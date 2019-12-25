Кинель-Черкасский район: перекресток дорог и возможностей

Что такое Кинель-Черкасский район для своих земляков по Самарской области? Это, конечно, родина самых знаменитых помидоров, не знающих конкуренции. Местные даже анекдот придумали (рассказывать с кавказским акцентом): продавец на рынке, видя, что торговля помидорами в соседнем павильоне идет очень бойко, кричит: «Кому бананы из Кинель-Черкасс?» Шутки шутками, а местные томаты, действительно, чудо как хороши. Отлично знакомы хозяйкам и курочки торговой марки «Самарский бройлер», и знаменитый раменский крекер (да-да, его тоже производят здесь). Но жизнь не стоит на месте, привнося новые тенденции и тренды. К примеру, непоколебимого кинель-черкасского синьора-помидора в последнее время на рынке напористо теснит местный мед - за последние годы в районе существенно выросло количество пчеловодов. Поэтому 275-летний юбилей, который село Кинель-Черкассы отметило в этом году, ознаменовался праздником «Солнечный разгуляй», по факту ставшим настоящим медовым фестивалем. Сегодня в районе жужжат около 500 мелких и крупных пасек! Развиваются и другие области производства.

Курочек, выращенных в Тимашево, знают далеко за пределами района. Фото: администрация муниципального района Кинель-Черкасский.

Бизнес: есть, где развернуться

В состав района входят 13 сельских поселений, объединяющих 50 населенных пунктов. Районный центр Кинель-Черкассы считается одним из крупнейших сел России, его население составляет 17,8 тыс. человек. Всего же на территории района живут и трудятся почти 44 тысячи сельчан. Чтобы их жизнь во всех отношениях становилась с каждым годом комфортнее и благополучнее, каждый на своем месте делает все, от него зависящее. Конечно, многого ждут от реализации нацпроектов, затрагивающих в той или иной степени все важные сферы. Сегодня по выполнению показателей Кинель-Черкасский район держится в лидерах, особенно уверенно - в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В течение года в районе были зарегистрированы 75 новых индивидуальных предпринимателей. В итоге на 1 декабря 2019 года их число возросло до 821, юридических лиц - до 188 (было 176).

- Для сельской местности это очень важное направление, - считает глава муниципального района Кинель-Черкасский Сергей Радько. - Это дополнительные рабочие места, дополнительная произведенная продукция и дополнительные инвестиции, положительно влияющие на социально-экономическое развитие района.

Глава муниципального района Кинель-Черкасский Сергей Радько.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост статистики не случаен: Кинель-Черкасский - единственный сельский район Самарской области, имеющий свой бизнес-инкубатор. Служба развивается более 10 лет, и успешно: кроме различной консультационной помощи, район предлагает предпринимателям для организации бизнеса площадки

по льготной цене. На базе инкубатора работают бизнес-сообщества, малый и средний бизнес получает финансовую поддержку: в 2019 году, например, ООО «Эвростиль» взяло миллион рублей микрозайма областного фонда на покупку оборудования для производства железобетонных изделий.

За инвестиционную привлекательность района голосует само расположение территории: в 111 км от областного центра, на пересечении важных автомобильных и железнодорожных транспортных потоков, связывающих Среднее Поволжье с Уралом, Сибирью, Москвой, югом России. В двух километрах от районного центра находится железнодорожная станция «Толкай», в 125 км - аэропорт Курумоч.

- Не случайно наш район представляет интерес для бизнеса, - считает первый заместитель главы муниципального района Кинель-Черкасский Вячеслав Гончарук.

Первый заместитель главы муниципального района Кинель-Черкасский Вячеслав Гончарук.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Например, головное предприятие Раменского кондитерского комбината находится в Московской области, а второе - у нас, в Тимашево. Компания получает отличную транспортную логистику, район - более 500 рабочих мест.

Немаловажно для решения об организации бизнеса наличие развитой инженерной инфраструктуры, каковая в районе есть. Только уровень газификации природным газом по Кинель-Черкасскому составляет 99,6%. Тот же «Раменский кондитерский комбинат - Самара» расположился на площадке бывшего тимашевского сахарного комбината - зачем пропадать готовым коммуникациям да и оборудованию?

- Интерес для бизнеса представляет и поселок Садгород - здесь расположено еще одно градообразующее предприятие района - ООО «Тимашевская птицефабрика», - продолжает Вячеслав Витальевич. - На сегодняшний день частный бизнес провел полное перевооружение мощностей, и его результат - продукция бренда «Самарский бройлер» - известна далеко за пределами Самарской области. Сейчас «Тимашевская птицефабрика» продолжает реализовывать инвестиционный проект - строительство трех площадок по откорму цыплят, убойного цеха мощностью 13,5 тыс. голов в час и второй очереди инкубатория. В результате реализации проекта на птицефабрике дополнительно будет создано 220 рабочих мест.

