Колонка в ванной, вентиляция забита? Стали известны причины смерти мамы и дочери от угарного газа

Наталья и 8-летняя Аня (имена изменены, прим.автора) в дом 108 по ул.Гагарина переехали совсем недавно, большая часть жителей первого подъезда их и не знала - да, видели женщину с ребенком, но из какой они квартиры сложно сказать. Вот тут вроде старики живут, тут без детей, а тут ремонт был - наверное, отсюда они.

Соседи по лестничной площадке говорят: жила семья тихо, ни с кем особо не общались, даже имен их никто тут не знал.

Погибшие почти не общались с соседями, даже с теми, кто жил с ними на одном этажеФото: Александра БУДАЕВА

СТРАШНАЯ НАХОДКА

Сегодня о Наталье и Ане узнал весь город: женщина с дочерью не появились на работе и в школе, на телефоны не отвечали, дверь не открывали. И коллеги, и руководство образовательного учреждения забили тревогу, на место прибыли полицейские. Свет горит, внутри тишина. В доме - газовые колонки. Полицейские предположили худшее и вызвали спасателей.

- К нам сообщение о том, что внутри могут находиться пострадавшие от угарного газа поступило в 11.20, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в облМЧС. - Внутри квартиры были обнаружены тела женщины и девочки, предварительная причина произошедшего - неисправность вытяжной системы газового оборудования.

Наталье было 35 лет, Ане - 8 лет. Их тела обнаружили в разных комнатах. Что они делали в момент гибели, пока не ясно. Следователи уже начали проверку.

- По предварительным данным, потерпевшие скончались от отравления угарным газом, но точно причину смерти установит экспертиза, - говорят в региональном Следственном комитете.

После того, как специалисты выяснят, из-за чего погибли люди, настанет время думать, кто в этом виноват и можно ли было предотвратить трагедию.

А что делать жильцам квартир, которых в это время не было дома?Фото: Александра БУДАЕВА

ПРОВЕРЯЛИ, НО НЕ ТО

На фотографиях из квартиры, которые опубликовали следователи, видно, что газовая колонка подвешена не на кухне, как это часто бывает, а в ванной комнате. Но это не перепланировка. По словам соседей, почти у всех в этом доме колонка размещена именно так.

- Газовики-то вот только недавно же ходили 16 или 18 декабря, вот ведь беда, - вспоминают соседи. - Вот только вытяжки они не проверяли, честно говоря, только стыки, трубки, как обычно.

Сегодня на подъездных дверях по всей округе появилось объявление: 26 декабря с 10 до 11 будет проводиться проверка вентиляционных каналов и дымоходов.

Люди, которые вечером возвращаются с работы, на несколько минут тормозят возле белой бумажки: стоп, так 26-е декабря – это же сегодня, разве не так? А кто-то даже в сердцах рукой махает: поздновато за проверки взялись - двух погибших уже не вернуть.

ОФИЦИАЛЬНО

Главный инженер СВГК Александр Семенов:

- Проверка газового оборудования в этом доме проводилась 19 декабря. За состояние вентиляционных каналов отвечает управляющая компания. Когда аварийная бригада прибыла по указанному адресу, то обнаружила очень высокую концентрацию углекислого газа. Выявлен ряд нарушений: на газовом водонагревателе датчики тяги и перегрева были отключены, пластиковые окна находились в закрытом положении, дымоотводящий рукав от газового водонагревателя на треть уже диаметра фланца дымохода, вентиляционный канал в ванной комнате и смотровое отверстие заделаны, между дверью и полом нет зазора.

Кроме того, бригадой обнаружена высокая концентрация углекислого газа в квартире, расположенной выше по стояку. Поэтому бригада отключила не только газовый водонагреватель в квартире, где произошло ЧП, но и перекрыла весь стояк на 5 квартир. Сейчас специалистами ведется расследование.