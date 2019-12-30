2019-12-30T10:48:30+03:00
Общество

"В этом районе - своя атмосфера": акробатка из Самары рассказала, почему ей нравится "Кошелев-Проект"

Надежда Полякова не только нашла квартиру мечты, но и создала свой бизнес
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Надежда Полякова смогла здесь развить дело, о котором мечтала с детстваНадежда Полякова смогла здесь развить дело, о котором мечтала с детства
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Надежда Полякова переехала в "Кошелев - проект" три года назад, когда вышла замуж. Здесь она нашла не только квартиру мечты, но и место, где оказалась востребована школа спортивной акробатики. Открыть такую было мечтой детства Надежды.

- Мне нравится "Кошелев-Проект", потому что он напоминает мне маленький город, в котором я жила до переезда в Самару. Я могу просто идти по улице и встретить своих знакомых, учеников или их родителей. В этом районе - своя атмосфера, - признается девушка в проекте "Жизнь в стиле К".

Именно здесь Надежде удалось открыть свое дело. Школа акробатики стала очень востребована в районе.

- Здесь есть группа большая, в которой можно дать объявление, рассказать о себе. И все тебя видят. В Самаре это сложно - там много групп в соцсетях, - рассказывает о преимуществах жизни в районе девушка.

Сейчас в школе акробатики занимаются и взрослые, и дети. Малыши уже участвовали в соревнования городского масштаба. Надежда уверена - потенциал есть у каждого, нужно только вовремя его раскрыть. И жителям "Кошелев Проекта" повезло - такая возможность у них есть.

Преподаватель акробатики в "Кошелеве": "В этом районе своя атмосфера".Район "Кошелев-Проект" помогает многим не только найти квартиру мечты, но и создать свой бизнес. Так, три года назад акробатка Надежда Полякова переехала в этот район и смогла развить дело, о котором мечтала с детства. В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Надежда поделилась, как работает школа спортивной акробатики, кто приходит к ней на занятия и каких успехов уже успели добиться ученики "Acrosportsamara".

ИСТОЧНИК KP.RU

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