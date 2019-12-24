"Региону нужен понятный и привлекательный бренд": министр культуры Самарской области рассказал о планах на 2020 год

«НАС ОБЪЕДИНЯЕТ РЕКА»

- Борис Александрович, сейчас уже многие подводят итоги года. Для Вас он стал судьбоносным - Вы переехали из Санкт-Петербурга, культурной столицы России, в Самару…

- Честно скажу, решение было непростым, но продуманным. Я внимательно изучал Самарскую область, чем она живет сегодня, какой есть потенциал, кто стоит во главе и какие есть задачи. И мне очень близки и понятны те подходы, которые в своей деятельности определил губернатор Дмитрий Азаров.

Задачи стоят амбициозные, творческие. У Самарского региона серьезный потенциал и исторический, и экономический, и промышленно-технологический, и человеческий.

- Ваша жизнь всегда была связана с балетом. Насколько это отразится на Вашей работе в качестве министра культуры?

- По профессии я все-таки специалист не из области балета, я по первому образованию экономист. Есть и второе образование, кандидатская степень по искусствоведению. У меня все время параллельно шла и административная работа, творческая, научная и преподавательская.

- Вы уже вникли в дела. Какие видите для себя первоочередные задачи?

- В регионе есть большой культурный потенциал, но по звучанию на федеральном уровне по сравнению с экономикой и технологиями мы достаточно сильно «провисаем». Во-первых, мы должны себя правильно позиционировать.

Для понимания - например, соседний с нами Ульяновск. Как бы вы не относились к Владимиру Ильичу Ленину, Ульяновск - родина Ленина, все всем сразу понятно. Что такое Самара с точки зрения культуры, с точки зрения исторического наследия, с точки зрения культурного достояния? Это не очень понятно людям, которые живут не то что в Москве и Петербурге, но и в Черноземье, в Краснодарском или Ставропольском крае. Необходимо правильно брендировать регион. Часть проблемы в том, что у нас, кажется, очень много привлекательных брендов: «Самара космическая», «Запасная столица», «Родина автопрома» и так далее. Они наши, живые, работающие. Но все-таки в сфере культуры нужно сосредоточиться на чем-то одном. Создание главного культурного бренда - наша задача. В 2020 году организуем стратегические сессии, опросы общественного мнения. Очень важно понимать, как и чем мы гордимся сами, но и нужно посмотреть, какими нас видят со стороны. Брендом может стать, например Волга. Река связывает очень многое. Это история и культура, природа, коммуникации и человеческое общение. У нас в регионе уникальные природные объекты - Самарская Лука, Ширяево… Люди должны прежде всего поверить сами в этот бренд и выйти с ним на общероссийский и мировой уровень.

- Говоря о Волге и бренде, невозможно не упомянуть фестиваль «Волгафест». Насколько он вписывается в Вашу концепцию?

- Я очень внимательно изучал фестиваль. Это как раз то событие, которое выводит жителей и гостей Самары на набережную Волги, объединяет. Сейчас мы уже обсуждаем с организаторами, каким может быть «Волгафест-2020».

«СЦЕНЫ МИРОВОГО УРОВНЯ»

- Борис Александрович, как Вы оцениваете состояние объектов культуры?

- Я стараюсь обойти и объехать все объекты культуры, объекты притяжения интересов и в Самаре, и в губернии. Многое еще впереди. Но уже сейчас хочу сказать о том, что многие учреждения меня приятно удивили. Например, здание театра юного зрителя «СамАрт», в котором начала функционировать новая сцена на постоянной основе. Я считаю, что это сценическое пространство мирового уровня. Я был приятно поражен.

- Самарский театр драмы нуждается в реконструкции, но куда на время ремонта переедет труппа? Есть уже понятные сроки работ?

- До конца 2019 года определят проектировщика. Этим занимается министерство строительства, мы подключены к этому процессу. В течение следующего года должны увидеть проект, каким будет театр после реконструкции. Это лишь первый этап, сами работы нужно будет начать как можно скорее. Я думаю, что ремонтно-реставрационные работы раньше середины 2021 года не начнутся. Лучше не торопиться, сделать хорошо и последовательно. Что касается труппы: задача непростая. Театр нужно взять и бережно, как ребенка, перенести из одной колыбельки в другую. Есть запрос от самого театра, куда бы они хотели переехать на время, но все детали нужно тщательно взвесить и обсудить вместе с городскими властями и правительством региона.

