыс. писем. Ждем что общая цифра в декабре превысит 150 тысяч, - рассказала начальник отдела писем официальной Почты Деда Мороза Наталья Рева. - Ближе к Новому году мы начинаем получать по 8 тысяч писем в день.

Деду Морозу можно открывать службу знакомств: что просят россияне в письмах зимнему волшебнику в 2020 году 00:00 00:00

В Китае такого нет

Рукописные и электронные, телеграммы и рисунки - письма в маленький деревянный домик в Великом Устюге слетаются из 112 стран. Большинство, конечно из России, но много посланий из Казахстана, Белоруссии, Украины, Азербайджана, а также из стран Европы и Азии. В начале 2019 года даже впервые поступило письмо из Шри-Ланки.

- Очень любят писать Деду Морозу из Китая. Письма исчисляются коробками, - не перестают удивляться сотрудники "волшебной" почты. - Мы это связываем с интересом к нашей стране и к русскому языку. Учителя там дают задания написать Деду Морозу. Пишут и на китайском, и на русском, с ошибками, но стараются. Говорят, в Китае такого могущественного волшебника нет.

Китайцы даже пытаются его задобрить подарками. В этом году, к примеру, школьники из Тайваня прислали в Устюг 25 открыток и бобы тапиока для приготовления горячего молочного напитка.

Перед Новым годом Деду Морозу приходит больше 7 тысяч писем в деньФото: "КП" Архив

Вам телеграмма!

Однако по-настоящему в этом году Деда Мороза удивили ребята из России. В июле в Великий Устюг пришло поздравление с экватором Нового года в виде телеграммы от Кости Никонова из Самары.

- Мы ее рассматривали, как аборигены острова Тимбукту рассматривают ожерелье из стекляшек, - признались на почте Деда Мороза. - Удивились несказанно. Письма в адрес Дедушки приходят ежедневно. А чтобы телеграмма настоящая, совсем нешуточная, давно такого не было. Поэтому все помощники Деда Мороза сочли своим долгом подержать в руках редкий «артефакт из XX века». Потом к нему добавились еще две телеграммы.

Не Дед Мороз, а интернет-магазин

А уж какие порой Деду Морозу приходят необычные просьбы - фантазии и терпению отправителей можно позавидовать!

Среди самых необычных просьб выделяются скатерть-самобранка для мамы, отпуск в 365 дней, невидимая шпаргалка, волшебная пыль, волшебная палочка, крылья бабочки, хвост русалки, говорящие животные, волшебные способности и чемодан, в котором не заканчиваются деньги.

Письма оформляют старательно

Традиционно дети просят игрушки, конструкторы, велосипеды, конфеты, котят и щенков, все чаще мечтают о разных гаджетах - беспроводных наушниках, квадракоптерах, телефонах…

Кто-то хочет все и сразу. 14-летняя Катя из Нижегородской области решила не мелочиться и отправила Деду Морозу список желаний из 248 пунктов.

- Когда мы распечатали, просто опешили. Там было два списка. Один - из 189 позиций, которые можно заказать на «Озоне». В другом списке из 89 пунктов, указывалось, что все это можно купить на «Алиэкспрессе». Там даже были прописаны все характеристики и артикулы в интернет-магазинах. Например, холодильник маленький, "Бирюса", стол письменный цвет - светлый ясень. Вот терпение у человека, - удивляются на Почте Деда Мороза.

Конечно же, у Деда Мороза есть помощники

"Детские письма - взрослые просьбы"

Одни письма вызывают улыбку, другие (к примеру, просьбы послать папе жену, а малышу маму) легкую грусть, а некоторые - мурашки по коже и ком в горле, когда дети просят остановить войны или вылечить родителей от пьянства.

- Это была просьба от 13-летней девочка из Вологодской области. Она просила Деда Мороза, чтобы мама и папа перестали пить, и они всей семьей сделали дома ремонт, - рассказывают в канцелярии Деда Мороза.

Таких писем много, но именно это сотрудникам почты запало в душу, потому что хотели помочь, а не могли. Ни фамилии, ни обратного адреса на нем не было, только штемпель Вологодской области.

