"В этом районе - своя атмосфера": акробатка из Самары рассказала, почему ей нравится "Кошелев-Проект"

Надежда Полякова переехала в "Кошелев - проект" три года назад, когда вышла замуж. Здесь она нашла не только квартиру мечты, но и место, где оказалась востребована школа спортивной акробатики. Открыть такую было мечтой детства Надежды.

- Мне нравится "Кошелев-Проект", потому что он напоминает мне маленький город, в котором я жила до переезда в Самару. Я могу просто идти по улице и встретить своих знакомых, учеников или их родителей. В этом районе - своя атмосфера, - признается девушка в проекте "Жизнь в стиле К".

Именно здесь Надежде удалось открыть свое дело. Школа акробатики стала очень востребована в районе.

- Здесь есть группа большая, в которой можно дать объявление, рассказать о себе. И все тебя видят. В Самаре это сложно - там много групп в соцсетях, - рассказывает о преимуществах жизни в районе девушка.

Сейчас в школе акробатики занимаются и взрослые, и дети. Малыши уже участвовали в соревнования городского масштаба. Надежда уверена - потенциал есть у каждого, нужно только вовремя его раскрыть. И жителям "Кошелев Проекта" повезло - такая возможность у них есть.