Градообразующим предприятием является и ОАО «Мукомол». В 2019 году Общество стало участником региональной составляющей нацио-нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предприятием заключено соглашение с Министерством промышленности и торговли Самарской области о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта.

В целях развития производства и дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции ОАО «Мукомол» в этом году приобрело производственное оборудование в технологический цех и лабораторию на шесть миллионов рублей.

Еще один инвестиционный проект реализует ОАО «Корпорация развития Самарской области» - строит комбикормовый завод с элеватором и всей необходимой инфраструктурой в селе Кабановке. Завод будет производить комбикорма для птицы, свиней и крупного рогатого скота. Проектная мощность - 30 тонн гранулированного корма в час, 77 тыс. тонн единовременного хранения зерновых культур.

В районе на счету каждый гектар земли. Фото: администрация муниципального района Кинель-Черкасский.

По пути интенсификации

География удачна и в плане природных ресурсов: район богат запасами полезных ископаемых (нефть, газ, песок, глина, известняк), лесами и плодородными землями. Сельское хозяйство развивается здесь путем интенсификации уже только потому, что ни одного свободного гектара не осталось - каждый клочок земли обрабатывается. Поэтому и планы Минсельхоза всегда перевыполняются - район стабильно входит в число лидеров, вносящих в закрома региона более 100 тысяч тонн зерна. По итогам этой страды кинель-черкасские аграрии намолотили более 120,8 тысячи тонн (при плане 101,5). Средняя урожайность по району - 20,0 ц/га, но есть и передовики, результаты которых являются ориентиром для коллег. ООО СХП «Золотой колос», например, с гектара снимает 25,8 центнера, ООО СХП «Семеновское» - 25,1 ц, ЗАО «Отрада» - 24,9 ц/га. Чтобы столь щедрая земля не скудела, аграрии не скупятся на удобрения: под урожай 2019 года было внесено почти шесть тысяч тонн минеральных веществ, что на 55% больше, чем в предыдущий сезон.

- К слову, в Кинель-Черкасском районе очень активно используют и органические удобрения, - говорит Сергей Радько. - Экологически чистую сельхозпродукцию дает «симбиоз» птицеводов и земледельцев. Растениеводы поставляют для содержания кур на Тимашевскую птицефабрику солому, которая на поля возвращается «обогащенной» птичьим пометом, повышая плодородие почвы.

На высокие урожаи «поработали» и семена, 22% из общей массы которых - высокопродуктивная элита. В хозяйствах района понимают: сегодня достичь высоких показателей без применения современной техники невозможно, поэтому активно занимаются обновлением транспортного парка и агрегатируемого оборудования парка. В 2019 году технопарк пополнился на 10 зерноуборочных комбайнов и 11 тракторов на сумму более 250 млн рублей.

- Сельское хозяйство - драйвер роста экономики нашего района и главный налогоплательщик, - говорит Сергей Олегович. - Мы призываем наших сельхозтоваропроизводителей не зацикливаться на чем-то одном, пробовать новые направления деятельности. Например, хозяйство Рябченко с 20-летней историей возделывания полей четвертый год занимается молочным животноводством, получив грант по программе «Семейная животноводческая ферма».

Счастливой обладательницей молочной фермы - 30 коров - стала и участница программы «Агростартап» Ольга Турсунова, получив 3-миллионный грант в рамках реализации региональной составляющей Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По программе «Начинающий фермер» три миллиона получила и глава КФХ Елена Бахаева - за счет этих средств куплены трактор и прицепное оборудование, планируется приобретение 20 телят для развития животноводства мясного направления.

- Приятно, что производства развиваются, и не только самые традиционные, - признает глава района. - Животновод Иван Жидков, который переехал в район из города и часто помогает нам решать социальные вопросы в качестве благотворителя, например, запустил производство йогуртов и сыров. А Павел Ожерельев, получив в этом году грант в размере 3,4 млн рублей, начал возведение модульных зданий с комплексом из 12 бассейнов, чтобы выращивать карпов. Разводят у нас в питомниках и африканского сома - очень вкусного, между прочим.

Однако чтобы работать на земле, кроме самой земли нужны грамотные агрономы, техники, механики. Главная задача, которую ставит перед собой район, - привлекать в АПК перспективную молодежь.

- Наш район сельскохозяйственный, и главная потребность, которую сегодня испытывает АПК - это квалифицированные кадры, - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Кинель-Черкасского района Дмитрий Чернов. - Специалистов не хватает, хотя сегодня уровень зарплаты в АПК - один из самых высоких. Чтобы закрепить на селе молодежь, изъявившую желание трудиться в сфере агропромышленного комплекса, Законом Самарской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области» предусмотрена выплата из областного бюджета для молодых специалистов, впервые принятых на работу на предприятия АПК, в течение трех лет. В 2019 году эти выплаты в Кинель-Черкасском районе получили четыре молодых специалиста.

