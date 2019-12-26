Могут быть носителями ВИЧ: на самарской станции переливания объяснили, почему отказываются брать в доноры гомосексуалов

«Абсолютное ограничение от сдачи крови, если у вас: инфекционные заболевания: СПИД, носительство ВИЧ-инфекции, а также лицам, относящимся к группе риска (гомосексуалистам, наркоманам, проституткам)» - эта информация на официальном сайте Самарской областной станции переливания крови вызвала жаркие споры.

- Дискриминация в чистом виде! Информацию на сайте нужно менять. Я уже десять лет сдаю кровь, знаю, что многие из наших тоже являются донорами, - призналась журналистам «Другого города» сторонница ЛГБТ-движения.

В самой службе крови объяснили, что их главная задача – здоровье тех, кому перельют донорскую кровь.

- Мы руководствуемся нормативно-правовыми документами, утвержденными минздравом РФ и постановлениями главного санитарного врача РФ, - сообщили корреспонденту «КП»-Самара» на станции переливания крови. – Если при обследовании человека возникают подозрения на наркоманию или поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью, то даем ему отвод. По СанПинами, основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами являются потребители инъекционных наркотиков, коммерческие секс-работники и мужчины, имеющие секс с мужчинами.

Выявляют потенциально опасных кандидатов в доноры во время беседы с врачом-терапевтом. Правда, статистику таких отводов предоставить отказались – мол, не считаем специально.

Юристы говорят, что с правовой точки зрения никаких нарушений в этом оповещении на сайте нет. Но все-таки советуют быть осторожнее в формулировках.

- Здесь в большей степени разговор не о законности, а об этике, - считает адвокат юридического центра «Хальченко и партнеры» Сергей Хальченко. – На станции переливания имеют полное право самостоятельно определять, у кого брать кровь, а кому отказывать. Но формулировка про «наркоманов и проституток» звучит оскорбительно и некорректно по отношению к определенным группам населения. Я бы рекомендовал выражаться более корректно. К уголовной ответственности за такое привлечь нельзя, но можно подать гражданский иск. Хотя заявителю придется потрудиться, чтобы доказать, как именно это задело его чувства и интересы, а окончательное решение в случае такого иска будет выносить суд.