Новая система обращения с отходами: первые результаты

- В январе 2019 года мы фактически с нуля начали создавать новую отрасль. В сфере обращения с ТКО появились законодательные нормы и главный документ - территориальная схема. В регионе проведена огромная работа со стороны регоператора, органов местного самоуправления и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, - отмечает директор регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Захаров.

Главные задачи реформы - минимизировать захоронение отходов, стимулировать инвестиции в области обращения с ТКО и создать систему вторичной переработки сырья. Зарубежные СМИ уже назвали создание новой инфраструктуры в России прорывом и технологической революцией.

Ликвидировано 537 свалок

До 1 января 2019 года при вывозе мусора оплата производилась за прием отходов от жителей и юридических лиц, а не за факт доставки их на полигон. Отследить маршрут мусоровозов было невозможно, отчасти это и привело к появлению большого количества несанкционированных свалок.

В начале года регоператор провел сверочную кампанию и инвентаризацию. В реестр включили 984 незаконные свалки. По данным на 1 декабря, убрали более 50%, из них - 537 свалок. Только из Рождествено вывезли 2500 тонн отходов, копившихся там с 70-х годов.

Регоператор «оцифровал весь мусор». На всех полигонах появились весы, перевозчиков оснастили спутниковой системой ГЛОНАСС. Такое оборудование установили на 727 спецмашинах. «ЭкоСтройРесурс» внедрил уникальные QRкоды для въезда на полигон. Мусоровозы теперь «сканируют», а данные о весе ТКО автоматически передают в базу. Проще стало контролировать маршрут мусоровоза от контейнерной площадки до полигона, весь путь легко отследить и проконтролировать.

- Система работает. Транспортировщики отходов экономически замотивированы в доставке ТКО на официальные полигоны. Свалок становится меньше, - подчеркивает директор «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.

Из 219 поселений впервые вывозят мусор

Сверочная кампания выявила еще одну проблему - в Самарской области оказалось более 530 поселений, в которых до прихода регоператора мусор вообще не вывозили. В таких населенных пунктах сначала пришлось организовать контейнерные площадки, оборудовать их контейнерами. С января «ЭкоСтройРесурс» смог наладить систему вывоза ТКО в 219 населенных пунктах региона.

- По нашим оценкам, в этом году на полигоны поступило на 30% больше отходов, чем в прошлом. Некоторый объем ранее просто не вывозили, а большая часть ежегодно оказывалась в лесах и оврагах, - заметил Михаил Захаров. Новые площадки и контейнеры Первоначально в территориальной схеме числилось 9800 контейнерных площадок (КП), по факту их оказалось гораздо больше. Проведенная инвентаризация выявила нехватку площадок с мусорными контейнерами и необходимость реконструкции существующих. Для решения этого вопроса региональные власти выделили органам местного самоуправления из бюджета 150 млн рублей. Сегодня в терсхеме более 14 тысяч КП. За год региональный оператор приобрел 5,5 тысячи евроконтейнеров и 34 европейских мусоровоза. Расход на это, как и на закупку техники, в тариф не заложен. Обновления «ЭкоСтройРесурс» провел своими силами.

Сортируй - и на переработку

Сегодня в регионе продолжается подготовка к строительству новых объектов сортировки и переработки. Уже сейчас действуют четыре мусоросортировочных комплекса, один из которых открыт осенью в Новокуйбышевске. Планируется, что к концу 2020 года в регионе будут работать восемь таких объектов.

Самарская область идет по пути переработки ТКО и минимизации объемов захоронений. В регионе запланировали строительство трех современных экотехнопарков, включающих в себя объекты по сортировке, обработке, утилизации, и самое главное - объекты по производству сырья из отобранных фракций и дальнейшее производство продукции. Экотехнопарки будут работать на то, чтобы сырье оставалось в регионе и вторично использовалось.

- Важнейшим направлением для региона является введение раздельного сбора мусора, но это можно сделать только при принятии региональной властью определенной программы развития отрасли. Свои предложения как регоператор мы уже подали в минэнерго, - рассказывает руководитель компании РО.

Социально-экологическая работа

«ЭкоСтройРесурс» активно работает и с жителями региона. Запущена бесплатная горячая линия, работает callцентр. Открыты 37 центров обслуживания населения и отдельно пять центров для работы с юрлицами. В отдаленные районы специалисты ЦОН регулярно выезжают сами. «ЭкоСтройРесурс» проводит и поддерживает эколого-просветительские проекты: конференции, круглые столы, игровые обучающие уроки в школах, конкурсы для школьников и студентов.

Для незащищенной категории граждан, которые не имеют льгот на оплату коммунальных услуг, регоператор ввел понижающий коэффициент - 0,7%. Такая форма поддержки продлена на 2020 год. Регоператор взял на себя расходы по оплате банковской комиссии, чтобы жители не несли дополнительные расходы. Также есть возможность оформить рассрочку на оплату коммунальной услуги. В 2020 году тариф на территории Самарской области остается прежним и единым для всех. Он утверждается департаментом ценового тарифного регулирования.

Трудности новой системы ТКО

- Очень многие сложности в работе имеют законодательные причины. Когда мы начали свою работу, у нас не было никакой базы. Это серьезная проблема федерального масштаба, с которой столкнулись все регоператоры. Отсутствие утвержденных федеральным законом официальных источников формирования базы привело к ряду неточностей, которые вот уже год мы стараемся исправлять, - говорит Михаил Захаров. - Есть проблема с собираемостью платежей. Не такая острая, как в других регионах, но все-таки значительная. До сих пор не введена административная ответственность для юрлиц, уклоняющихся от заключения договора на услугу.

Появилось мнение: «Ко мне с договором не приходили, платить не буду, пусть возят как раньше». Вот только «возить как раньше» можно только в овраги, однако область и без того задыхается от несанкционированных свалок, а имеющиеся полигоны переполнены. «Как раньше» не получится, иначе экологический коллапс неизбежен. Из-за этого президентом запущен национальный проект «Экология», в рамках которого и меняется отношение к обращению с ТКО.

- Договор заключен у всех жителей с 1 января 2019 года, он опубликован в СМИ и на сайте регоператора в соответствии с требованиями законодательства. Обращение с ТКО является обязательной к оплате коммунальной услугой. В первые месяцы мы столкнулись с непониманием новой реформы, но сегодня многие относятся к ней осознанно, - добавляет Михаил Захаров.

Первые итоги позитивны

По итогам первого года можно сказать, что для нашей области старт реформы был уверенный и весьма результативный.

- На фоне других регионов Самарская область выглядит достойно. За 2019 год сделано много, на 2020 год запланировано еще больше. В ближайшие годы планируется не только совершенствовать работу в обслуживании населения и технологическом плане, но и привлечь инвесторов для строительства новых объектов, что даст новые рабочие места, миллионы налоговых отчислений в бюджет области, снизит объем отходов, подлежащих захоронению, - заключил директор «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.