Обычно такие тяжелые серьезные письма "Дед Мороз" отправляет властям регионов или в городские администрации, чтобы в ситуации разобрались социальные службы.

А вот в чем-то материальном могут помочь и гости усадьбы Деда Мороза.

- У нас есть эстафета добра, мы откладываем письма детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в "Золотой сундук" и предлагаем поучаствовать в судьбе этих детей нашим гостям. Главное, чтобы был обратный адрес и фамилия.

Вот такое письмо пришло Деду Морозу из Тайваня

Козленок и семеро правнуков

Детские письма - это две трети всех посланий Деду Морозу, остальные же приходят от взрослых. После 18-ти, как правило, начинают просить то, что за деньги не купишь.

- Женщины мечтают об идеальном муже и прилагают характеристики: симпатичный, работящий, непьющий и далее по списку. Мужчины в ответ просят - девушку, - улыбаются помощники Деда Мороза.

Кажется, ему пора открывать службу знакомств, а заодно и аистом подрабатывать - в листе заказов волшебника есть дети и внуки.

- Пришло нам письмо от бабушки и дедушки, которые жаловали, что их дочь не может забеременеть. Они просили у Деда Мороза выигрышный лотерейный билет, чтобы полученные деньги потратить на операции для нее, и чтобы дочь родила им внуков.

У тех, кто дождались пополнения в семье, теперь другая забота.

Чтобы прокормить своих семерых правнуков, 91-летняя пенсионерка из Нижнего Новгорода в этом году попросила у Деда Мороза козленка новой породы, дающей много молока.

Пенсионеры, по словам сотрудников почты Деда Мороза, отдельная категория. Они пишут о помощи материальной, иногда присылают жалобы на чиновников, с просьбой довести все до сведения президента.

- Многие люди пишут эти письма как запросы во вселенную, не ждут ответа. Хочется, чтобы они знали, что есть маленький деревянный домик в городе Великий Устюг, куда все эти письма стекаются. Не важно, что там написано, Северный полюс, темный лес, Лапландия, если на нем есть два волшебных слова "Деду Морозу" это письмо придет к нам, и каждое будет прочитано, пожелания будут услышаны и мечты исполнятся, - уверяют на почте Деда Мороза.

А кто знает, Новый год же!

Все письма Дед Мороз обязательно прочитает. А желания непременно сбудутся

СПРАВКА «КП»

Как правильно написать письмо Деду Морозу

- Писать волшебнику можно на любом языке, как мы узнали, хоть на китайском (только переводить его будут долго). Поэтому лучше на русском или на английском.

- Письма лучше писать от руки. Такие послания нравятся Деду Морозу больше, чем электронные. Волшебник считает, что в них больше теплоты и индивидуальности.

- Дед Мороз ценит вежливость, поэтому, прежде всего надо поздороваться и поздравить его с наступающим праздником. От подарков: рисунков, открыток и сувениров он тоже не откажется.

- Расскажите о себе, о своих достижениях, планах и мечтах. А уж потом можно и подарки просить.

- Обязательно поблагодарите Деда Мороза и завершите Письмо добрым пожеланием.

Куда отправлять письма Деду Морозу

Официальный адрес Почты Деда Мороза: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, Деду Морозу

Электронные письма можно отправлять по почте info@dm-pochta.ru или через форму на сайте dm-pochta.ru

Принимаются и сообщения в официальной группе VK.

Кому еще можно написать, чтобы желание сбылось:

Чем больше волшебников возьмутся за ваше желание, тем больше шансов на его исполнение. Так что можно написать еще нескольким коллегам русского Деда Мороза.

Кыш-Бабай (Татарстан): 422035, Татарстан, Арский район, с. Яна Кырлай.

Санта-Клаус (Финляндия): Tähtikuja 1, 96930 Rovaniemi, Finland, joulupukinpaaposti@posti.fi

Вайнахтсман (Германия): An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale 16798 Himmelpfort

Пэр Ноэль (Франция) – Франция, Либурн, 33500. Написать письмо можно на любой адрес, главное указать, что оно адресовано Пэр Ноэлю и французская почта направит его в Либурн.