ПРОРЫВНОЙ ГОД ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГУБЕРНИИ

- 2019 год дал очень серьезный прорыв благодаря реализации нацпроекта «Культура». Дальше ситуация будет меняться. В уходящем году пропорция вложений была почти 460 миллионов рублей из областного бюджета и около 88 миллионов рублей - из федерального.

- На эти средства в регионе сделано немало. Нам есть чем гордиться. Например, девять модельных библиотек, которые уже заработали и стали образцом того, как вообще должно быть организовано современное библиотечное пространство. Это шесть виртуальных концертных залов, три кинозала, пять многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов). Благодаря нацпроекту закуплены музыкальные инструменты в детские школы искусств и государственные учреждения культуры. На днях в Самарскую государственную филармонию доставили долгожданный новый концертный рояль знаменитой компании Steinway&sons - инструмент очень высокого качества. Наличие таких инструментов ставит нашу филармонию в один ряд с лучшими мировыми залами.

Идет капитальный ремонт знаковых учреждений культуры в муниципалитетах. Что касается центральных площадок нашего региона, то в Тольятти и в Сызрани, я считаю, материальная база в чем-то даже лучше, чем в Петербурге и Москве. Например, в тольяттинской филармонии на каждый из трех оркестров есть свой репетиторий. Я в Петербурге такого не встречал! А в следующем году доля федерального бюджета увеличится, достигнет 160 млн рублей. Большая часть этих средств будет использована для реновации сельских учреждений культуры. Так что развитие культуры в регионе продолжится.

- Насколько, на Ваш взгляд, сильна вовлеченность жителей районов в культурный процесс?

- Там, где я побывал, я видел, с каким удовольствием, с каким увлечением и дети, и взрослые, и поколение серебряного возраста, одевшись в красивые костюмы, часто сшитые своими руками, с удовольствием поют, танцуют, участвуют в театральных постановках. Это очень достойные занятия, которые нужно поддерживать и поощрять, создавать для этого условия. Разнообразные фестивали народного творчества показывают, что это не насильно внедренная форма, а традиция, которая живет в XXI веке, когда мы все приобщились к различным гаджетам, сетевым ресурсам и прочим чудесам техники.

СЕЛЬСКИЕ ДК - УНИВЕРСАЛЬНЕЕ, ФЕСТИВАЛИ - УНИКАЛЬНЕЕ

- Сельские Дома культуры строили еще в советские времена, и сейчас, мягко сказать, они смотрятся архаично.

- Конечно, Дом культуры в сельской местности в наше время должен быть немножко другим. Недавно мы прорабатывали технические задания на проектирование новых Домов культуры в сельских территориях в министерстве строительства. Вместе с главами поселений мы обсуждали, какими должны быть Дома культуры, ведь они выполняют функцию не только культурно-досугового учреждения. В них проходят официальные мероприятия, общественные слушания. Конечно, в небольших селах нет необходимости строить зал с партером, но нужно как-то по-новому организовать пространство для выставок, для интерактива. Я надеюсь, что с помощью архитекторов мы предложим новый формат, и в техзадании учтем возможность трансформации пространства под самые разные форматы. У нас очень хороший опыт по модельным библиотекам, его нужно интегрировать в сельских Домах культуры.

- Какие новые подходы к развитию культуры в Самарской области Вы видите?

- У нас уже много очень хороших интересных мероприятий, фестивалей. Но я все-таки обратил бы внимание на то, что все эти мероприятия «для внутреннего потребления». А ведь в регионе есть все, чтобы создавать такой художественный продукт, который привлечет к нам внимание, не побоюсь этих слов, мирового сообщества. Пример из близкой мне сферы: замечательный, многолетний, очень плодотворный фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Потрясающая женщина, феноменальная, Светлана Петровна Хумарьян это придумала, организовала и до сих пор все несла на своих плечах. Безусловно, с помощниками, такими как Юрий Петрович Бурлака.

