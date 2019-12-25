На Жигулевской ГЭС воспитывают спортсменов лучше всех

На Жигулевской ГЭС знают, как правильно воспитывать в своих сотрудниках стремление к здоровому и спортивному образу жизни. Доказательство этого – первое место, которое организация заняла во Всероссийском смотре-конкурсе Министерства спорта России. Среди предприятий с количеством персонала до 500 человек равных гидроэнергетикам из Самарской области не было. Эксперты посчитали, что в компании лучше всего организовали занятия физкультурой и спортом для сотрудников в нерабочее время.

- Для нас, как филиала РусГидро, это важное направление социальной политики. Мы поддерживаем развитие спорта как среди своих сотрудников, так и в Самарской области, - рассказали в Жигулевской ГЭС.

«Не секрет, что самое главное на любом предприятии – это люди. Поэтому важно создавать наиболее благоприятные условия для укрепления здоровья работников. В нашей компании этим вопросам уделяют большое внимание, понимая, что корпоративный спорт является сегодня одним из важнейших условий и инструментов создания сплоченного коллектива, единой команды сотрудников, которая может обеспечить успех и в производственных вопросах»,- отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

В августе этого года в рамках благотворительной программы Жигулевской ГЭС филиала компании РусГидро в Жигулевске появилась современная скейт -площадка. В прошлом году благодаря гидроэнергетикам на территории школы – интерната № 2 г.о. Жигулевск появилась спортивная многофункциональная площадка. Причем заниматься на ней могут все, в том числе и ребята с ограниченными возможностями по здоровью. Всего же за пять лет компания оборудовала более 13 детских площадок. В марте Жигулевская ГЭС вдохновила своим призывом все предприятия города на соревнования по плаванию: ко дню воды здесь организовали массовый заплыв, чтобы привлечь внимание людей к проблеме сохранения водных ресурсов. Каждый год Жигулевская ГЭС, главный партнер Всероссийского экологического марафона «Самарская Лука». Поддержку станция оказывает лыжникам, боксерам, детскому футболу.

Все возможности для занятий спортом есть и у сотрудников. Каждый из них может постоянно посещать тренировки по футболу, хоккею, волейболу, плаванию, теннису, сдавать нормы ГТО и т.д.. Хорошая физическая форма помогает сотрудникам в работе и позволяет побеждать в соревнованиях на самых разных уровнях. В этом году команда Жигулевской ГЭС участвовала в 11 соревнованиях различного уровня причем, не только в Самарской области. Одно их них - спартакиада среди предприятий Самарской области, которая проходила в Отрадном, где команда Жигулевской ГЭС заняла первое место среди предприятий с численностью до 500 человек.

«Большую поддержку спортивного движения на нашей станции нам оказывает профсоюзная организация. Благодаря профкому у нас была возможность экипировать команды формой, закупить инвентарь для тренировок. Поэтому и люди с удовольствием откликаются и занимаются спортом. Привлекают свои семьи. Видят позитивное развитие в этом направлении» - говорит Дмитрий Пименов инженер Жигулевской ГЭС, член спортивной команды станции, участник и организатор всех спортивных мероприятий станции.

Одно из обязательных мероприятий в спортивном плане станции – спартакиада среди сотрудников станции и подрядных организаций. В этом году ее участниками стали 151 человек, 78 из них стали призерами соревнований в 9 видах спорта.