Руководитель управления сельского хозяйства Кинель-Черкасского района Дмитрий Чернов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» в районе тоже выполнен на 100%, но его двигателем стало не сельское хозяйство, а промышленность. ООО «ПК «Волга Металл» совместно с центром поддержки экспорта Самарской области ведет работу по увеличению объема и расширению рынка сбыта экспортируемой продукции.

Демография - это дети

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» и спонсорской помощи АО «Самаранефтегаз» капитальный ремонт получил Кинель-Черкасский санаторий «Колос». Отремонтированы здания трех спальных корпусов, столовой и пищеблока. Это позволило в 2019 году не только обеспечить работой более 100 жителей

Спортивные площадки никогда не пустуют. Фото: администрация муниципального района Кинель-Черкасский.

района, но и, самое главное, организовать полноценный отдых и оздоровление 619 детей. Региональная составляющая Федерального проекта «Спорт - норма жизни» тоже внесла свою лепту - «Устройство малой спортивной площадки для центра ГТО в селе Кинель-Черкассы» на территории ФОК «Старт».

Название ФОКа – «Старт» - появилось по итогам конкурса, объявленного среди сельчан. Фото: администрация муниципального района Кинель-Черкасский.

А реализация Федерального проекта «Старшее поколение» позволила направить на профессиональное обучение 43 гражданина предпенсионного возраста.

ФОК «Старт» - совсем «молодой», ему всего пять лет. Однако комплекс закрепил за собой статус центра спортивной жизни района. Поплавать в его бассейнах люди приезжают даже из соседнего Отрадного. В «Старте» с удовольствием занимаются спортом и дети, и люди серебряного возраста: плавание, баскетбол, волейбол, футбол, тренажеры, фитнес и аэробика, пилатес, настольный теннис - выбирай, что по душе и физическим возможностям. Залы не пустуют никогда: до пяти здесь бесплатно занимаются дети (в том числе учителя физкультуры проводят в зале и бассейне школьные уроки), а вечером - взрослые (по гуманным ценам).

Бассейн пользуется популярностью далеко за пределами районного центра.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спортсменам Кинель-Черкасского района расслабляться некогда - знай лишь, поворачивайся. Организационный центр спортивных и молодежных мероприятий только за девять месяцев провел 46 районных и 9 межмуниципальных спортивных мероприятий, 17 областных, два всероссийских и одно - межрегиональное. В них приняли участие более девяти тысяч человек.

Проблемы видны насквозь

Национальный проект «Здравоохранение» преобразил холл детской поликлиники в Кинель-Черкассах самым волшебным образом: на стенах приятного зеленого цвета красуются робкие нарисованные олени и настоящая, ненарисованная панель экрана, на котором без перерыва сменяют друг друга мультфильмы. Зрителей хватает: ребятишки ждут приема на мягких диванчиках или рисуя за столом. А в самом дальнем конце коридора появился бокс, где молодые мамы могут без посторонних глаз кормить грудничков.

В обновленной детской поликлинике можно и консультацию получить, и мультик посмотреть.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Каждый день поликлинику посещают около 100 маленьких пациентов, - рассказал главврач ЦРБ Наиль Нугманов. - Их принимают четыре педиатра, хирург и ортопед, работает отделение функциональной диагностики. Для рентген-кабинета закуплен новейший цифровой рентгеновский аппарат. В этом году также приобретены два новых УЗИ аппарата (во взрослую поликлинику и детскую консультацию) и офтальмологический автоматический рефрактометр.

Нужный подарок получил и черновский ФАП: в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 2021 годы сюда был доставлен автомобиль «Нива» для оказания медицинской неотложной помощи населению.

Три «Точки роста» на район

Нацпроект «Образование» преобразовал материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. «Точки роста» появились уже в трех Образовательных центрах района: в школах районного центра №1 и №2, а также в СОШ села Кротовка.

Робототехника - любимый «предмет» всех мальчишек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Классы по информатике и проектной деятельности получили самое современное оборудование, - рассказала завуч СОШ №1 Ирина Колосова. - Пришлась кстати и шахматная гостиная - наши ребята на окружных соревнованиях «Шахматный всеобуч» заняли первое место!

Больше всего мальчишки и девчонки, конечно, радуются квадрокоптерам и робототехническим конструкторам. Будущее буквально ворвалось в сельскую школу - вместе со шлемом виртуальной реальности и манекенами для уроков ОБЖ.

- Мне больше всего занятия с квадрокоптерами по душе, - признался ученик 5б кадетского класса Максим Судойский. - Их можно использовать и в МЧС для спасения людей, и в сельском хозяйстве, и в военных силах.

