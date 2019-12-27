«Он был похож на кота Базилио»: в Сызрани злодей с ножом средь бела дня напал на 17-летнюю школьницу в лифте

Попросил ее не кричать

Даже в собственном подъезде может быть небезопасно. В этом в среду, 25 декабря, примерно в два часа дня убедилась 17-летняя Кристина Я. из Сызрани. На девушку в лифте ее дома № 12 на улице Звездной напал неизвестный мужчина.

— Она в школу пошла, к шестому уроку. Вызвала лифт, в нем приехал этот мужик, вышел, она зашла, лифт начал закрываться, но тут он сунул руку и кабина опять открылась, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» мама пострадавшей Маргарита.

Первое, что злодей сказал Кристине — «не кричи». В руке у него было что-то похожее на нож, возможно, какое-то шило. Другой рукой неизвестный пытался закрыть подростку рот. К счастью, старшеклассница оказалась не из робкого десятка.

— Кристина закричала, он начал на нее телом давить, она еще сильней завизжала и пихнула его, тот с лифта вылетел, она побежала наверх домой — на 9 этаж, а случилось все на 8-м — только туда доезжает лифт в этом доме. Боялась, что он за ней рванет, кричала, но он, видимо, испугался и побежал вниз и когда убегал, даже задел ей руку, — продолжает Маргарита.

Погоня за «котом Базилио»

Обидчика падчерицы пытался догнать ее отчим. Когда она вся белая залетела в квартиру и начала объяснять случившееся, он в считанные секунды выскочил в подъезд, перескакивал через перила, сильно ударившись ребрами, но так и не поймал никого.

— Он слышал, что в этот момент ехал лифт, и захлопнулась дверь между этажами. Такое ощущение, что он или живет где-то там, или он был у кого-то в гостях, — делится наша собеседница. — Полиция приехала часа через три, делала обход, но половина не открыли, а вторая ничего не слышала и не видела.

Именно в этом лифте едва не произошла трагедияФото: Предоставлено "Комсомолке"

Кристина запомнила приметы налетчика. Теперь она легко его узнает. На вид 45-50 лет, среднего роста, очень худой, впалые щеки и очки:

— Затемненные. Похож на кота Базилио. Одет он был во все черное. Слава богу, что она среагировала и стала сопротивляться ему. Неизвестно, чем бы это могло все закончиться.

Тяжелая судьба

Сейчас девушка до сих пор находится в стрессовом состоянии, боится. Квартиру она покидает только с сопровождающим — парнем, бабушкой или мамой.

Школьница несмотря на свой возраст учится в 9-м классе.

— Мы пошли в первый класс на год позже, а когда 6 лет назад от сердечного приступа умер отец Кристины, у нее накопилось много пропусков из-за стресса и переживаний. Из-за них нас оставили на второй год, — объясняет Маргарита.

Женщина надеется, что полицейские найдут того, кто напал на Кристину. Учитывая все обстоятельства, он может повторить свою выходку и тогда неизвестно, чем все обернется.

В отделе МВД Сызрани заявление от матери школьницы приняли. По описанным там событиям правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято решение.