Мы видим в спектаклях нашего театра оперы и балета замечательных артистов из Москвы, из Петербурга, из других городов, но это событие имеет все-таки второстепенное значение для людей, которые интересуются хореографическим искусством и ездят по разным фестивалям. Мы должны думать об уникальном продукте, который есть только у нас. И здесь мы будем развивать заложенное Светланой Петровной, и, надеюсь, с ее участием. В следующий фестиваль имени Аллы Шелест мы попытаемся внести какое-то новое зерно.

ТЕАТР ДОЛЖЕН ВЫЙТИ В ЛЮДИ

- Борис Александрович, мы говорили о мероприятиях, которые рождаются либо «сверху», либо инициативными группами. Но культурные потребности жителей области намного шире.

- Спасибо за вопрос! 22 декабря мы провели финальное мероприятие в этом году регионального проекта «Культурное сердце России», который проходит по поручению губернатора, и подвели итоги. Этот проект предоставил возможность жителям области самостоятельно определить культурную программу своего города, района или села. В нем приняли участие сотни тысяч человек, десятки тысяч опрошены. Это был пилотный проект, и теперь понятно, что он станет постоянным. Смысл проекта в том, чтобы все культурные активности концентрировались в едином центре, чтобы у людей была возможность получить информацию, где и что происходит. Это информационная база, где все могут найти себе занятие по интересам.

Как будет развиваться проект «Культурное сердце России»?

- В нем должно быть три фундаментальных направления. Первое - «Культурный вызов». Это как раз инициативы, но прежде всего молодежные, креативные, предлагающие какие-то новые формы культурной деятельности, в которых наша сфера нуждается.

Второе направление - «Культура рядом». Это культура, которая приходит в каждый двор, на каждую улицу, в каждое село, на каждую маленькую площадь в небольшом поселении. Инициатива идет от самих жителей. Выйти и спеть песню, которую сам сочинил. Пусть она не выйдет в эфир радиостанции, не попадет в ротацию, но ее услышат соседи и порадуются. Это очень важно.

И третье направление, которое как раз потребует дополнительного напряжения со стороны министерства культуры, нашего административного ресурса и не только его - мы условно называем его «Культурный обмен».

Все мы знаем, что в больших и малых городах и селах есть традиция посещения театров и музеев как некоего праздника. Нам очень важно, чтобы возможность «выхода в свет» была как можно у большего числа жителей области. Есть замечательная традиция развозки зрителей на автобусах после спектакля в отдаленные районы в Самары. Появился очень интересный и правильный проект «В театр лучше поездом», и это как раз достижение 2019 года, но мы везем поездом людей, например из Пензы. А почему не жителей отдаленных уголков нашей области?

С другой стороны, наши театры, концертные коллективы, музеи с выставками должны прийти туда, где их ждут люди. Отсюда и название - «Культурный обмен».

Это потребует организационных усилий, определенной ресурсной базы. Необязательно покупать каждому учреждению культуры автобусы, но можно организовать небольшой централизованный автопарк.

И, конечно, мы должны заинтересовать наших артистов и других деятелей искусств тем, чтобы интересно было поехать в глубинку. Потому что выездной спектакль, к сожалению, воспринимается как некая повинность, а мы хотим, чтобы это был праздник для всех.

ДОСЬЕ «КП»

Борис Илларионов вступил в должность 15 октября 2019 года. До этого он был заведующим кафедрой балетоведения Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, еще раньше проректором Академии Русского, отвечал за экономическое развитие в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, работал исполнительным директором в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана, работал в Комитете по культуре Санкт-Петербурга в должности первого заместителя председателя.

БЛИЦ-ОПРОС

- Какой вид транспорта Вам больше нравится?

- Трамвай, но больше всего я люблю ходить пешком.

- Какое блюдо Вам удается лучше всего?

- Яичница, конечно! (смеется)

- Что понравилось в Самаре из архитектуры?

- У города свое очарование. Спуск к Волге, замечательная набережная, деревянная архитектура. Да, что-то требует реставрации, как и везде.

- Историческая личность, которую Вы можете назвать для себя примером?

- Мариус Иванович Петипа, который создал то, чем гордится Русский балет. Он точно знал, что взять из вчера в завтра. Для культуры это очень важно.