Добрался нацпроект и до самых маленьких жителей района: чтобы создать в садиках

дополнительные места для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, сейчас капитально ремонтируется здание детского сада «Колосок» на 120 мест в Кинель-Черкассах.

А отремонтировать детские сады «Светлячок» (в Тимашево) и «Аленушку» (в районном центре) помогли нефтяники - средства Самаранефтегаза.

Благоустройство коснулось всех уголков района. Фото: администрация муниципального района Кинель-Черкасский.

А у нас водопровод, вот!

Национальный проект «Жилье и городская среда» выполнен в районе по всем показателям. Только по вводу жилья - на 127%: на декабрь эта цифра составила 20 254 квадратных метров.

В 2019 году в районе обустроены качественно и в срок шесть общественных и 12 дворовых территорий. Объем средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на благоустройство общественных территорий - порядка 17 млн. рублей.

- В районе получили второе рождение шесть парков - из чахлых территорий они превратились в цветущие пространства, где приятно погулять и отдохнуть душой, - рассказал руководитель района. - А в селе Кабановка парк разбили на месте сгоревшего клуба - высадили деревья, проложили тротуары, установили светильники. Приятно посмотреть!

Еще один нацпроект - «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - оставил наиболее заметный след в Кинель-Черкасском районе: работы по ремонту дорог общего пользования местного значения, дворовых проездов и тротуаров выполнены на общую сумму 37,9 млн рублей.

- В этом году практически все населенные пункты района смогли увидеть новые дороги, тротуары, остановочные павильоны, - говорит Сергей Радько. - Осталось доработать тротуары лишь в Черновке и Муханово, и тогда у ГИБДД к нам не останется вопросов по безопасности дорожного движения.

На то, что ЖКК остался без внимания, сельчане тоже пожаловаться не могут. В 2019 году было построено 1,8 км водопровода в селе Черновка, капитально отремонтированы водопроводы в поселке Подгорный и селе Пустовалово. А в рамках муниципально-частного партнерства Самарская региональная энергетическая корпорация заменила участки теплосетей в Садгороде, Кротовке и Александровке.

Дорогу талантливой молодежи

Нацпроект «Культура» добавил поводов для радости тем, кто привык эту радость дарить другим: людям искусства. В 2019 году в его рамках Детская школа искусств в Кинель-Черкассах получила новый инструмент - пианино. И это правильно, ведь музыканты, певцы и танцоры - все творческие личности района - раскрашивают жизнь сельчан яркими красками, без устали организуя для них один праздник за другим. Один из самых любимых в районе - праздник Троицы (или Праздник русской березки), с прошлого года получивший статус областного. Прекрасным летним утром все население вынимает «из сундуков» национальные костюмы, люди угощают друг друга своими фирменными блюдами, плетут венки, поют песни, пляшут, катаются на лошадях и даже соревнуются в шикарности кос.

Праздник русской березки - один из самых любимых и зрелищных. Фото: администрация муниципального района Кинель-Черкасский.

- Приезжайте к нам на Троицу и сами увидите, как здорово могут веселиться сельчане, - приглашает глава района.

Кстати, не только нацпроекты и госпрограммы могут стать поводом для получения поддержки. На гранты главы Кинель-Черкасского района традиционно рассчитывают одаренные дети и подростки. В этом году премии за выдающиеся результаты во внеучебной деятельности получили 15 школьников, 34 выпускника 11-х классов и творческий коллектив «Чародеи».

Фестиваль ратного дела собирает множество участников и зрителей. Фото: администрация муниципального района Кинель-Черкасский.

Задачи ясны

Администрация Кинель-Черкасского района работает для народа и под его неусыпным вниманием. Чиновники могут быть уверены: их работа очень даже интересна населению. Казалось бы, кто читает публикующиеся в местной газете официальные документы, разбирается в таблицах и цифрах? Но, не дай бог, верстальщик допустит опечатку в статье бюджета - тут же в кабинет руководителя звонок от бдительного жителя: «Пересчитал на калькуляторе бюджет, сумма на странице №4 не сходится!» Кроме того, в районе в 2019 году активно реализуется партийный проект Единой России «Народный контроль» - за 11 месяцев проведено 75 проверок по различным направлениям.

В последние годы пчеловодство становится все более значительным сектором экономики района. Фото: администрация муниципального района Кинель-Черкасский.

- Жители принимали самое активное участие в формировании стратегии развития района, и сейчас они вправе ждать от нас отчета по ее реализации, - считает Сергей Радько. - Сегодня люди хотят одного: чтобы нацпроекты, в которых воплотились все чаяния россиян, реализовывались на наших территориях, чтобы в наши села привлекались инвестиции. Этим и будем активно заниматься в новом году!