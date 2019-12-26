2019-12-26T19:27:18+03:00
Общество

"За вторым к тебе придём!" в Самаре таксист помог пассажирке родить прямо в машине

Мальчика решили назвать Денисом в честь спасителя
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Таксист стал для ребенка крестным папойТаксист стал для ребенка крестным папойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чудесная предновогодняя история случилась в Самаре в католическое Рождество, 25 декабря. В этот вечер риэлтор Фарид возвращался с работы домой, к любимой жене. Милана (имя изменено) уже ходила на последнем месяце беременности. Ещё немного - и рожать. К появлению в семье малыша уже все давно было готово: кроватка, игрушки, одежда. Первенца Фарид и его супруга ждали с нетерпением. А вот сам малыш оказался очень нетерпеливым.

- Я в тот вечер вызвал Яндекс. Такси, приехал водитель Денис. Сначала мы с ним до дома доехали, потом отправились к родственникам, у которых гостила жена. Они живут недалеко от нового стадиона. Сели обратно в такси и встали в пробку ужасную. И тут у жены начали отходить воды, - у Фарида до сих пор голос дрожит, когда он вспоминает, что им пришлось пережить с незнакомым водителем.

Милана, кстати, еще утром говорила, что не очень важно себя чувствует. А тут женщина запаниковала: вокруг машины стоят практически без движения, скорую не вы зовёшь, что делать - непонятно. И тут случилось нечто невероятное.

- Я просто не знал, что делать. Когда доедем - неясно, вокруг пробка, у меня руки трясутся. И тут мне водитель объявляет, мол, спокойно, сейчас родим. Я-то вообще думал, что он нас из машины выгонит, - смеётся Фарид.

Денис уже потом рассказал: его бывшая девушка работала акушером, так что кое-что о процессе появления на свет нового человека он знал. К тому же в машине было две аптечки, одна более полная. Денис съехал на обочину, остановил автомобиль и начал помогать пассажирке, подбадривая мужа.

- Это просто чудо было. Я только пошутить смог, что, мол, пора Яндекс. Такси переименовать в Яндекс. Роды. В общем, я только трясся рядом, а Денис все сделал, - говорит новоиспеченный отец.

Когда малыш родился, таксист довёз семью домой, а уже оттуда маму и малыша в роддом забрала скорая.

- Мы сына хотели Марсель назвать, но теперь точно решили - будет Денис. Теперь наш таксист для нас как член семьи. Надеемся, он будет сынишке крестным, - поделился Фарид. - Мы вообще с женой и второго планируем, так что в следующий раз - только к Денису!

ИСТОЧНИК KP.RU

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