Тольяттиазот - 2019: дело химика боится!

Ровно 40 лет назад на промышленной карте страны в нашей области появилось предприятие, которое со временем превратилось в крупнейшего производителя аммиака в мире. Как ему это удалось? Вероятно, люди, выбравшие химию своей профессией, знают толк в формулах не только удобрений и другой полезной продукции, но и успеха.

Инвестиции в будущее

Как в старые добрые времена, когда было принято брать повышенные обязательства и рапортовать круглыми цифрами, коллектив завода подготовил к своему юбилею целый пакет достижений. В 2019 году Тольяттиазотом отгружена 60-миллионная тонна аммиака - объем, который трудно себе даже представить. А выпуск аммиака и карбамида только за 11 месяцев этого года превысил весь объем предыдущего. Чтобы сделать «пятилетку за три года», вкалывать лишние смены не пришлось - просто на предприятии полным ходом идет модернизация, результатами которой становится рост производственных мощностей, качества продукции и в то же время экологической и промышленной безопасности. С 2012 по 2018 год ТОАЗ вложил в программу инвестиционного развития более 33 миллиардов рублей, еще 39 планируют вложить в производство в следующие 10 лет. Один только агрегат карбамида №3 будет стоить компании 25 миллиардов - этот проект стал одним из самых масштабных в истории предприятия по объемам работ и инвестиций.

Под крылом предприятия

Сегодня на заводе трудятся 4166 человек, около 366 сотрудников пришли на ТОАЗ в этом году. Работодатель пользуется в Тольятти авторитетом не зря: его коллективный договор в течение последних трех лет признается лучшим в регионе. Например, здесь до сих пор, еще с советских времен, имеется ведомственный детский сад «Тюльпан» - химики пережили беби-бум без отчаянных мыслей о том, куда пристроить ребенка до школы. Более трех миллионов рублей ТОАЗ направил на детский отдых - 174 ребенка отдыхали в этом году на Черноморском побережье и в Тольяттинском пансионате «Радуга», и их родителям это обошлось в 30% от стоимости путевок. В санатории «Надежда» поправили здоровье 3704 человека - почти на 500 больше, чем в 2018 году. Продолжает работу корпоративная жилищная программа - благодаря ей, в служебных квартирах живут уже 119 семей заводчан. Не подкачал и главный показатель благополучия: средняя зарплата на предприятии превысила 50 тысяч рублей.

Градообразующее - значит, социально ответственное

Химики живут интересно, и того же желают своим землякам. Поэтому здесь генерируется и организуется масса социальных проектов, в которых могут поучаствовать все желающие тольяттинцы. В этом году впервые был проведен конкурс социальных инициатив «Химия добра» - по итогам защиты проектов 15 лауреатов уже получили гранты в размере от 50 до 400 тысяч рублей, сейчас результатов ждут участники второго этапа. Стартовала «Химия опыта» - программа развития навыков для людей предпенсионного возраста. Участники пилотного курса - 47 тольяттинцев - разработали 11 бизнес-проектов, один из которых получил приглашение в технопарк «Жигулевская долина».

Реализуется предприятием программа поддержки молодых тольяттинских талантов «Импульс» - пятеро музыкантов и двое художников будут получать стипендию от компании «Тольяттиазот» и фонда «Небезразлично». Еще одна возможность проявить себя представилась и городским художникам в рамках проекта «Химия в красках».

Особое место занимает интеллектуальный клуб «Химия слова» - первый открытый городской лекторий Тольятти. Уже третий год жители Автограда имеют уникальную возможность бесплатно посещать выступления известных российских ученых, популяризаторов науки, журналистов, психологов, деятелей искусства.

Творчество занимает не последнее место и в жизни самих химиков. В этом году проекты ТОАЗа отмечены Поволжской ежегодной премией лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND-2019. Проект «Сила в правде» и музыкальный ролик «40 лет в едином ритме» стали призерами конкурса. Кроме этого, компания награждена специальным призом от «Российской газеты» «За верность родному предприятию». Верность - лучший подарок, который мог сделать к юбилею родного предприятия коллектив.